بايرن ميونيخ أمام تحدي العثور على خليفة مانويل نوير!

يبدو أن الشغل الشاغل لفريق بايرن ميونيخ الألماني هو إيجاد بديل لحارسه الأساسي مانويل نوير الذي ستغيبه الإصابة عن الملاعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي على أقل تقدير.
نوير كان قد تعرض لكسر في الساق لكن هناك تضارب حول مدى خطورة الإصابة والمدة التي يحتاجها صاحب 36 عاما للعودة للملاعب وهناك من تحدث عن نهاية مسيرة هذا الحارس العملاق.
وأمام هذا الوضع وبسبب الطموحات الكبيرة للفريق البافاري الذي ينافس على الصعيد المحلي والقاري، فإن إيجاد حارس مرمى من قيمة مانويل نوير يبقى صداع في رأس إدارة بايرن ميونيخ.
يقول الحارس البلجيكي جون ماري بفاف، الذي سبق له أن حمل ألوان الفريق البافاري بين 1982 و1986 "لم يكن أحد يتوقع ذلك وهو أمر سيء حقًا للنادي، فالوضع صعب للغاية بالنسبة لبايرن في الوقت الحالي".
ويضيف بفاف في حوار مع موقع تي أونلاين "جميع حراس المرمى الجيدين مرتبطون بعقود مع نواديهم ويكلفون الكثير من المال. لكن من الضروري صرف الأموال ".
اعتمد فريق بايرن ميونيخ في مباراته الإعدادية الأخيرة أمام سالسبورغ على الحارس سفين أولريش وهو الحارس الثاني بالفريق. وإلى جانب أولريش يتوفر بايرن على حارس ثالث لا يتعدى عمره 19 عاما وهو يوهانيس تشيك الذي تنقصه الخبرة اللازمة ليكون الحارس الثاني بالفريق.
هذا الأمر يقلق بال المدير الفني لبايرن ميونيخ يوليان ناجلسمان الذي يقول بهذا الخصوص "إذا تعرض أولريش لتمزق في رباطه الداخلي الأسبوع المقبل مثلا فماذا سنفعل عندها؟ سنعتمد على حارس المرمى الشاب تشيك الذي لعب للتو مباراته الأولى. وسيكون عليه أن يلعب في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الألماني وعندها سيقول الجميع لماذا لم تتعاقدوا مع حارس مرمى؟".
سومر قد يكون البديل المناسب
يعتبر حارس مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ يان سومر المرشح المفضل لدى إدارة بايرن ميونيخ لتعويض نوير. وحسب قناة سكاي الرياضية فإن بايرن ميويخ رفع عرضه لمونشنغلادباخ إلى 8 ملايين يورو بالإضافة إلى ميلون آخر على شكل منح من أجل التوقيع مع الدولي السويسري الذي ينتهي عقده مع مونشنغلادباخ نهاية هذا الموسم.
لكن يبدو أن إدارة مونشنغلادباخ لا ترغب في التفريط بحارسها السويسري حتى تضمن التعاقد مع خليفته المحتمل وهو الحارس يوناس أوملين من مونبوليه الفرنسي. ولا تزال المفاوضات مع هذا الحارس جارية.
ويرى الحارس السابق لبارين ميونيخ جون ماري بفاف أن سومر هو أفضل خيار لبايرن ميوينخ، ويوضح ذلك بالقول "سومر حارس مرمى مرن جدا وأرى أنه الحارس الذي يمكنه أن يحظى بأكبر قدر من الثقة لدى إدارة بايرن ميونيخ فهو يعرف البوندسليغا وسيمكنه التأقلم بشكل سريع".
لكن الإشكال الذي قد يدفع إدارة بايرن ميونيخ إلى عدم الإسراع في التعاقد مع سومر هو عدم قدرته على ملئ الفراغ الذي سيتركه رحيل مانويل نوير على المدى الطويل لأنه يبلغ من العمر 34 عاما.
لذلك ذهبت صحيفة كيكر إلى أن حارس مرمى دورتموند غريغور كوبل قد يكون الخليفة الحقيقي لنوير على المدى الطويل، لمعرفة مدرب الفريق ناغلسمان الجيدة به، حيث كان قد أشرف على تدريبه عندما كان يلعب لفريق هوفنهايم تحت 19 عاما.
لكن بفاف له رأي آخر بخصوص كوبل "هو حارس جيد لكن من الأفضل له البقاء عامين أو ثلاثة في دورتموند ومواصلة التطور هناك. بايرن لا يحتاج حارسا مازال في طور التعلم وإنما واحد يمكنه اللعب مباشرة. لأن في بايرن عليك منذ البداية الفوز بكل شيء".
هشام الدريوش
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
يعد مانويل نوير (30 عاما) أفضل حارس مرمى في تاريخ ألمانيا، فهو فعلا أسطورة في تمتيع الجماهير بأدائه الراقي. ولا يكاد يوجد لاعب آخر مثل نوير فاز بالألقاب التي حصل عليه هذا الأخير. فقد حصد كأس العالم بالبرازيل، ودوري أبطال أوروبا. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم ثلاث مرات، وقد صعد نجمه بالخصوص عام 2014، حيث حصل فيه على عدد كبير من الجوائز. كما إنه تولى أيضا مهمات جديدة في الفريق، مثل الدفاع.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
حتى وقت قريب كان العملاق أوليفر كان (47 عاما) أفضل حارس ألماني في رأي الكثيرين. فقد فاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، واختير عام 2002 كأفضل لاعب في مونديال كوريا واليابان، رغم خسارة النهائي أمام البرازيل. ويعد أوليفركان الحارس الوحيد الذي حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم. ألقابه مع بايرن ميونيخ كثيرة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
سيب ماير (72 عاما) هو صاحب الرقم القياسي لحراسة مرمى منتخب ألمانيا حيث خاض معه 95 مباراة. وكان يمثل مع غيرد مولر وبكنباور ثلاثي الأحلام في بايرن ومنتخب ألمانيا. حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب الوطني وبايرن أبرزها الفوز بكأس العالم في ميونيخ 1974، وكأس الأمم الأوروبية 1972. وقد أجبر عام 1979 على الاعتزال بسبب حادث سيارة. تم اختياره كحارس القرن في ألمانيا، وحل رابعا على قائمة حراس القرن في العالم.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
توني شوماخر (62 عاما) كان يعد أحد أفضل حراس المرمى في العام في الثمانينيات. لعب 76 مباراة دولية، حيث وصل لنهائي مونديال إسبانيا 1982 ومونديال المكسيك 1986. وفاز قبل ذلك مع بلده بكأس الأمم الأوروبية 1980. أثار الكثير من الجدل بسبب ارتطامه باللاعب الفرنسي باتيستو في مونديال إسبانيا. بعد خروجه من المنتخب ومن فريق كولونيا ذهب لتركيا وفاز مع فنربخشه بالدوري هناك.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
بودو إلغنر (49 عاما) كان الحارس الاحتياطي لشوماخر في كولونيا وبعدما طرد شوماخر أصبح أساسيا وخاض مع كولوينا 326 مباراة. انتقل إلى ريال مدريد وخاض معه 91 مباراة حيث فاز مرتين بدوري أبطال أوروبا. خاض مع منتخب ألمانيا 54 مباراة وفاز معه بكأس العالم 1990 بإيطاليا، وهو أصغر حارس مرمى يفوز بكأس العالم. وكان ثلاث مرات من بين أفضل ثلاثة حراس للمرمى في العالم.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
ينس ليمان (46 عاما) لعب لشالكه 10 أعوام. وهو أول حارس مرمى في ألمانيا يسجل هدفا أثناء اللعب، عندما سجل في مرمى دورتموند. انتقل إلى ميلانو ثم إلى دورتموند ليفوز معه بالدوري وانتقل إلى أرسنال وخاض معه 147 مباراة. اختاره كلينسمان بديلا عن أوليفر كان ليحرس مرمى ألمانيا في مونديال 2006. ومازال حاضرا في الأذهان تصديه لركلات الترجيح أمام الأرجنتين، حيث أوصل ألمانيا لنصف النهائي الذي خسرته أمام إيطاليا.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
أندرياس كوبكه (54 عاما) أو "أندي" هو أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ ألمانيا. ويدرب حراس مرمى المنتخب منذ كأس القارات عام 2005. لعب 59 مباراة دولية، كما احترف في فريق أوليمبك مرسيليا الفرنسي. فاز مع ألمانيا كلاعب بكأس أمم أوروبا 1996، وهو العام الذي حصل فيه على لقب أفضل حارس مرمى في العالم. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في ألمانيا أربع مرات.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
توني توريك، توفي عام 1984، وعمره 65 عاما. كانت مهنته أصلا خبازا وشارك في الحرب العالمية الثانية ووقع في الأسر، وقد خاض أول مباراة له مع ألمانيا وهو في سن 31 عاما، وهو رقم قياسي لحارس مرمى صمد أكثر من 60 عاما. كان ذلك عام 1950 في أول مباراة دولية يلعبها منتخب ألمانيا بعد الحرب.لعب للمنتخب 20 مباراة دولية فقط واستطاع مع زملائه الفوز بكأس العالم عام 1954 في سويسرا.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
هانز تيلكوفسكي (81 عاما) خاض مع المانشافت 39 مباراة في الفترة بين 1957 و 1967، وهو الحارس الذي احتسب ضده "هدف شهير" في ملعب ويمبلي 1996 (الصورة)، رغم أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، في رأي الكثيرين. وبذلك خسرت ألمانيا نهائي كأس العالم أمام انغلترا. قبلها بعام تم اختياره كأفضل رياضي في ألمانيا وكان يتميز بتمركزه الجيد خلال اللعب.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
توفي بيرت تراوتمان عام 2013 عن عمر 89 عاما. اختارته جماهير مانشستر سيتي 2007 كأفضل لاعب في تاريخ النادي، الذي لعب له 639 مباراة من عام 1949 حتى 1964. تم تكريمه من طرف الملكة إليزابيث عام 2004 والاتحاد الألماني للكرة 2008 لدوره في التصالح بين ألمانيا وإنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية. وقع له كسر في العنق عندما اصطدم مع مهاجم بيرمينغهام في نهائي كأس عام 1956، لكنه واصل اللعب ليحقق لفريقه اللقب.
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ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال
كان الحضور الجماهيري في حفل تأبين روبيرت إنكه كبيرا جدا روبيرت إنكه. فخلال لحظة يأس من الحياة بسبب مشاكل نفسية ألقى إنكه بنفسه أمام قطار فلقي مصرعه في الحال في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وكان عمره 32 عاما. وقد أقام نادي هانوفر حفل تأبين له في ملعب كرة القدم حضره نحو 40 ألف شخص وشارك في حمل نعشه زملاؤه في هانوفر ومن المنتخب الألماني، في منظر حزين سيبقى عالقا في ذاكرة محبيه.
الكاتب: صلاح شرارة