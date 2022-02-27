بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم ساديو مانيه من ليفربول

قريبا.. ساديو ماني بقميص بايرن ميونيخ؟

رحيل ساديو ماني عن ليفربول هذا الصيف، إشاعات راجت في الأسابيع الأخيرة بقوة، لكن ما هو جديد أن بايرن ميونيخ الألماني وحسب الصحافة المحلية بات رغبة شخصية للدولي السنغالي.