بايرن ميونيخ أمام تحدي العثور على خليفة مانويل نوير!

يبدو أن الشغل الشاغل لفريق بايرن ميونيخ الألماني هو إيجاد بديل لحارسه الأساسي مانويل نوير الذي ستغيبه الإصابة عن الملاعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي على أقل تقدير.

نوير كان قد تعرض لكسر في الساق لكن هناك تضارب حول مدى خطورة الإصابة والمدة التي يحتاجها صاحب 36 عاما للعودة للملاعب وهناك من تحدث عن نهاية مسيرة هذا الحارس العملاق.

وأمام هذا الوضع وبسبب الطموحات الكبيرة للفريق البافاري الذي ينافس على الصعيد المحلي والقاري، فإن إيجاد حارس مرمى من قيمة مانويل نوير يبقى صداع في رأس إدارة بايرن ميونيخ.

يقول الحارس البلجيكي جون ماري بفاف، الذي سبق له أن حمل ألوان الفريق البافاري بين 1982 و1986 "لم يكن أحد يتوقع ذلك وهو أمر سيء حقًا للنادي، فالوضع صعب للغاية بالنسبة لبايرن في الوقت الحالي".

ويضيف بفاف في حوار مع موقع تي أونلاين "جميع حراس المرمى الجيدين مرتبطون بعقود مع نواديهم ويكلفون الكثير من المال. لكن من الضروري صرف الأموال ".

اعتمد فريق بايرن ميونيخ في مباراته الإعدادية الأخيرة أمام سالسبورغ على الحارس سفين أولريش وهو الحارس الثاني بالفريق. وإلى جانب أولريش يتوفر بايرن على حارس ثالث لا يتعدى عمره 19 عاما وهو يوهانيس تشيك الذي تنقصه الخبرة اللازمة ليكون الحارس الثاني بالفريق.

هذا الأمر يقلق بال المدير الفني لبايرن ميونيخ يوليان ناجلسمان الذي يقول بهذا الخصوص "إذا تعرض أولريش لتمزق في رباطه الداخلي الأسبوع المقبل مثلا فماذا سنفعل عندها؟ سنعتمد على حارس المرمى الشاب تشيك الذي لعب للتو مباراته الأولى. وسيكون عليه أن يلعب في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الألماني وعندها سيقول الجميع لماذا لم تتعاقدوا مع حارس مرمى؟".

بايرن ميونيخ يسعى لإيجاد بديل لـ"نوير" بعد تعرّضه لكسر في الساق

سومر قد يكون البديل المناسب

يعتبر حارس مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ يان سومر المرشح المفضل لدى إدارة بايرن ميونيخ لتعويض نوير. وحسب قناة سكاي الرياضية فإن بايرن ميويخ رفع عرضه لمونشنغلادباخ إلى 8 ملايين يورو بالإضافة إلى ميلون آخر على شكل منح من أجل التوقيع مع الدولي السويسري الذي ينتهي عقده مع مونشنغلادباخ نهاية هذا الموسم.

لكن يبدو أن إدارة مونشنغلادباخ لا ترغب في التفريط بحارسها السويسري حتى تضمن التعاقد مع خليفته المحتمل وهو الحارس يوناس أوملين من مونبوليه الفرنسي. ولا تزال المفاوضات مع هذا الحارس جارية.

ويرى الحارس السابق لبارين ميونيخ جون ماري بفاف أن سومر هو أفضل خيار لبايرن ميوينخ، ويوضح ذلك بالقول "سومر حارس مرمى مرن جدا وأرى أنه الحارس الذي يمكنه أن يحظى بأكبر قدر من الثقة لدى إدارة بايرن ميونيخ فهو يعرف البوندسليغا وسيمكنه التأقلم بشكل سريع".

لكن الإشكال الذي قد يدفع إدارة بايرن ميونيخ إلى عدم الإسراع في التعاقد مع سومر هو عدم قدرته على ملئ الفراغ الذي سيتركه رحيل مانويل نوير على المدى الطويل لأنه يبلغ من العمر 34 عاما.

لذلك ذهبت صحيفة كيكر إلى أن حارس مرمى دورتموند غريغور كوبل قد يكون الخليفة الحقيقي لنوير على المدى الطويل، لمعرفة مدرب الفريق ناغلسمان الجيدة به، حيث كان قد أشرف على تدريبه عندما كان يلعب لفريق هوفنهايم تحت 19 عاما.

لكن بفاف له رأي آخر بخصوص كوبل "هو حارس جيد لكن من الأفضل له البقاء عامين أو ثلاثة في دورتموند ومواصلة التطور هناك. بايرن لا يحتاج حارسا مازال في طور التعلم وإنما واحد يمكنه اللعب مباشرة. لأن في بايرن عليك منذ البداية الفوز بكل شيء".

هشام الدريوش