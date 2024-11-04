بايرن في مواجهة نارية مع باير في كأس ألمانيا

ينتظر عشاق كرة القدم الألمانية مواجهة نارية بين باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ في إطار منافسات الكأس. مناسبة للبافاري للثأر من فريق جرده من لقب الدوري بعدما احتكره 11 موسما متواليا.

أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم باير ليفركوزن حامل اللقب وبايرن ميونيخ في مواجهة نارية. وأحرز ليفركوزن لقب المسابقة للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1993 بفوزه على كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية 1-0 في النهائي.

وهيمن ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني شابي ألونسو على الكرة الالمانية في الموسم الماضي فحقق إلى جانب الكأس لقب الدوري للمرة الاولى في تاريخه حيث أنهى "بوندسليغا" من دون خسارة في انجاز تاريخي (28 فوزا مقابل 6 تعادلات). كما وصل إلى نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وتعرض لهزيمته الوحيدة في مختلف المسابقات أمام أتالانتا الإيطالي 0-3.

وجرّد ليفركوزن، الذي يحتل المركز الرابع هذا الموسم، بايرن من لقبه في الدوري الذي احتفظ به خلال 11 موسما تواليا.

ويحمل عملاق بافاريا الذي يتصدر الدوري هذا الموسم الرقم القياسي بعدد الفوز في مسابقة الكأس مع 20 لقبا، آخرهم عام 2020.

وفي بقية مباريات الدور ثمن النهائي الذي يقام في 3 و4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتواجه لايبزيغ مع أينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورغ مع هوفنهايم، وفيردر بريمن مع دارمشتات من الدرجة الثانية، وكارلسروه من الدرجة الثانية مع أوغسبورغ.

كما يلعب شتوتغارت مع راتيسبون من الدرجة الثانية، وكولن مع هرتا برلين في لقاء يجمع بين فريقين من الدرجة الثانية، وبيليفيلد من الثالثة مع فرايبورغ.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)