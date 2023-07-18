 بايرن ميونخ يستقر على فرويند ليكون المدير الرياضي الجديد للفريق | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بايرن ميونخ يستقر على فرويند ليكون المدير الرياضي الجديد للفريق

تعاقد نادي بايرن ميونخ مع كريستوف فرويند كمدير، كمدير رياضي جديد. وسينضم اللاعب النمساوي السابق إلى حامل الرقم القياسي الألماني، قادما من ريد بول سالزبورغ، ليخلف البوسني صالح حجيامجيتش.

كريستوف فرويند

عمل فرويند (46 عاما) في مناصب مختلفة في نادي ريد بول سالزبورغ، منذ عام 2006،

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تعيين النمساوي كريستوف فرويند كمدير رياضي جديد بداية من الأول من أيول/سبتمبر المقبل. وعمل فرويند (46 عاما) في مناصب مختلفة بنادي ريد بول سالزبورغ، بطل الدوري النمساوي منذ عام 2006، وشغل منصب مدير الكرة بالنادي اعتبارا من 2015. ويرتبط فرويند بعقد مع سالزبورغ حتى عام 2026، وسيكمل فترة الانتقالات الصيفية معهم، قبل الانضمام لبايرن ميونخ ليتولى منصب المدير الرياضي  بعدما فك بايرن ميونخ ارتباطه بحسن صالح حجيامجيتش،  عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، في أيار/مايو الماضي.

مختارات

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "سعداء لأننا تمكنا من التعاقد مع مدير رياضي ناجح وصاحب خبرة هو كريستيان فرويند". وأضاف "نحن على قناعة بأنه الشخص المناسب لتقوية الفريق في المستقبل، برفقة الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل، والمدير التقني ماركو نيبي".

وقال فرويند، الذي ذكرت تقارير أنه رفض عرضا مماثلا من تشيلسي الإنجليزي: "بعد محادثات مع إدارة بايرن ميونخ، كان من الواضح لي أنني أريد الموافقة على هذا التحد الجديد". وأضاف: "أتطلع حقا لتقديم كل ما لدي، بكل طاقتي وشغفي، بداية من الأول من أيلول/سبتمبر، لضمان استمرارية نجاح الفريق في المجال الرياضي في المستقبل، وأن يظل  ضمن أفضل الفرق في العالم، وأن يلهم الجماهير بكرة القدم الجذابة التي يقدمها".

وأردف: "من المهم بالنسبة لي أن يكون للنادي هوية، وهذا ما يمثله بايرن ميونخ بلا شك. ممتن للغاية لسالزبورغ على الـ17 عاما الناجحة والمؤثرة، وسأكون ملتزما مع النادي في فترة الانتقالات الحالية مثلما هو معروف عني".

وأعلن  بايرن ميونخ،  المتوج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم الحادي عشر على التوالي، رحيل حسن صالح حجيامجيتش عن منصب عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، بنهاية الموسم الماضي. وكذلك رحل أوليفر كان عن منصب الرئيس التنفيذي للنادي وحل مكانه عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية يان-كريستيان دريسن.

من جانب آخر، ذكرت شبكة "سبورت 1" أن بايرن ميونخ يتابع أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، حيث أنه مرشح للانضمام للفريق لتعزيز خط الوسط، وذكرت الشبكة أنه كان هناك تواصل مع اللاعب. وانضم اللاعب الفرنسي الدولي لريال مدريد العام الماضي، قادما من موناكو ولكنه لم يكن لاعبا أساسيا مع الفريق. وذكرت تقارير أن  توخيل يريد لاعبا مميزا  مثل تشواميني، بينما قال أولي هونيس رئيس النادي الشرفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة إن بايرن تعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز وهو كونراد لايمر.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)

  • Hasan Salihamidzic FC Bayern München

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - VFB Stuttgart

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

  • Ole Björnmose SV Werder Bremen

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

  • Sergej Barbarez (HSV) - Torjubel

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

  • Marijan Cavar Eintracht Frankfurt und Rafinha FC Bayern München im Zweikampf

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

  • Fußball: 1. Bundesliga, Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

  • Hamburgs Ze Roberto (weiss) gegen Hoffenheims Roberto Firmino (blau)

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

  • Fussball Bundesliga - FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 - Naldo

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

  • Makoto Hasebe im Trikot von Eintracht Frankfurt

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


مواضيع ذات صلة

Soccer Football - Euro 2020 - Semi Final - England v Denmark - Wembley Stadium, London, Britain - July 7, 2021 England's Harry Kane celebrates after the match Pool via REUTERS/Carl Recine

تقارير: كين يوافق على الانتقال لبايرن ميونخ 27.06.2023

ذكرت تقارير إعلامية أن هاري كين مهاجم توتنهام الإنكليزي لكرة القدم وافق على الانتقال لبايرن ميونخ، ولكن ناديه حتى الآن لم يبرم صفقة مع بطل الدوري الألماني.

Fussball 1. Bundesliga Saison 2022/2023 4. Spieltag FC Bayern Muenchen - Borussia Moenchengladbach 27.08.2022 Torwart Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach) FOTO: ULMER Pressebildagentur xxNOxMODELxRELEASExx

تقارير: بايرن يضم الحارس السويسري سومر من مونشنغلادباخ 18.01.2023

بعد افتقاده لجهود حارسه الأساسي مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق، يبدو أن بايرن ميونيخ وجد ضالته المنشودة في السويسري يان سومر، حارس مرمى مونشنغلادباخ. تقارير إعلامية تتحدث عن توصل الناديين لاتفاق.

Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer in action during the UEFA Champions League football match between Dynamo Kiev and Bayern Munich at the Olympic Stadium in Kiev on November 23, 2021. (Photo by GENYA SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

بايرن ميونخ يمدد عقد مانويل نوير حتى عام 2024 23.05.2022

مدّد الحارس مانويل نوير عقده مع بايرن ميونيخ لعام إضافي حتى 2024، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري المتوج بلقب الدوري المحلي لكرة القدم للمرة العاشرة توالياً، ويذكر أن نوير فاز أيضا بكأس العالم رفقة المنتخب الألماني .