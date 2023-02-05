بايرن ميونخ يستعيد صدارة الترتيب بعد فوز كبير على فولفسبورغ

بوندسليغا: بايرن يعود إلى سكة الانتصارات بعشرة لاعبين

عاد بايرن ميونيخ إلى تذوق طعم الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 4-2 رغم النقص العددي في صفوفه في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني، ما سمح له باستعادة الصدارة.