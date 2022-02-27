 بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم ساديو مانيه من ليفربول | DW الأخبار | DW | 23.06.2022

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DW الأخبار

بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم ساديو مانيه من ليفربول

ضم نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم المهاجم السنغالي الدولي ساديو مانيه من ليفربول الإنجليزي، بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

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بايرن ميونيخ يعلن التعاقد رسميا مع مانيه بعقد ثلاث سنوات 22.06.2022

بعد ستة مواسم مذهلة مع ليفربول حقق خلالها لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، انتقل المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه الى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعقد لمدة ثلاث سنوات قادما من ليفربول، بحسب ما أعلن الناديان.

LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 28: Jurgen Klopp, Manager of Liverpool talks to Sadio Mane during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield on September 28, 2020 in Liverpool, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

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رحيل ساديو ماني عن ليفربول هذا الصيف، إشاعات راجت في الأسابيع الأخيرة بقوة، لكن ما هو جديد أن بايرن ميونيخ الألماني وحسب الصحافة المحلية بات رغبة شخصية للدولي السنغالي.

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يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للفوز بخدمات نجم المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني. لكن العرض الأول لشراء اللاعب قوبل برفض من النادي الإنجليزي. في الوقت نفسه يسعى ليفاندوفسكي للانتقال إلى برشلونة.

Liverpool's Sadio Mane gestures during warm up before the English Premier League soccer match between Liverpool and Sheffield United at Anfield Stadium, Liverpool, England, Thursday, Jan. 2, 2020. (AP Photo/Jon Super) |

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