بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم ساديو مانيه من ليفربول

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ضم نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم المهاجم السنغالي الدولي ساديو مانيه من ليفربول الإنجليزي، بعقد لمدة ثلاثة أعوام.
بعد ستة مواسم مذهلة مع ليفربول حقق خلالها لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، انتقل المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه الى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعقد لمدة ثلاث سنوات قادما من ليفربول، بحسب ما أعلن الناديان.
رحيل ساديو ماني عن ليفربول هذا الصيف، إشاعات راجت في الأسابيع الأخيرة بقوة، لكن ما هو جديد أن بايرن ميونيخ الألماني وحسب الصحافة المحلية بات رغبة شخصية للدولي السنغالي.
يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للفوز بخدمات نجم المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني. لكن العرض الأول لشراء اللاعب قوبل برفض من النادي الإنجليزي. في الوقت نفسه يسعى ليفاندوفسكي للانتقال إلى برشلونة.
بحسب عدة تقارير ألمانية وإنجليزية فإن صفقة تعاقد بايرن ميونيخ مع ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي تمت مقابل مبلغ يصل إلى 40 مليون يورو. وأشارت التقارير إلى أن ماني سيوقع على عقد مدته 3 أعوام مع بايرن.
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