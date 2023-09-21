بايرن أم ليفركوزن: من يحسم الصراع على صدارة البوندسليغا؟

يتواصل الصراع بين باير ليفركوزن المتصدر وبايرن ميونخ الوصيف على زعامة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من خلال الجولة الخامسة للبوندسليغا والتي تشهد مواجهة سهلة لكل منهما على أرضه.
ويلتقي بايرن البطل القياسي للبوندسليغا والمتوج باللقب في المواسم الـ11 الماضية، مع ضيفه بوخوم يوم السبت على أن يلتقي ليفركوزن مع ضيفه هايدنهايم في اليوم التالي.
وستكون الفرصة سانحة أمام بايرن للانفراد بصدارة البوندسليغا ولو بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عن مواجهة ليفركوزن مع هايدنهايم في اليوم التالي. وشهدت الجولة الماضية من الدوري الألماني تعادلا مثيرا بين القطبين الحاليين بايرن وضيفه ليفركوزن بهدفين لكل منهما، إذ خطف ازيكويل بالاسيوس هدف التعادل القاتل لليفركوزن في الثواني الأخيرة من ضربة جزاء بعد أن سجل ليون جوريتسكا هدفا للنادي البافاري قبل أربع دقائق من النهاية.
ويعيش بايرن حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه المثير على مانشستر يونايتد الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا. وواصل هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا تألقه اللافت مع فريقه الجديدبايرن ميونخ، بتسجيله خمسة أهداف خلال خمس مباريات مع الفريق، ويعول عليه المدرب توماس توخيل للاستمرار على نفس المنوال في المباريات التالية.
ويقتسم ليفركوزن وبايرن صدارة البوندسليغا برصيد عشر نقاط لكل منهما وبفارق نقطة واحدة فقط عن لايبزغ وشتوتغارت وهوفنهايم وفولفسبورغ، ويحل بوروسيا دورتموند في المركز السابع برصيد ثمان نقاط.
ويخوض دورتموند وصيف الموسم الماضي مواجهة صعبة أمام ضيفه فولفسبورغ يوم السبت على أمل استعادة نغمة الانتصارات عقب خسارته بهدفين دون رد على ملعب باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.
وكان دورتموند استعاد اتزانه في البوندسليغا بفوز مثير على ملعب فرايبورغ 4 2/ بعد التعادل بشكل محبط أمام بوخوم وهايدنهايم في المباراتين السابقتين لتلك المواجهة. ومن المتوقع أن يفتقد دورتموند لجهود لاعب الوسط النمساوي، مارسيل سابيتزر بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام سان جيرمان.
ويشهد يوم السبت أيضا مواجهة لايبزغ مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، المتعثر والذي لم يحصد سوى نقطتين فقط من أول أربع مباريات ليحتل المركز الرابع عشر. وبدأ لايبزغ مشواره في الموسم الحالي بالخسارة على ملعب باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكنه حقق منذ ذلك الحين ثلاثة انتصارات في البوندسليغا بجانب فوزه على ملعب يانج بويز السويسري 3 1/ في مستهل مشواره بدوري الأبطال.
ويلتقي يونيون برلين مع ضيفه هوفنهايم يوم السبت أيضا، بعد ثلاثة أيام فقط من المباراة القوية التي قدمها على ملعب ريال مدريد الإسباني في أول ظهور له بدوري أبطال أوروبا، قبل خسارته بصعوبة بهدف دون رد. ويحتل يونيون برلين المركز الثامن برصيد ست نقاط بعد فوزه مرتين وخسارته مرتين في أول أربع مباريات له في البوندسليغا. وفي باقي مباريات السبت يلتقي أوغسبورغ مع ماينز وفيردر بريمن مع كولون ويلتقي يوم الأحد اينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ.
ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو
انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا: 70 مليون يورو
انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كيفن دي بروين: 74 مليون يورو
بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو
نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو
إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو: 85 مليون يورو
مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.