 بايدن يعد بـ33 مليار دولار أخرى لمساعدة أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 29.04.2022

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DW الأخبار

بايدن يعد بـ33 مليار دولار أخرى لمساعدة أوكرانيا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الكونغرس بالموافقة على 33مليار دولار أخرى لأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمزيد من الدعم لكييف وسط القصف الروسي المستمر.

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