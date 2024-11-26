بايدن يعلن وقفا لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يبدأ فجرا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، قائلا إنه سيبدأ فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي في منطقة الشرق الأوسط. وأكد استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) أن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان تدخل حيّز التنفيذ في الرابعة فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثانية بتوقيت غرينيتش).

وأكد بايدن أن واشنطن ستبذل "جهدا" إضافيا من أجل التوصل لاتفاق بشأن غزة، وذلك بالتعاون مع تركيا وقطر وآخرين.

وطالب بايدن إسرائيل بأن "تكون جريئة في تحويل المكاسب إلى استراتيجية متماسكة".

كما صدر بيان مشترك للرئيسين الأمريكي بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون قالا فيه إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيوجد الظروف اللازمة للعودة إلى الهدوء.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق مساء الثلاثاء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيث تواجه إسرائيل حزب الله. وقال المكتب إن نتانياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن وشكره "على جهوده" وصولا لإبرام هذا الاتفاق.

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فيما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإعلان عن وقف إطلاق نار بين حزب الله واسرائيل هو "خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان"، بعيد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إلى اتفاق. وقال ميقاتي في بيان إن "هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، وهو يعتبر خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين الى قرارهم ومدنهم"، مجددا "تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وقبلها أجرى الرئيس بايدن اتصالا هاتفيا مع ميقاتي، رحب فيه ميقاتي بالاتفاق.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

خ.س/ف.ي (د ب ا، رويترز، ا ف ب)