بايرن ميونخ يعاني من تعطل سلاحه الاستراتيجي في البوندسليغا

كانت الصلابة الدفاعية لبايرن ميونخ مفتاح الثلاثية التاريخية التي حققها الفريق في الموسم الماضي، لكن يبدو أن نقطة قوته تحولت لنقطة ضعفه في الموسم الحالي. واستقبلت شباك النادي البافاري 16 هدفاً خلال عشر مباريات بالبوندسليغا هذا الموسم بعد التعادل مع ضيفه لايبزيغ الوصيف بثلاثة أهداف مساء السبت، وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يتأخر فيها الفريق بهدف.

وحاول مسؤولو بايرن التخلص من جيروم بواتينغ على مر الأعوام لكن المدير الفني هانزي فليك متمسك بالدفع به في التشكيل الأساسي للفريق. وتزايدت إصابات بواتينغ البالغ من العمر 32 عاماً في السنوات الأخيرة وكان تمركزه سيئا في أغلب الفترات أمام لايبزيغ خاصة في لحظات استقبال الأهداف.

وقال إيميل فورسبرغ لاعب لايبزيغ لشبكة "سكاي سبورتس" بشأن الهدف السهل الذي سجله بضربة رأس ليمنح فريقه التقدم 3/ 2 "لم أخضع لأي رقابة تذكر، ينبغي علي أن أقول ذلك". وأوضح فليك من جانبه: "لا يمكن تركه (فورسبرغ) دون رقابة بهذا الشكل.. كانت مباراة قوية، استقبلنا بعض الأهداف السهلة".

وقدم النمساوي ديفيد آلابا مردوداً جيداً في مركز قلب الدفاع في الفترة الأخيرة بعد أن اعتاد اللعب في مركز الظهير الأيسر. وفي غياب لوكاس هيرنانديز والفونسو ديفيز للإصابة كان من المفترض أن يشارك آلابا في مركز الظهير الأيسر أمام لايبزيغ، لكن مع قرب انتهاء عقده دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد، ومع تغيير مركزه باستمرار، فإن اللاعب النمساوي لا يظهر بنفس المستوى الذي كان عليه في الموسم الماضي.

وتعرض نيكلاس شوله للانتقاد من قبل الجماهير بسبب زيادة وزنه بشكل ملحوظ منذ تعافيه من إصابة قوية في الركبة، في الوقت الذي ظهر فيه الحارس مانويل نوير بشكل رائع في بداية الموسم لكنه يتحمل مسؤولية هدفين سكنا شباك فريقه في أخر مباراتين بالبوندسليغا.

لقد تسببت أزمة جائحة كورونا في ضغط أجندة المباريات مع اللعب كل ثلاثة أيام مما كان له بالغ الأثر على الفريق، لكن فليك يأمل في تحسن أداء خط دفاعه مع توقف منافسات دوري أبطال أوروبا خلال فترة العطلات الشتوية وأن ينعكس ذلك على منافسات البوندسليغا.

تقدم لايبزيغ في النصف الأول من الشوط الاول عبر المدافع الفرنسي كريستوفر نكونكو، قبل أن يرد البافاري بثنائية للانكليزي جمال موسيالا

وتأهل النادي البافاري بالفعل إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال ومن المتوقع أن يجري فليك العديد من التغييرات في صفوفه خلال المواجهة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل.

ولكن فليك لم يظهر قلقاً للغاية إزاء إخفاقات خط دفاعه، وبدا أن الشغل الشاغل للمدرب بالأمس هو تجنب الخسارة أمام لايبزيغ حتى لا يخسر الفريق موقعه في الصدارة.

وقال فليك "أعتقد أنني ينبغي أن أشعر بالسعادة إزاء النتيجة". ويتصدر بايرن حامل اللقب، جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف وأربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

وبإمكان فليك أن يشعر بالرضا إزاء مستوى البديل الإنجليزي جمال موسيالا الذي سجل هدفاً في شباك لايبزيغ، حتى لو كان قد شارك على حساب خافي مارتينيز الذي تعرض للإصابة مجدداً. وسجل موسيالا لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً الهدف الأول لبايرن بشكل رائع بمجرد مشاركته من على مقاعد البدلاء، معلناً عن هدفه الثالث خلال ثمان مباريات بالبوندسليغا. عنصر الشباب هو ما يحتاجه بايرن ميونخ تحديداً في الوقت الراهن لكن ربما في خط الدفاع أكثر من أي مركز أخر.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)