بايرن ميونخ يستقر على فرويند ليكون المدير الرياضي الجديد للفريق

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تعيين النمساوي كريستوف فرويند كمدير رياضي جديد بداية من الأول من أيول/سبتمبر المقبل. وعمل فرويند (46 عاما) في مناصب مختلفة بنادي ريد بول سالزبورغ، بطل الدوري النمساوي منذ عام 2006، وشغل منصب مدير الكرة بالنادي اعتبارا من 2015. ويرتبط فرويند بعقد مع سالزبورغ حتى عام 2026، وسيكمل فترة الانتقالات الصيفية معهم، قبل الانضمام لبايرن ميونخ ليتولى منصب المدير الرياضي بعدما فك بايرن ميونخ ارتباطه بحسن صالح حجيامجيتش، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، في أيار/مايو الماضي.

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "سعداء لأننا تمكنا من التعاقد مع مدير رياضي ناجح وصاحب خبرة هو كريستيان فرويند". وأضاف "نحن على قناعة بأنه الشخص المناسب لتقوية الفريق في المستقبل، برفقة الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل، والمدير التقني ماركو نيبي".

وقال فرويند، الذي ذكرت تقارير أنه رفض عرضا مماثلا من تشيلسي الإنجليزي: "بعد محادثات مع إدارة بايرن ميونخ، كان من الواضح لي أنني أريد الموافقة على هذا التحد الجديد". وأضاف: "أتطلع حقا لتقديم كل ما لدي، بكل طاقتي وشغفي، بداية من الأول من أيلول/سبتمبر، لضمان استمرارية نجاح الفريق في المجال الرياضي في المستقبل، وأن يظل ضمن أفضل الفرق في العالم، وأن يلهم الجماهير بكرة القدم الجذابة التي يقدمها".

وأردف: "من المهم بالنسبة لي أن يكون للنادي هوية، وهذا ما يمثله بايرن ميونخ بلا شك. ممتن للغاية لسالزبورغ على الـ17 عاما الناجحة والمؤثرة، وسأكون ملتزما مع النادي في فترة الانتقالات الحالية مثلما هو معروف عني".

وأعلن بايرن ميونخ، المتوج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم الحادي عشر على التوالي، رحيل حسن صالح حجيامجيتش عن منصب عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، بنهاية الموسم الماضي. وكذلك رحل أوليفر كان عن منصب الرئيس التنفيذي للنادي وحل مكانه عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية يان-كريستيان دريسن.

من جانب آخر، ذكرت شبكة "سبورت 1" أن بايرن ميونخ يتابع أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، حيث أنه مرشح للانضمام للفريق لتعزيز خط الوسط، وذكرت الشبكة أنه كان هناك تواصل مع اللاعب. وانضم اللاعب الفرنسي الدولي لريال مدريد العام الماضي، قادما من موناكو ولكنه لم يكن لاعبا أساسيا مع الفريق. وذكرت تقارير أن توخيل يريد لاعبا مميزا مثل تشواميني، بينما قال أولي هونيس رئيس النادي الشرفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة إن بايرن تعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز وهو كونراد لايمر.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)