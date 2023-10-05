بايرن ميونخ يتطلع لاستعادة الانتصارات قبل فترة التوقف الدولي

يستضيف بايرن ميونخ، المتوج بلقب الدوري الألماني خلال آخر 11 موسماً، فريق فرايبورغ مساء الأحد (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023) ضمن المرحلة السابعة التي تنطلق منافساتها غداً الجمعة.

واستهل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب البوندسليغا بثلاثة انتصارات متتالية ثم شهدت مبارياته الثلاث التالية تعادلين أمام باير ليفركوزن ولايبزغ وتخللهما فوز أمام بوخوم.

وبعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، يتطلع بايرن للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في البوندسليغا.

واستعد بايرن ميونخ بأفضل شكل لمباراة فرايبورغ عبر الفوز الذي حققه على كوبنهاغن الدنماركي في عقر داره 2 / 1 أمس الأول الثلاثاء في دوري الأبطال، وذلك بعد أن استهل مشواره في البطولة بفوز ثمين على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 / 3.

ويتواصل النقص العددي في الخيارات المتاحة أمام توماس توخيل المدير الفني لبايرن، في مركز قلب الدفاع. وتقتصر خيارات توماس توخيل لمركز قلب الدفاع حاليا على دايوت أوباميكانو ومين جاي كيم فقط، حيث كشف بايرن ميونخ قبل أيام أن غياب ماتيس دي ليخت سيستمر على الأرجح حتى فترة التوقف الدولي.

ويغيب دي ليخت عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوخوم 7 / صفر في أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يعلن بايرن ميونخ بعد عن قراره بشأن التعاقد مع لاعبه السابق جيروم بواتينغ الذي لا يرتبط بأي عقد في الوقت الحالي، علماً بأنه بدأ التدريبات مع بايرن منذ يوم الأحد الماضي.

وربما لا تبدو مهمة بايرن ميونخ سهلة أمام فرايبورغ المنتشي بفوزه في مباراته الماضية بالبوندسليغا أمام أوغسبورغ 2 / صفر. ويمكن لفرايبورغ تعزيز الثقة عبر مباراته المرتقبة اليوم الخميس أمام ضيفه ويستهام الإنجليزي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

بوروسيا دورتموند حقق وصافة الموسم الماضي من الدوري الألماني

وتفتتح المرحلة السابعة من الدوري الألماني مساء غد الجمعة بمباراة بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثالث عشر أمام ماينز صاحب المركز الثامن عشر الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويخوض بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، مباراته في المرحلة مساء السبت حيث يلتقي يونيون برلين. ويتطلع بوروسيا دورتموند إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الألماني. ويحتل بوروسيا دورتموند حالياً المركز الرابع برصيد 14 نقطة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين خلف المتصدر باير ليفركوزن ونقطة واحدة خلف شتوتجارت صاحب المركز الثاني.

ويحظى باير ليفركوزن بفرصة تبدو كبيرة لتعزيز موقعه في الصدارة حيث يخوض مباراته في المرحلة السابعة مساء الأحد على ملعبه أمام كولون صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير.

بينما يخوض شتوتغارت مباراته مساء السبت أمام فولفسبورغ صاحب المركز السابع. ويأمل شتوتغارت في مواصلة مشواره المذهل بتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

أما لايبزغ صاحب المركز الخامس، فيأمل في نفض غبار الهزيمة التي تعرض لها أمس الأربعاء على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 / 3 في دوري أبطال أوروبا، عبر مباراته أمام بوخوم يوم السبت.

وكان لايبزغ قد حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الألماني ثم سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل مع بايرن ميونخ 2 / 2.

وفي مباراتين أخريين مساء السبت، يلتقي أوغسبورغ مع درامشتات وفيردر بريمن مع هوفنهايم، بينما يلتقي آينتراخت فرانكفورت مع هايدنهايم مساء الأحد في ختام المرحلة.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)