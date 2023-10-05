بايرن ميونخ يتطلع لاستعادة الانتصارات قبل فترة التوقف الدولي

يستضيف بايرن ميونخ، المتوج بلقب الدوري الألماني خلال آخر 11 موسماً، فريق فرايبورغ مساء الأحد (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023) ضمن المرحلة السابعة التي تنطلق منافساتها غداً الجمعة.
واستهل بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقب البوندسليغا بثلاثة انتصارات متتالية ثم شهدت مبارياته الثلاث التالية تعادلين أمام باير ليفركوزن ولايبزغ وتخللهما فوز أمام بوخوم.
وبعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، يتطلع بايرن للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في البوندسليغا.
واستعد بايرن ميونخ بأفضل شكل لمباراة فرايبورغ عبر الفوز الذي حققه على كوبنهاغن الدنماركي في عقر داره 2 / 1 أمس الأول الثلاثاء في دوري الأبطال، وذلك بعد أن استهل مشواره في البطولة بفوز ثمين على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 / 3.
ويتواصل النقص العددي في الخيارات المتاحة أمام توماس توخيل المدير الفني لبايرن، في مركز قلب الدفاع. وتقتصر خيارات توماس توخيل لمركز قلب الدفاع حاليا على دايوت أوباميكانو ومين جاي كيم فقط، حيث كشف بايرن ميونخ قبل أيام أن غياب ماتيس دي ليخت سيستمر على الأرجح حتى فترة التوقف الدولي.
ويغيب دي ليخت عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوخوم 7 / صفر في أيلول/سبتمبر الماضي.
ولم يعلن بايرن ميونخ بعد عن قراره بشأن التعاقد مع لاعبه السابق جيروم بواتينغ الذي لا يرتبط بأي عقد في الوقت الحالي، علماً بأنه بدأ التدريبات مع بايرن منذ يوم الأحد الماضي.
وربما لا تبدو مهمة بايرن ميونخ سهلة أمام فرايبورغ المنتشي بفوزه في مباراته الماضية بالبوندسليغا أمام أوغسبورغ 2 / صفر. ويمكن لفرايبورغ تعزيز الثقة عبر مباراته المرتقبة اليوم الخميس أمام ضيفه ويستهام الإنجليزي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
بوروسيا دورتموند حقق وصافة الموسم الماضي من الدوري الألماني
وتفتتح المرحلة السابعة من الدوري الألماني مساء غد الجمعة بمباراة بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثالث عشر أمام ماينز صاحب المركز الثامن عشر الأخير برصيد نقطة واحدة.
ويخوض بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، مباراته في المرحلة مساء السبت حيث يلتقي يونيون برلين. ويتطلع بوروسيا دورتموند إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الألماني. ويحتل بوروسيا دورتموند حالياً المركز الرابع برصيد 14 نقطة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين خلف المتصدر باير ليفركوزن ونقطة واحدة خلف شتوتجارت صاحب المركز الثاني.
ويحظى باير ليفركوزن بفرصة تبدو كبيرة لتعزيز موقعه في الصدارة حيث يخوض مباراته في المرحلة السابعة مساء الأحد على ملعبه أمام كولون صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير.
بينما يخوض شتوتغارت مباراته مساء السبت أمام فولفسبورغ صاحب المركز السابع. ويأمل شتوتغارت في مواصلة مشواره المذهل بتحقيق الفوز الخامس على التوالي.
أما لايبزغ صاحب المركز الخامس، فيأمل في نفض غبار الهزيمة التي تعرض لها أمس الأربعاء على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 / 3 في دوري أبطال أوروبا، عبر مباراته أمام بوخوم يوم السبت.
وكان لايبزغ قد حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الألماني ثم سقط في مباراته الماضية في فخ التعادل مع بايرن ميونخ 2 / 2.
وفي مباراتين أخريين مساء السبت، يلتقي أوغسبورغ مع درامشتات وفيردر بريمن مع هوفنهايم، بينما يلتقي آينتراخت فرانكفورت مع هايدنهايم مساء الأحد في ختام المرحلة.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ)
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو
انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا: 70 مليون يورو
انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كيفن دي بروين: 74 مليون يورو
بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو
نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو
إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو: 85 مليون يورو
مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.