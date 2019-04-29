بايرن على بعد انتصار واحد من لقب الدوري

بات فريق بايرن ميونخ على بعد فوز واحد فقط من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه هانوفر 3 /1 وتعادل ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند 2 / 2 مع مضيفه فيردر بريمن اليوم السبت (الرابع من أيار/ مايو) في المرحلة الثانية والثلاثين للبوندسليغا. وفي بريمن، تقدم دورتموند بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق فقط من البداية بواسطة الأمريكي كريستيان بوليسيتش ثم أضاف الإسباني باكو الكاسير الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول. ولكن أدى تراجع أداء دورتموند في الشوط الثاني بجانب الأخطاء الفردية للحارس رومان بوركي ومن أمامه خط الدفاع، إلى تسجيل بريمن هدفين حملا توقيع كيفين موهوالد والبيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو في الدقيقتين 70 و75.

وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على شتوتغارت بثلاثية مقابل هدف يتيم وفولفسبورغ على نورنبرغ بهدفين مقابل لا شيء وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم بهدفين لكل منهما.

برلين يعمق أزمة شتوتغارت بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف

ومنح روبرت ليفاندوفسكي وليون غوريتسكا التقدم 2 - صفر لبايرن في الشوط الأول، لكن ما بدا أنه سيكون فوزا سهلا أخذ منعطفا آخر بعدما قلص جوناثاس الفارق من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد لمسة يد ضد جيروم بواتنغ في الدقيقة 51.

وحصل اللاعب البرازيلي على إنذار بسبب شجار مع سفين أولرايش حارس بايرن إذ حاول كل منهما أخذ الكرة بعد تنفيذ ركلة الجزاء ثم طُرد لاعب هانوفر بعد ذلك بأربع دقائق بعد شجار آخر مع يسوا كيميش. وعانى بايرن أمام عشرة لاعبين وحسم الفوز بهدف البديل المخضرم فرانك ريبري في الدقيقة 84.

وتأجل هبوط هانوفر لأسبوع آخر على الأقل بعد خسارة شتوتغارت، صاحب المركز المؤهل لملحق البقاء، 3-1 أمام مستضيفه هيرتا برلين ليتقدم بست نقاط على فريق المدرب توماس دول.

تعادل ماينز مع لايبزيغ بثلاثة أهداف كان بطعم الفوز

وكانت المرحلة قد انطلقت أمس الجمعة بالمباراة التي جمعت ماينز ولايبزيغ والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما. فيما تستكمل بقية المباريات يوم غد الأحد حيث يلتقي شالكه بضيفه أوغسبورغ وفرايبورغ يستقبل دوسلدورف، فيما يحل فرانكفورت ضيفا على ليفركوزن.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)