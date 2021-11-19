بايدن يعفو عن ديكين روميين وينقذهما من الذبح في عيد الشكر

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفواً عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا "بينت بتر" و"جيلي" في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الجمعة (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.
وقال بايدن: "بدلاً من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات"، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.
وأضاف بايدن: "من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا بأنه يوجد نور وأمل وإمكانية للخروج من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".
وقبل أن يتحدث، كان الديكان الروميان يتجولان بحرية في الحديقة، فيما عزفت فرقة موسيقية ألحاناً مرتبطة بالطيور، منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، لحشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.
وظهر بايدن في مزاج مرح أمام موظفي البيت الأبيض وعائلاتهم في حديقة الورود، وبينما تم إعفاء الديكين من المصير الذي تلاقيه ملايين الديوك الرومية في يوم عيد الشكر، قال بايدن إن اسميهما - ويعنيان زبدة الفول السوداني والجيلي - يذكرانه بالساندويتش الذي يستمتع به في وجبة الغداء.
وقال بايدن إن الطائرين أصبحا الآن "الزوجين القويين لولاية إنديانا "، مبدياً اعتذاره لوزير النقل بيت بوتيجيغ وزوجته تشاستن، وهما من ولاية إنديانا.
وأمضى الديكان الروميان هذا العام أياماً مزدحمة في واشنطن، حيث ظهرا أمام وسائل الإعلام جنباً إلى جنب مع أعضاء وفد الكونغرس في إنديانا قبل أن يستقرا في جناح في فندق "ويلارد" الفاخر. وبعد حصولهما على العفو الرئاسي، من المقرر أن يتجه الديكان الروميان إلى مركز أبحاث وعلوم الحيوان بجامعة بوردو، حيث سيقضيان بقية أيامهما في مكان مغلق مع إمكانية وصولهما إلى منطقة عشبية مظللة.
ويُعد العفو عن الديك الرومي تقليدياً فرصة للرؤساء لإلقاء النكات وإعلان دخول موسم الأعياد. ففي عام 2019، مازح الرئيس دونالد الحضور وقال إن الديوك الرومية "تلقت بالفعل مذكرات استدعاء للمثول أمام آدم شيف''، في إشارة إلى عضو الكونغرس ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب. وتحدث الرئيس باراك أوباما في عام 2014 عن اتخاذ إجراءات "ضمن سلطته القانونية'' للعفو عن الديوك الرومية، في إشارة إلى عدة أوامر تنفيذية اتخذها وأثارت انتقادات واسعة بين الجمهوريين. ويصدر الرؤساء الأمريكيون عفواً عن الديوك الرومية منذ عهد أبراهام لنكولن.
ع.ح./ (رويترز، د ب ا)
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
تقاليد دينية وثقافية ممتزجة
عيد القيامة أو عيد الفصح أو أهم أعياد الديانة المسيحية ويحتفل به المسيحيون بذكرى صلب المسيح ومن ثم قيامته. الاحتفال بالعيد في ألمانيا امتزج بعادات شعبية وثقافية مختلفة بعضها لا يمت بصلة لجذور العيد الدينية.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
خميس الأسرار
ويحتفل به بذكرى العشاء الأخير والذي جمع السيد المسيح وتلاميذه للمرة الأخيرة قبل أن يتم اعتقاله وصلبه. في العشاء الأخير أخذ السيد المسيح رغيفًا من الخبز وباركه ثم أعطاه للتلاميذ اللذين أكلوا من صحن السيد المسيح نفسه. تطور هذا التقليد فيما بعد وليصبح تقديم القربان المقدس أحد ركائز الصلاة عند معظم الطوائف المسيحية وفيه يقدم رجل الدين قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز للمؤمنين.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
جمعة الآلام
يستذكر المسيحيون في يوم جمعة الآلام أو الجمعة العظيمة صلب السيد المسيح ومحاكمته ودفنه. في بعض مناطق ألمانيا تقام استعراضات في هذا اليوم للتذكير بهذه المناسبة. معظم المسيحيين المؤمنين في ألمانيا وخاصة الكاثوليك يصومون هذا اليوم، بمرور الوقت تحول صيام يوم الجمعة وعدم أكل اللحم تقليدا اجتماعيا ودينيا.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
بيض الفصح
بيض الفصح هو الذي يتم عمله ضمن تقاليد الاحتفال بعيد الفصح ويزخرف ويلون بألوان براقة. حسب التقاليد الألمانية يخبأ البيض ويطلب من الأطفال العثور عليه صباح يوم الأحد. يرمز بيض الفصح إلى قيامة السيد المسيح من الأموات وبدأ العمل بهذا التقليد في القرون الوسطى حين حرمت الكنيسة أكل اللحم والبيض إثناء فترة الصيام، لذلك تم طبخ البيض وتزيينه لحفظه ومن ثم يتم إعطاءه كهدية بعد انتهاء فترة الصيام.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
أرنب الفصح
من الناحية البيولوجية لا يمكن للأرانب حمل بيض الفصح وتقديمه في عيد الفصح، لكنها ومن الناحية الرمزية موجودة للإشارة بحلول عيد الفصح وحلول فصل الربيع ووقت خصوبة الأرض. استعملت في القرون السابقة رموز الديوك واللقالق أيضا لجلب البيض وللدلالة على قدوم عيد الفصح أما اليوم فقد احتكرت الأرانب البرية هذه المهمة الرمزية وأضافت في سلالها، بالإضافة إلى البيض الملون، كثير من الحلوى.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
حمل الفصح
ويعود هذا التقليد إلى تقاليد عيد الفصح اليهودي وذبح الحملان في هذا اليوم لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر. أما الحمل في المسيحية فيشير إلى عذاب السيد المسيح وآلامه. في الوقت الحاضر تعد كعكة على شكل حمل وتقدم في عيد الفصح.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
شمعة الفصح
بدأ هذا التقليد أولا لإيقاد الضوء في الكنائس لإقامة الصلوات في ليلة عيد الفصح. يرمز ضوء الشمعة إلى عودة السيد المسيح إلى الحياة وانتصاره على الموت.و يتم إيقاد جميع شمعات الكنيسة إثناء الصلاة من خلال شمعة الفصح في إشارة إلى أن نور الإيمان سيستمر في العطاء.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
نار الفصح
هو تقليد ألماني قديم استخدم لدفع المعاناة والأرواح الشريرة عنهم وجلب الحظ السعيد لهم. في الوقت الحاضر يتم غالبا إيقاد نار الفصح في القرى الصغيرة في ألمانيا إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
أجراس الكنائس
في يوم الأحد تدق أجراس الكنائس إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح وإشارة إلى قيامة السيد المسيح من الأموات.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
تظاهرات الفصح
هذا التقليد بدأ حديثا في سنة 1960 في ألمانيا وكان يخرج فيه المتظاهرون احتجاجا ضد عمليات التسلح والحروب في العالم خلال أيام الحرب الباردة. في الوقت الحاضر يتظاهر الآلاف في مثل هذا اليوم من أجل السلام في العالم. لكن إجراءات مواجهة جائحة كورونا ستؤثر على مثل هذه الفعاليات في ألمانيا هذا العام.
الكاتب: غونتر بيركينستوك / زمن البدري