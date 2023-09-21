بايرن أم ليفركوزن: من يحسم الصراع على صدارة البوندسليغا؟

يتواصل الصراع بين باير ليفركوزن المتصدر وبايرن ميونخ الوصيف على زعامة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من خلال الجولة الخامسة للبوندسليغا والتي تشهد مواجهة سهلة لكل منهما على أرضه.

ويلتقي بايرن البطل القياسي للبوندسليغا والمتوج باللقب في المواسم الـ11 الماضية، مع ضيفه بوخوم يوم السبت على أن يلتقي ليفركوزن مع ضيفه هايدنهايم في اليوم التالي.

وستكون الفرصة سانحة أمام بايرن للانفراد بصدارة البوندسليغا ولو بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عن مواجهة ليفركوزن مع هايدنهايم في اليوم التالي. وشهدت الجولة الماضية من الدوري الألماني تعادلا مثيرا بين القطبين الحاليين بايرن وضيفه ليفركوزن بهدفين لكل منهما، إذ خطف ازيكويل بالاسيوس هدف التعادل القاتل لليفركوزن في الثواني الأخيرة من ضربة جزاء بعد أن سجل ليون جوريتسكا هدفا للنادي البافاري قبل أربع دقائق من النهاية.

ويعيش بايرن حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه المثير على مانشستر يونايتد الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا. وواصل هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا تألقه اللافت مع فريقه الجديدبايرن ميونخ، بتسجيله خمسة أهداف خلال خمس مباريات مع الفريق، ويعول عليه المدرب توماس توخيل للاستمرار على نفس المنوال في المباريات التالية.

ويقتسم ليفركوزن وبايرن صدارة البوندسليغا برصيد عشر نقاط لكل منهما وبفارق نقطة واحدة فقط عن لايبزغ وشتوتغارت وهوفنهايم وفولفسبورغ، ويحل بوروسيا دورتموند في المركز السابع برصيد ثمان نقاط.

ويخوض دورتموند وصيف الموسم الماضي مواجهة صعبة أمام ضيفه فولفسبورغ يوم السبت على أمل استعادة نغمة الانتصارات عقب خسارته بهدفين دون رد على ملعب باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وكان دورتموند استعاد اتزانه في البوندسليغا بفوز مثير على ملعب فرايبورغ 4 2/ بعد التعادل بشكل محبط أمام بوخوم وهايدنهايم في المباراتين السابقتين لتلك المواجهة. ومن المتوقع أن يفتقد دورتموند لجهود لاعب الوسط النمساوي، مارسيل سابيتزر بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام سان جيرمان.

ويشهد يوم السبت أيضا مواجهة لايبزغ مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، المتعثر والذي لم يحصد سوى نقطتين فقط من أول أربع مباريات ليحتل المركز الرابع عشر. وبدأ لايبزغ مشواره في الموسم الحالي بالخسارة على ملعب باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكنه حقق منذ ذلك الحين ثلاثة انتصارات في البوندسليغا بجانب فوزه على ملعب يانج بويز السويسري 3 1/ في مستهل مشواره بدوري الأبطال.

ويلتقي يونيون برلين مع ضيفه هوفنهايم يوم السبت أيضا، بعد ثلاثة أيام فقط من المباراة القوية التي قدمها على ملعب ريال مدريد الإسباني في أول ظهور له بدوري أبطال أوروبا، قبل خسارته بصعوبة بهدف دون رد. ويحتل يونيون برلين المركز الثامن برصيد ست نقاط بعد فوزه مرتين وخسارته مرتين في أول أربع مباريات له في البوندسليغا. وفي باقي مباريات السبت يلتقي أوغسبورغ مع ماينز وفيردر بريمن مع كولون ويلتقي يوم الأحد اينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)