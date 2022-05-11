 بايرن ميونخ يعلن رسميا تعاقده مع المغربي نصير مزراوي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.05.2022

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رياضة

بايرن ميونخ يعلن رسميا تعاقده مع المغربي نصير مزراوي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم رسميا إتمام التعاقد مع الظهير الايمن المغربي نصير مزراوي في صفقة انتقال حر من أياكس بطل هولندا. وأعلن النادي البافاري أن الدولي المغربي وافق على توقيع عقد لمدة أربعة أعوام.

نصير مزراوي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم رسميا إتمام التعاقد مع الظهير الايمن المغربي نصير مزراوي

أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الالماني في آخر عشرة مواسم، عن تعاقده الثلاثاء معالظهير الأيمن المغربي الدولي نصير مزراوي لمدة اربعة مواسم حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر، بعد ان لعب الموسم الماضي في صفوف اياكس امستردام الهولندي.

ولم يكشف الفريق البافاري عن راتب مزراوي السنوي، لكن صحيفة "بيلد" الواسعة الاطلاع قدرته بنحو 8 ملايين يورو. وقال مزراوي لدى توقيعه العقد "اخترت بايرن ميونيخ لانني استطيع احراز الألقاب الكبيرة في صفوفه. كان لدي شعور جيد منذ المفاوضات الاولى مع هذا النادي".

وكانت اندية عدة ابدت رغبتها في الحصول على خدمات مزراوي (24 عاما و12 مباراة دولية) المولود في هولندا والذي يستطيع ان يلعب على الرواق الايمن او حتى في مركز قلب الدفاع.

وخاض مزراوي 34 مباراة في صفوف اياكس سجل خلالها 5 اهداف وساهم في 4 تمريرات حاسمة، في طريق فريقه الى احراز لقب بطل الدوري الهولندي. يذكر ان بايرن ميونيخ مرشح للتعاقد مع لاعب اخر من صفوف اياكس هو راين غرافنبرخ (19 عاما).

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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    أولي هونيس (ميونخ) – رئيس نادي بايرن ميونخ

    "لطالما كنت أرى أنّ بالإمكان الارتقاء ببايرن ميونخ من نادٍ متواضع إلى علامة عالمية". من هذا المنطلق يعمل بصفته مديراً لأعمال النادي، وهو أيضاً بمثابة أخ ومُرشد بالنسبة للاعبين. لكنه سُجن في مارس/آذار 2014 لمدة 11 شهراً بسبب التهرب الضريبي. أولي هونيس ودّع يومها الجميع بالكلمات التالية: "لم يكن هذا كل شيء". يعرض فيلم "ميا سان ميا"على شاشة DW عربية يومي 16 و23 اكتوبر الجاري.

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    "بغض النظر إن كنت فلسطينياً أم يهودياً، عندما يسجل بايرن هدفاً، فتعانق تلقائياً كل شخص". هذا ما يقوله كمال الفلسطيني الذي يعيش في إسرائيل. وهو مشجع لنادي بايرن منذ سبعينات القرن الماضي. "كنت في سن العاشرة آنذاك، وكان لدينا تلفزيون بالأبيض والأسود. وغالباً ما كانت المباريات تُنقل مباشرة: رومينيغه وبيكنباور وبرايتنر، كانوا آنذاك نجوماً مشهورين. وقد عشقت طريقة لعبهم بسرعة".

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    فيليب لام (ميونخ) – من ناشئي البايرن

    "مخلص للنادي ومتحدث بارع ولاعب ناجح: فيليب لام خير مثال على عمل قسم الناشئين في البايرن. إبن الثالثة والثلاثين عاماً لعب قرابة عقدين من الزمن في ميونخ، ولكنه الآن لاعب كرة قدم متقاعد. وعلى الرغم من ذلك مازال يبدو وكأنه لاعب ناشئ. "لقد كنت أصغر حجماً من الآخرين، وهذا منحني جرعة من الطموح لكي أثبت نفسي بين حيتان الفريق البافاري العملاق".

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    كاناتا توكوموتو (مدينة فوتشو/اليابان) – مشجع بايرن

    كاناتا هو تلميذ نموذجي في مدرسة بايرن تسونايشي، أكاديمية كرة القدم في إقليم فوكوشيما الياباني. الياباني ابن الـ 14 ربيعاً يلعب بمهارة كبيرة، لدرجة أن نادي بايرن ميونخ أرسل مدرب شباب لتقييم أدائه. حضرنا هذا اللقاء في مباراة ضمن دوري الشباب، وقيّمنا كاناتا ذا البنية الجسدية الصغيرة.

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    صاموئيل "سامي" أوساي كوفور (أكرا، غانا) – لاعب سابق

    من غانا، مروراً بإيطاليا، ليصل إلى ميونخ في سن السابعة عشرة. أولي هونيس أصبح بمثابة الأب البديل لـ"سامي الصغير" الذي كان دوماً سنداً له في مراحل حياته العصيبة، وخاصة بعد حالة الوفاة المأساوية لابنته. إذ وقف هونيس إلى جانبه بشكل مؤثر، وبالتالي تجلت ظاهرة "ميا سان ميا" بالنسبة للغاني بأجمل صورها.

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

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    كاميلا بوربوريما (ريو دي جانيرو/ البرازيل) – مشجعة بايرن

    ثمة برازيليين يعتبرون كاميلا مجنونة أحياناً. فعلى الرغم من كثرة الأندية في وطنها الأم، إلا أن ابنة الرابعة والعشرين عاماً اختارت نادي بايرن ميونخ بالتحديد. وهذا يعود أيضاً للاعب معين لم يفارق مخيلتها منذ نهائي بطولة العالم عام 2002: "أوليفر كان هو رجل أحلامي، فليس هناك إنسان على سطح هذا الكوكب أروع منه. أحبه أكثر من أي شيء".

  • DW Doku Mia san mia - Bayern München | Kahn (DW)

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    أوليفر كان (ميونخ) – حارس مرمى أسطورة

    يعتبره البعض "التيتانيوم"، بينما يعتبره البعض الآخر "لا بيستيا نيغرا"، أي "الوحش الأسود"، وهناك آخرون يعرفونه كـ غودزيلا الذي ينفث ناراً. ولكن الجميع مجمعون على شيء واحد: علاقة أوليفر كان ببايرن ميونخ وثيقة بشكل فريد من نوعه. "تشربت جميع قيم النادي، لأن النجاح غير ممكن إطلاقاً إلا من خلال التقمص التام لكل ما يفعله المرء". هذا ما يقوله حارس المرمى السابق.

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    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    فرانتس "بوله" روت (باد فوريسهوفن) – بافاري أصيل

    في نهائي كأس أوروبا للأندية 1967 سجل الهدف الحاسم في مرمى غلاسكو رينجرز في الوقت الإضافي. وبذا استهل مسيرة نجاحات بايرن ميونخ. "تصدى لي حارس المرمى وأوقعني على الأرض بقوة، ولكن الكرة تجاوزت العارضة ودخلت المرمى. يا للروعة! وضعت الكأس على حافة السرير وبقيت أتأمله طيلة الليل...".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    جيوفاني إلبر (ماتو غروسو/ البرازيل) – لاعب سابق

    جيوفاني إيلبر يعيش نمطين من الحياة. ففي البرازيل، بالقرب من الحدود البوليفية، يمتلك مزرعة تضم 5000 بقرة. ولكن عندما يحتاجه نادي بايرن ميونخ، فلا يتردد في تلبية نداء ناديه المفضل. وبصفته سفيراً لبايرن ميونخ، يسافر جيوفاني حول العالم. وفي فيلم ظاهرة "ميا سان ميا" يستذكر أيامه عندما كان في أوج عطائه كلاعب مع بايرن.

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    رفائيل نوبوا ريفيرا (نيويورك/ الولايات المتحدة) – مشجع بايرن

    وُلد رفائيل في بورتو ريكو، وهو يقيم في نيويورك، حيث يعمل في شركة برمجيات. منذ 20 عاماً وهو مشجع أصيل للنادي البافاري، ولكن له وجهة نظره الخاصة في هذا الأمر: "أحب طريقة اللعب التي تشبه الفن أحياناً. ولكن أحياناً أبالغ في عشقي للنادي، لذا أحاول ترك بعض المسافة، فأنا لا أريد أن أدمن على شيء لا أستطيع التحكم به".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    أندي براسل (لندن/ إنجلترا) – صحافي رياضي

    يكتب أندي في الغارديان وهو خبير في "توك سبورت"، وهي إذاعة رياضية واسعة الانتشار عالمياً. لرأيه وزنٌ في عالم كرة القدم، كما أن لقاءات الأندية الإنجليزية والألمانية هي من المواضيع التي تقع في صميم عمله. "لاعبو بايرن كبار وناجحون لدرجة أن كثيرين هنا في إنجلترا يعتبرون أن بايرن هو كرة القدم الألمانية".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    جيم رودريغيز كاراسكو (مدريد/ إسبانيا) – صحافي رياضي

    الصحافي الرياضي البالغ من العمر 38 عاماً من موقع "إلموندو" يعشق كرة القدم كظاهرة اجتماعية، وكمسابقة رياضية أيضاً. "في مدريد يمكنني أن أقرر فيما إذا كانت المدينة ستنعم بنوم هادئ أم ستنام معكرة المزاج". ذروة الموسم بالنسبة له لا تتمثل بالكلاسيكو، بل بمواجهة ريال مدريد لـ "لا بيستيا نيغرا" البافاري، أي "الوحش الأسود".


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