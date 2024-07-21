بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي ويدعم ترشح نائبته هاريس

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي وذلك بعد ضغوط كبيرة من قبل الديمقراطيين وفقدانهم الثقة في قدرته على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب. بايدن أعلن دعمه ترشح كامالا هاريس. فماذا قال ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد (21 يوليو/تموز 2024) انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024. يأتي قبل اقل من أربعة أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.

وقال بايدن الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما في بيان "أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس الى حين انتهاء ولايتي".

وأكد في منشور على منصة إكس إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في يناير كانون الثاني 2025، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف بايدن في المنشور "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي".

وقال بايدن "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا (هاريس) لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".

ويعني تنحي بايدن تمهيد الطريق أمام نائبته كامالا هاريس للترشح عن الحزب الديمقراطي، لتصبح بذلك أول امرأة على الإطلاق من أصحاب البشرة السوداء تخوض سباق الرئاسة.

وذكر مصدر مطلع أن الرئيس بايدن كان يعتزم حتى مساء أمس السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يبلغ كبار معاونيه بعد ظهر اليوم الأحد أنه سينسحب منه.

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته "الليلة الماضية كانت الرسالة المضي قدما في كل شيء وبأقصى سرعة. في نحو الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم: أخبر الرئيس فريقه من كبار المسؤولين أنه غير رأيه".

وأثار أداء بايدن في مناظرة تلفزيونية ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب في نهاية حزيران/يونيو، كافح خلالها بايدن (81 عاما) عدة مرات لتقديم إجابات متماسكة، قلقا على مستوى البلاد بشأن ما إذا كان لا يزال لائقا للمنصب.

ومنذ ذلك الحين، هيمنت قضية عمر بايدن على الحملة الانتخابية الأمريكية. وكان بايدن قد أصر على أنه سيترشح عن الحزب الديمقراطي وأنه لائق للمنصب، وفي مرحلة ما قال إن الله فقط هو الذي يمكن أن يجعله ينسحب من السباق.

من جانبه قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن. وقال مراسل من الشبكة على منصة إكس إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره.

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال، بعد إعلان بايدن الانسحاب، إن "جو بايدن لم يكن مؤهلا لأن يكون مرشحا للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبا للخدمة - ولم يكن كذلك أبدا... سنعاني كثيرا بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي أحدثه بسرعة كبيرة. لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

ع.ج.م/ع.م (أ فب، رويترز، د ب أ)