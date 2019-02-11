 بايرن في مواجهة ليفربول - من سيحسم موقعة آنفيلد؟ | عالم الرياضة | DW | 18.02.2019

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عالم الرياضة

بايرن في مواجهة ليفربول - من سيحسم موقعة آنفيلد؟

مع اقتراب موعد موقعة ملعب "أنفيلد" بين فريق بايرن ميونيخ وفريق ليفربول، تتضارب الآراء حول من سينتزع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال. على الورق، تميل الكفة لليفربول، ومع ذلك بايرن لديه ما يكفي من الأسلحة للرد.

Bildkombo David Alaba, FC Bayern München & Mohamed Salah, FC Liverpool

يوم غد الثلاثاء (19 فبراير/ شباط)، سيكون عشاق دوري أبطال أوروبا، على موعد مع موقعة نارية تجمع على ملعب "أنفيلد" بين ليفربول الإنجليزي ونادي بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي المسابقة الأوروبية.

الكثيرون يرجحون كفة ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب. لكن الأخير وفي تصريحاته يشدد أن ذلك غير صحيح، بل "إنه أمر مضحك للغاية. سوف نواجه فريقا شديد الصلابة"، يقول كلوب الذي يسعى إلى الثأر من البافاري الذي حرمه من لقب المسابقة عام 2013 بفوزه في النهائي على فريقه السابق بوروسيا دورتموند 2-1.

وإلى غاية أن ينكشف من مِن الفريقين الأقوى، تأكد أن الطائرة التي أقلّت البافاري صباح الاثنين إلى ليفربول لم يكن على متنها لا المدافع جيروم بواتينغ الذي فقد أصلا مركزه الأساسي ضمن تشكيلة المدرب نيكو كوفاتش، ولا فرانك ريبري. وسبب غياب الأخير يعود إلى أن الفرنسي رزق بمولوده الخامس، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيلحق بفريقه فيما بعد أم لا.

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نقاط لصالح البايرن

من تابع مباريات البايرن الهزيلة هذا الموسم، له الحق في المراهنة على القوة الهجومية الكاسحة لزملاء المصري محمد صلاح لإنهاء المنافسة لصالحهم منذ المباراة الأولى. ولكن بالنسبة للصحفي الألماني هايكو أوستيندورب في تعليقه في موقع "تي أونلاين" الألماني، فإن هذا بالتحديد هو العامل الذي يصب في مصلحة بايرن، فبايرن عوّدنا عبر التاريخ أنه "حاضر" في المناسبات المصيرية، يقول الصحفي الألماني.

عامل الخبرة إذا سيكون لصالح بايرن، لكون لاعبيه يعرفون جيدا كيف يقلبون النتيجة عبر مرحلتين (الذهاب والإياب)، في المقابل، أظهر لاعبو ليفربول في المباريات الكبرى "سذاجة أطاحت بهم"، وهو ما يعيد إلى الأذهان مباراة الدوري الأخيرة بين "الحمر" ومان سيتي والتي انتهت بهزيمة بثلاث أهداف مقابل هدف يتيم.

قوة ليفربول الضاربة

في المقابل، من يصر على أن لا فرصة لبايرن في الصمود يوم غد، يستند في ذلك على خمس مميزات للفريق الإنجليزي. أولا صلابة دفاعه، فهو لم يتلق من مجموع 26 مباراة في الدوري سوى على 15 هدفا فقط هزّت شباكه. كما أنه حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة. في المقابل يذكر الصحفي فلوريا فيشارت زميله على موقع "تي أونلاين" أن بايرن تلقت شباكه 26 هدفا في 22 مباراة. وفي ست مباريات فقط استطاع الحفاظ على شباكه خالية من الأهداف.

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وإلى جانب قوة الدفاع، يتوفر ليفربول على قائمة من النجوم الشباب على غرار صلاح وماني وفيرمينو، بقيمة تسويقية لمجمل اللاعبين بحدود 925,5 مليون يورو، وفق موقع "transfermarkt.de". في المقابل لا تفوق القيمة التسويقية للاعبي البافاري ما مجموعه 745,6 وفق الموقع ذاته الذي يعيّر قيمة اللاعبين.

أما على مستوى المدربين، فإن كلوب يحصد نجاحاته مع ليفربول وقد خاض تجربة دوري الأبطال أكثر من مرة، بينما لا يزال نيكو كوفاتش ومنذ قدومه إلى "آليانس أرينا" يبحث عن الوصفة الملائمة لوضع الفريق على السكة الصحيحة، ناهيك على أنها أول مباراة له على مستوى مرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال. 

و.ب

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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