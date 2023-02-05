 بايرن ميونخ يستعيد صدارة الترتيب بعد فوز كبير على فولفسبورغ | DW الأخبار | DW | 06.02.2023

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DW الأخبار

بايرن ميونخ يستعيد صدارة الترتيب بعد فوز كبير على فولفسبورغ

بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويستعيد صدراة الدوري، أحرز كومان هدفين لبايرن ميونخ. بايرن ظهر أفوى في المباراة واستحق الفوز بجدارة.

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