بايرن ميونخ يمدد عقد مانويل نوير حتى عام 2024

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في بيان أصدره اليوم (الاثنين 23 مايو أيار 2022) أنه مدد تعاقده مع حارس المرمى مانويل نوير لمدة عام واحد، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024 . وبدأ نوير (36 عاما) التغلب على مشكلات الإصابة التي عرقلته لفترة من مسيرته، ولا يزال يشكل نجما لحراسة المرمى في كرة القدم الألمانية.

وأحرز نوير، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، عشرة ألقاب في البوندسليغا ولقبين في دوري الأبطال منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ قادما من شالكه عام 2011 . وقال نوير "أنا سعيد للغاية باستمرار رحلتي مع بايرن. سيكون لدينا فريق جيد للغاية من جديد يمكن المنافسة به على كل الألقاب." وأضاف "كحارس مرمى أو قائد أو عنصر قيادي، أود أن أدعم وأشكل عاملا في تحقيق أهدافنا الكبيرة. نود تعزيز رقمنا القياسي في عدد مرات التتويج المتتالية (في البوندسليغا) والمنافسة مجددا على كأس ألمانيا ودوري الأبطال."

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وكان بايرن ميونخ قد جدد أيضا تعاقده معتوماس مولر حتى عام 2024، لكن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي رفض تجديد العقد، علما بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2023. وأبدى بايرن ميونخ رغبة في استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق في الموسم المقبل، لكن تقارير ذكرت أن النادي يفكر في بيعه.

وقال أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ السابق، والرئيس التنفيذي الحالي للنادي "مانويل نوير هو أفضل حارس مرمى في العالم، وقد حدد المعايير (لهذا المركز) حول العالم لأعوام." وأضاف "إنه إنجاز هائل أن تظل على هذا المستوى العالمي لمثل هذه الفترة الطويلة. نحن سعداء للغاية بتمديد التعاقد معه. مانويل بلا شك رمز بارز في تاريخ بايرن."

وجاء حسم استمرارنوير ومولر ليخفف الضغوط نوعا ما على إدارة بايرن فيما يتعلق بمستقبل ليفاندوفسكي، لكن النادي بحاجة إلى مزيد من الصفقات من أجل منح المدير الفني جوليان ناغلسمان فرصة حقيقية في المنافسة على دوري الأبطال في الموسم المقبل. ورحل نيكلاس زوله إلى بوروسيا دورتموند وهو ما يحتم على بايرن التعاقد مع لاعب قلب دفاع جديد، لكن الاضطرار للتعاقد مع بديل لليفاندوفسكي ربما يعد مهمة غير مرغوب فيها رغم أن وسائل إعلام ربطت لاعبين مثل كريستوفر نكونكو لاعب لايبزج، بإمكانية الانضمام إلى بايرن. وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة في بايرن ميونخ "نرغب في تحقيق النجاح في كل المسابقات بالأعوام المقبلة... مانويل داعم كبير لنا داخل الملعب وخارجه. وسيواصل لعب دور كبير في تحقيق أهدافنا."

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)