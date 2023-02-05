بايرن ميونخ يستعيد صدارة الترتيب بعد فوز كبير على فولفسبورغ

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بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويستعيد صدراة الدوري، أحرز كومان هدفين لبايرن ميونخ. بايرن ظهر أفوى في المباراة واستحق الفوز بجدارة.
عاد بايرن ميونيخ إلى تذوق طعم الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 4-2 رغم النقص العددي في صفوفه في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني، ما سمح له باستعادة الصدارة.
تُستأنف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد فترة غياب طويلة، غدا الجمعة عندما يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على لايبزيغ في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.
تمكن آينتراخت فرانكفورت من اقتناص وصافة البوندسليغا مؤقتًا بعد فوزه على شالكه، مستفيدًا من هزيمة قاسية لفرايبورغ أمام فولفسبورغ. ويتقدم فرانكفورت على صاحبي المركزين الثالث والرابع بفارق الأهداف فقط.
اعتلى فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني عقب فوزه على ضيفه ماينز وصعد لايبزيغ إلى المركز الخامس مؤقتا بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت، فيما مني ليفركوزن بخسارته الثانية.
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