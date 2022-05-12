بايرن ميونخ يمدد عقد مانويل نوير حتى عام 2024

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في بيان أصدره اليوم (الاثنين 23 مايو أيار 2022) أنه مدد تعاقده مع حارس المرمى مانويل نوير لمدة عام واحد، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024 . وبدأ نوير (36 عاما) التغلب على مشكلات الإصابة التي عرقلته لفترة من مسيرته، ولا يزال يشكل نجما لحراسة المرمى في كرة القدم الألمانية.
وأحرز نوير، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، عشرة ألقاب في البوندسليغا ولقبين في دوري الأبطال منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ قادما من شالكه عام 2011 . وقال نوير "أنا سعيد للغاية باستمرار رحلتي مع بايرن. سيكون لدينا فريق جيد للغاية من جديد يمكن المنافسة به على كل الألقاب." وأضاف "كحارس مرمى أو قائد أو عنصر قيادي، أود أن أدعم وأشكل عاملا في تحقيق أهدافنا الكبيرة. نود تعزيز رقمنا القياسي في عدد مرات التتويج المتتالية (في البوندسليغا) والمنافسة مجددا على كأس ألمانيا ودوري الأبطال."
وكان بايرن ميونخ قد جدد أيضا تعاقده معتوماس مولر حتى عام 2024، لكن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي رفض تجديد العقد، علما بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2023. وأبدى بايرن ميونخ رغبة في استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق في الموسم المقبل، لكن تقارير ذكرت أن النادي يفكر في بيعه.
وقال أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ السابق، والرئيس التنفيذي الحالي للنادي "مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى في العالم، وقد حدد المعايير (لهذا المركز) حول العالم لأعوام." وأضاف "إنه إنجاز هائل أن تظل على هذا المستوى العالمي لمثل هذه الفترة الطويلة. نحن سعداء للغاية بتمديد التعاقد معه. مانويل بلا شك رمز بارز في تاريخ بايرن."
وجاء حسم استمرارنوير ومولر ليخفف الضغوط نوعا ما على إدارة بايرن فيما يتعلق بمستقبل ليفاندوفسكي، لكن النادي بحاجة إلى مزيد من الصفقات من أجل منح المدير الفني جوليان ناغلسمان فرصة حقيقية في المنافسة على دوري الأبطال في الموسم المقبل. ورحل نيكلاس زوله إلى بوروسيا دورتموند وهو ما يحتم على بايرن التعاقد مع لاعب قلب دفاع جديد، لكن الاضطرار للتعاقد مع بديل لليفاندوفسكي ربما يعد مهمة غير مرغوب فيها رغم أن وسائل إعلام ربطت لاعبين مثل كريستوفر نكونكو لاعب لايبزج، بإمكانية الانضمام إلى بايرن. وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة في بايرن ميونخ "نرغب في تحقيق النجاح في كل المسابقات بالأعوام المقبلة... مانويل داعم كبير لنا داخل الملعب وخارجه. وسيواصل لعب دور كبير في تحقيق أهدافنا."
ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
نادي بايرن ميونيخ..معشوق الجماهير البافارية
مما لا شك فيه أن حب رياضة كرة القدم ي يجري في دماء الكثير من سكان بافاريا، حيث يتمتع نادي بايرن ميونيخ البافاري، بشهرة محلية وعالمية أيضاً. إذ أنه أكبر نادي رياضي في ألمانيا، ورابع أكبر ناد لكرة القدم في العالم. فوز النادي البافاري لسادس مرة بكأس أبطال أوروبا (23 أغسطس آب 2020) على حساب باريس سان جيرمان، أطلق العنان لجماهير النادي بالاحتفالات في ميونيخ التي تتزين شوارعها ومحلاتها بأعلام معشوقها.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
أليانز أرينا ..الجوهرة الحمراء
ملعب أليانز أرينا Allianz Arena، يمتلكه نادي بايرن ميونيخ ويعتبر واحدا من أجمل ملاعب كرة القدم العالم وأكثرها استيعابا للجماهير حيث تتجاوز طاقته الإستيعابية 80 ألف متفرج. وافتتح سنة 2006 في مباريات كأس العالم التي نظمت بألمانيا. ويضم المركب الرياضي لأاليانز أرينا أكبر متحف للأندية في ألمانيا، يتيح للزوار رحلة مع الزمن بدء بتأسيس النادي في عام 1900 وحتى آخر نجاحاته.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
أكتوبر فيست
فساتين العصور الوسطى وسراويل الجلد حاضرة بشكل خاص في مهرجان "أكتوبر فيست". أكبر المهرجانات الشعبية في العالم، مع خيام البيرة وموسيقى الروك. يعود أصل هذا الاحتفال إلى أكثر من 200 عام وقد حاول البعض تقليده في أنحاء متفرقة من العالم، إلا أن الاحتفال الأصلي يعود إلى ميونيخ وحدها، حيث يزور المهرجان ستة ملايين شخص سنويا. هذا العام وبشكل استثنائي تقرر عدم تنظيم "اكتوبر فيست" بسبب جائحة كورونا.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
قرع الأجراس في مارين بلاتس
سماع قرع الأجراس في مركز مدينة ميونيخ لا ينبغي تفويته على أية حال، لا سيما في برج البلدية في مارين بلاتس، والذي يتكرر عرضه من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. حيث تتراقص اللعب وعددها 32 لعبة مختلفة أمام المتجمهرين هناك.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
فندق Hofbräuhaus am Platzl
يقع فندق Hofbräuhaus am Platzl على بعد بضع دقائق من ميدان Marienplatz، ويبلغ عمره حوالي 400 عام. تم بناءه من قبل دوق بافاريا كمصنع لبيرة القمح - ومن هنا جاء الاسم Hofbräuhaus. اليوم، وضمن غرفه الرائعة تقع واحدة من أشهر حانات البيرة في العالم.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
الحديقة الإنجليزية
الحديقة الإنجليزية هي الرئة الخضراء للمدينة، بمساحة تناهز الـ 400 هكتار، وتعد واحدة من أكبر الحدائق في العالم. في الصيف يرتاد المصطافون جنبات الحديقة حيث يتمتعون بالمأكولات البافارية الشهية والدجاج المشوي داخل حديقة البيرة الواقعة بالقرب من البرج الصيني، كما أنهم يمارسون الرياضة على ضفاف البحيرات والجداول.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
جدول أمواج الثلج
حصل هذا الجدول الواقع في بداية الحديقة الإنجليزية في نهر "آيسباخ" على اسمه بجدارة وذلك لأن مياهه تكون بارة كالثلج حتى في فصول الصيف الحارة. ولا يخيف أسمه المغامرين بل أنهم يستمتعون بركوب الأمواج هناك فور بداية الموسم في نهاية شهر مايو/ أيار وقد يكون من المناظر المميزة الذي تمتاز به الحديقة هو ركوب الأمواج بفستان Dirndl الذي يمتاز به مهرجان "أكتوبر فيست"
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
حضارة المدينة
بطبيعة الحال، لا يمكن أن تفوت وأنت في ميونيخ التمتع بإثاراتها وخاصة القصور والممتلكات التي خلفها ملوك بافاريا. منذ عام 1920 يمكن للراغبين بزيارة الأماكن الأثرية الرائعة مثل Antiquarium الخاص بالدوق ألبريخت بقاعة Renaissance التي تم بناؤها في القرن السادس عشر وتحتوي على مجموعة من التماثيل الأثرية.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
قلعة نيمفينبورغ (Schloss Nymphenburg )
قصر آخر في غرب ميونيخ ينضم أيضا إلى أفضل مناطق الجذب في المدينة. في عام 1664، تم بناء قلعة نيمفينبورغ على يد الأمير فرديناند ماريا كهدية لزوجته. ولفترة طويلة كان بمثابة منزل صيفي. يزور هذا القصر والمتنزهات المحيطة به حوالي 300 ألف زائر كل عام.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
نماذج فنية
في وسط المدينة هناك ثلاثة متاحف تقابل بعضها البعض تحتفظ بمتعلقات فنية، وهي متحف البيناكوتيك القديم، والجديد والمعاصر. في القديم يمكن مشاهدة والتيلوحات تعود إلى القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وتحمل تواقيع مشاهير الفنانين.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
عادات وتقاليد
أهل ميونيخ مغرمون بالتقاليد والعادات الخاصة بمدينتهم. في كل مناسبة، في الحياة اليومية أو في مناسبات خاصة، يرتدون سراويل الجلد، كما ترتدي النساء أيضا فستان Dirndl الشبيه بأزياء العصور الوسطى. وهناك أندية خاصة تحاول الحفاظ على هذا الزي ليكون زيا يحتفي به البافاريون.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
ميونيخ في زمن كورونا
رغم اجراءات الحجر الجزئي في ميونيخ يمكن زيارة مواقع سياحية عديدة شرط التقيد بتدابير الوقائية الصحية مثل الكمامات الاجبارية والمسافة الضرورية ومراعاة مواعيد الزيارة. في محلات التسوق والفضاءات التجارية يتعين أيضا انتظار طابور للدخول بالتناوب وفي بعض المحلات التجارية الكبيرة يتطلب الأمر التسجيل الاستظهار بكشف يظهر نتيجة سلبية لاختبار كورونا.
-
عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
سحر المدينة الخاص
بعض الأشياء لا يمكن التقاطها في الصور. كذلك، المشاعر، فهناك سحر خاص للمدينة البافارية يجعلها فريدة من نوعها، نمط حياة خاص سحر قلوب الناس، وهو ما يجعل هذه العبارة متداولة بين ألسن العديدين من الزوار" ميونخ أنا احبك". الزابيث فون فارتينبيرغ/ علاء جمعة/ م.س