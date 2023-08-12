بايرن ميونخ يعلن رسمياً ضم هاري كين من توتنهام

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت (12 آب/ أغسطس 2023) التعاقد مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين بعقد لمدة أربع سنوات من توتنهام هوتسبير الإنجليزي. وقال بايرن، الذي يستهل موسمه الجديد في وقت لاحق اليوم بمواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ في كأس السوبر، إن اللاعب البالغ عمره 30 عاماً وقع عقداً يمتد حتى 2027 بعد مفاوضات دامت طويلا بين الناديين.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو (109 مليون دولار). وتصبح بهذا صفقة قياسية في الدوري الألماني متخطية تعاقد بايرن مع لوكاس هيرنانديز من أتليتيكو مدريد في 2019 مقابل 80 مليون يورو.

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "يمكن للجماهير أن تتطلع لهاري كين والموسم الجديد. كان هاري على رأس قائمة رغباتنا. لذا لم ندخر جهداً لكن كان هذا في إطار العمل والمنطق المالي".

وانضم كين، الذي اجتاز الفحوصات الطبية في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى أكاديمية توتنهام وهو في سن 11 قبل أن يشارك في أول مباراة مع الفريق الأول في 2011. وأمضى أغلب مسيرته في النادي اللندني لكنه لعب على سبيل الإعارة في ليتون أورينت وميلوول ونوريتش سيتي وليستر سيتي. وكين هداف النادي على مر العصور برصيد 280 هدفاً في أكثر من 430 مباراة في كل المسابقات كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 58 هدفا في 84 مباراة. وكين كذلك ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور برصيد 213 هدفاً، بفارق 47 خلف آلان شيرر.

وقال كين في تصريحات لموقع النادي "يسعدني وجودي هنا. أعتقد أن بايرن أحد أكبر الأندية في العالم. أريد أن أواصل التحسن والضغط على نفسي لأصبح الأفضل". وأضاف "شعرت أنها الخطوة المناسبة في مسيرتي. يتمتع (بايرن) بثقافة فوز عاماً بعد عام".

وبهذا يتعاقد بايرن أخيراً مع مهاجم بديلاً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة في 2022. وكان كين ضمن تشكيلة توتنهام التي وصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 عندما خسر أمام ليفربول وكذلك ضمن التشكيلة التي خسرت نهائي كأس الرابطة في 2015 و2021.

ع.ش/ خ.س (رويترز، د ب أ)