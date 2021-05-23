بايدن يلوح بعقوبات على بيلاروسيا بعد "فضيحة" اعتراض الطائرة

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتراض بيلاروسيا طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضاً لنظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، واصفاً الخطوة بـ"الفاضحة" ومطالباً بالإفراج الفوري عن المعارض.



وقال الرئيس الديمقراطي يوم الإثنين (24 أيار/ مايو) في بيان: "الولايات المتحدة تدين بشدة تغيير مسار الطائرة واعتقال" رومان بروتاسيفيتش. وأضاف بايدن: "هذا الحدث الفاضح وشريط الفيديو الذي يبدو أن بروتاسيفيتش صوره تحت الإكراه هما هجومان مخجلان بحق المعارضة السياسية وحرية الصحافة"، معرباً عن تأييده للعقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق بيلاروسيا ومطالباً بالإفراج عن المعارض.

وتابع بايدن: "أضم صوتي إلى الدعوات الكثيرة لإجراء تحقيق دولي لتحديد الوقائع. أرحب بالأنباء عن أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى عقوبات اقتصادية موجهة وإجراءات أخرى، وقد طلبتُ من فريقي التفكير في الخيارات المناسبة لمحاسبة المسؤولين، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء وشركاء آخرين ومنظمات دولية".



ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل إلى حظر الخطوط الجوية لبيلاروسيا من المجال الجوي للتكتل الذي يضم 27 دولة، وحثوا شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي على تجنب التحليق فوق الجمهورية السوفيتية السابقة، وفقاً لبيان مشترك.

من جهته تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى سفيتلانا تيخانوفسكايا، المعارضة البيلاروسية في المنفى في ليتوانيا، معبراً لها عن "دعم الولايات المتحدة القوي" للمطالبات بتوفير "الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية" للشعب، حسب ما جاء في بيان.



مقطع فيديو للمعارض المحتجز

وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، قال المدون المحتجز رومان بروتاسيفيتش (26 عاماً) إنه يتمتع بصحة جيدة وإنه محتجز في منشأة بمينسك تمهيداً لمحاكمته، وأقر بأنه لعب دوراً في تنظيم اضطرابات جماعية في العاصمة العام الماضي.

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وفي مقطع الفيديو الذي نشر على تطبيق تليغرام، كان بروتاسيفيتش يرتدي قميصاً داكناً وشبك يديه بإحكام أمامه. ورفض حلفاؤه ومقربون منه على الفور تلك التصريحات، بمن فيهم والده وقالوا إنها انتُزعت بالإكراه.

وكانت مقاتلة بيلاروسية اعترضت الأحد طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" وأجبرتها على الهبوط في مينسك، لتعتقل سلطات بيلاروسيا بروتاسيفيتش عند وصوله إلى مينسك، ما أثار استنكار الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي طالب بفتح "تحقيق دولي".

وأفادت شبكة "نكستا" الإعلامية المعارضة أن رئيس تحريرها السابق رومان بروتاسيفيتش اعتقل بعدما حطت الطائرة التابعة لشركة "راين إير" وكانت متوجهة من أثينا إلى ليتوانيا، وقد أكد التلفزيون البيلاروسي العام الخبر. وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها إلى ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وقد وصلت إلى وجهتها.



وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو (66 عاماً) قد واجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ نحو 27 عاماً من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد إعلان فوزه في انتخابات العام الماضي قائلين إنها مزورة. واعتقلت السلطات نحو 35 ألف شخص منذ بدء المظاهرات في آب/أغسطس 2020. وينفي لوكاشينكو تزوير الانتخابات ويتهم الغرب بدعم المظاهرات.



م.ع.ح/ع.أ.ج (أ ف ب ، رويترز)