 "بايرن الخيار الأفضل لهاري كين" | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.02.2023

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رياضة

"بايرن الخيار الأفضل لهاري كين"

دعا داني مورفي لاعب ليفربول السابق نجم توتنهام هاري كين الانتقال إلى فريق بايرن ميونيخ. مورفي يرى أن الفريق البافاري هو الخيار الأفضل لهداف توتنهام التاريخي إن أراد الفوز بالألقاب.

هل يحمل النجم الانجليزي هاري كين ألوان بايرن ميونيخ الموسم المقبل؟

هل يحمل النجم الانجليزي هاري كين ألوان بايرن ميونيخ الموسم المقبل؟

ليس سرا أن فريق بايرن ميونيخ من بين أشد المعجبين بموهبة نجم توتنهام هاري كين. وكان الفريق البافاري قد أبدى سابقا رغبته في الحصول على خدمات الهداف الإنجليزي، بيد أن إدارة توتنهام رفضت التفريط في خدمات نجم الفريق الأول.

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ويبدو أن مستقبل هاري كين يثير انشغال لاعب ليفربول السابق داني مورفي، الذي نصح كين باتخاذ خطوة جدية في حال طرق الفريق البافاري أبوابه مرة أخرى.

وقال داني مورفي في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن على هاري كين الرحيل عن توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية، وحمل قميص بايرن ميونيخ بداية من الموسم القادم.

وأضاف مورفي "إذا جاء بايرن ميونيخ للمطالبة بهاري كين هذا الصيف فعليه الرحيل. سيكون من المحزن للغاية أن ينهي لاعب بجودته مسيرته الكروية دون الفوز بلقب"، وأردف: "إنه شيء سيأسف عليه هو نفسه بعد الاعتزال".

وتابع مورفي "أفضل الذكريات هي تلك الخاصة بالفوز بشيء ما. الفرح بعد صافرة النهاية، والاحتفال مع اللاعبين والمشجعين..."، وأضاف: "هذا هو ما تعمل من أجله بجد. لكن توتنهام لم يقترب من إعطاء كين ما يستحقه كمهاجم من الطراز العالمي".

وواصل مورفي حديثه عن الهداف الإنجليزي قائلا "سيبلغ الثلاثين من عمره هذا الصيف...واهتمام أحد أكبر الأندية الأوروبية بالتعاقد معه يظهر مدى جودته".

وعن اهتمام مانشستر يوناتيد أيضا بالحصول على خدمات هاري كين قال مورفي "سيحصل كين على عروض أخرى من بينها مانشستر يونايتد، إلا أنه ليس لديه الوقت ليكون جزءا في فريق ما زال في مرحلة البناء"،  مضيفا "إذا غادر كين توتنهام، فستكون الوجهة إلى فريق يفوز بالألقاب من البداية. وهذا ما يجعل بايرن ميونيخ خياره الأفضل".

وكان كين قد قاد توتنهام للفوز بهدف دون رد على مانشستر سيتي في قمة كروية حارقة برسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وأصبح كين الهداف التاريخ لفريق توتنهام عبر جميع المسابقات برصيد 267 هدفا. يشار إلى أن هاري كين يرتبط بعقد مع فريق توتنهام يمتد إلى غاية صيف 2024.

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    الكاتب: مهدوي رضوان


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