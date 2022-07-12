بايدن يناقش الوضع في الضفة مع هرتسوغ ويشدد على أهمية حل الدولتين

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية بشكل دائم، متحدثا عن كونه "انفراجة تاريخية"، مضيفاً أن الاتفاق "تطلب الأمر الكثير من الشجاعة لكي تُقدم على ذلك، احتاج الأمر بعض الجرأة الحقيقية، وأعتقد أن الأمر تطلب دبلوماسية مثابرة لإنجازه".

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ محادثات أمس الأربعاء ( 27 أكتوبر/تشرين الأول) ركزت على إيران، حيث ناقشا برنامج طهران النووي وما تقول واشنطن إنه إمدادات أسلحة إيرانية لروسيا، لكن بايدن ركز كذلك على الوضع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وعلى الاتفاق الجديد مع لبنان.

وقال بايدن متوجها إلى هرتسوغ "تطلّب الأمر منك شجاعة كبيرة"، مضيفا "تطلّب إنجاز ذلك دبلوماسية قائمة على المبادئ والمثابرة". وتابع بايدن إن اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان سيتيح للبلدين تطوير حقول الطاقة ومن شأنه أن "يخلق أملا جديدا وفرصا اقتصادية".

وقال بيان للبيت الأبيض بشأن الاجتماع إن بايدن شدد على أهمية اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الأمني في الضفة الغربية وعلى أن التفاوض على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين يظل أفضل سبيل لتحقيق سلام دائم. وأضاف البيان إنهما "بحثا أهمية تعزيز التعايش وإضعاف المتطرفين الذين يروجون للكراهية والعنف".

من جانبه صرّح هرتسوغ للصحفيين، لدى جلوسه مع بايدن في المكتب البيضاوي، إنه والرئيس الأمريكي سيحضران قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 التي تُعقد في مصر الشهر القادم. وقال "أحد الأشياء التي سنشارك فيها أنت وأنا، سيدي الرئيس، مع زعماء من جميع أنحاء العالم هي كوب27 في شرم الشيخ في مصر خلال أسابيع قليلة".

ومن المتوقع أن يحضر بايدن قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا الشهر المقبل. وأحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق على خطط سفر الرئيس.

وسعى بايدن للتفاوض بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018. وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه نحى الدبلوماسية جانبا حاليا، وإن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأشار هرتسوغ إلى أن اليوم الأربعاء يوافق ذكرى مرور 40 يوما على وفاة الإيرانية مهسا أميني بعد احتجاز الشرطة لها. كانت شرطة الأخلاق قد ألقت القبض عليها لارتدائها حجابا "غير لائق" وأدت وفاتها إلى اندلاع احتجاجات. وقال هرتسوغ "هذا مثال على سحق إيران لمواطنيها بينما تمضي قدما نحو امتلاك أسلحة نووية، وتقدم أسلحة فتاكة تقتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا".

ومن الملفات الأخرى المطروحة خلال اللقاء ملف أوكرانيا حيث تقود الولايات المتحدة جهودا دولية لمساعدة الدولة الموالية للغرب في التصدي للغزو الروسي.

ولا تبدي إسرائيل حماسة للانخراط في النزاع، على الرغم من مناشدات كييف. إلا أن زيارة هرتسوغ تسلّط الضوء على هواجس إسرائيل إزاء تنامي دور إيران المتّهمة بتزويد روسيا طائرات مسيّرة فتاكة تستخدمها موسكو ضد أهداف مدنية أوكرانية.

ع.ا/خ.س (رويترز، أ ف ب)