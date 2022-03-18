بايدن يعلن أن واشنطن ستساعد في الدفاع عن تايوان بوجه غزو صيني

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن "لصديقه الحميم" رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم الاثنين (23 مايو /أيار 2022) أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان وسط توتر مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

وسيكون حجر الزاوية في زيارة بايدن التي تستغرق يومين إطلاق إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي خطة واسعة توفر ركيزة اقتصادية لتعامل الولايات المتحدة مع آسيا. وتشمل الزيارة اجتماعات مع قادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة اليابان والهند وأستراليا.

وقال بايدن إنه يؤيد أن تصبح اليابان عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وقد تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لإجراء إصلاحات على مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا منهم خمسة أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الصيني الأحد أن الاستراتيجية الدبلوماسية الأميركية في آسيا محكوم عليها بالفشل، بحسب ما نقلت عنه وكالة شينخوا الرسمية للأنباء. واعتبر الوزير وانغ يي أن "ما يسمى باستراتيجية المحيطين الهندي والهادي" التي تعتمدها الولايات المتحدة "هي في جوهرها استراتيجية لإثارة الانقسام والتحريض على المواجهة وتقويض السلام، وبغض النظر عن كيفية تغليفها أو إخفائها، فإنها ستفشل حتما في النهاية".

وكما أعلن بايدن أن بلاده ملتزمة بالدفاع عن اليابان، قال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستساعد في، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار" بشأن تايوان. بيد أنه في الوقت ذاته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدرس مسألة خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية ودعا منظمة أوبك لزيادة إنتاج النفط في الوقت الذي يواجه فيه موجة تضخم كبيرة في الولايات المتحدة. وقال بايدن بشأن خفض الرسوم الجمركية على الصين "أفكر في الأمر. لم نفرض أيا من تلك الرسوم. فرضتها الإدارة السابقة وهي قيد الدراسة".

أما بخصوص الحرب الروسية على أوكرانيا، فأكد بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول القضاء على الهوية الأوكرانية، مشددا على وجوب أن "يدفع بوتين الثمن لفترة طويلة".

ح. ز/ ع.ش (رويترز، أ ف ب)