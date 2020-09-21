 بايدن يعتزم فتح صفحة جديدة مع أوروبا حال انتخابه خلفا لترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.09.2020

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أخبار

بايدن يعتزم فتح صفحة جديدة مع أوروبا حال انتخابه خلفا لترامب

يرغب جو بايدن في بدء صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتحسين العلاقات الاقتصادية الأمريكية-الأوروبية، في اختلاف واضح عن إدارة دونالد ترامب، فيما صعدت أصوات "جمهورية" جديدة بإعلانها مساندة بايدن.

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فيديو: بايدن يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي ويتعهد بطي صفحة "ظلام" ترامب

يعتزم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنهاء الحرب التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، بينما سيسعى لمعالجة "الخلل" في الصادرات الزراعية، في حال انتخابه رئيساً للبلاد، حسبما أفاد أحد مستشاريه.

وقال توني بلينكين الثلاثاء خلال فعالية عبر الإنترنت استضافتها الغرفة التجارية الأمريكية: "الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق في العالم، ونرغب في تحسين علاقاتنا الاقتصادية".

مختارات

ليست الانتخابات الأمريكية شأناً أمريكياً خالصاً، فالدور الخارجي لواشنطن يجعل عواصم كثيرة تتابع الحدث، ومنها القاهرة التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع إدارة ترامب، لكن ماذا لو فاز جو بايدن الذي لم يبعث بإشارات ودية للسيسي؟

على خلاف منافسه الديمقراطي جو بايدن، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض العقوبات وممارسة أقصى الضغط على إيران للحصول على تنازلات منها. ومراقبون لا يستبعدون حصول "صفقة" أو محادثات ثنائية في حال فوزه بولاية ثانية.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين، الحزب السياسي المنافس، بالسعي إلى "سرقة" الانتخابات منه ومن حزبه الجمهوري. وأكد ترامب أن الطريقة الوحيدة لإبعاد الجمهوريين عن الحكم هي "تزوير الانتخابات".

نشر ترامب على حسابه بتويتر فيديو مزيفا لبايدن، يبدو فيه منافسه الديمقراطي وكأنه يردد أغنية تسب الشرطة. ورغم أن تويتر نوه إلى أنه تم التلاعب به، إلا أن تصرف الموقع لم يكن كافيا من وجهة نظر المدير الرقمي لجو بايدن.

قدمت كندا دعوى تجارية في منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم، وأعلنت أنها ستعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ قضيته الخاصة ضد قرار الرئيس ترامب.

وأضاف: "نحتاج إلى إنهاء ما أعتقد أنه حرب تجارية مصطنعة بدأتها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب"، في إشارة منه إلى فرض ترامب رسوما على عدة سلع أوروبية، منها الصلب.

وقال بلينكين إن هناك "مجالاً واسعاً" لزيادة التجارة بين الكتلتين، لكنه أضاف أن هناك “اختلالاً متزايداً في تجارة السلع الزراعية بسبب القواعد التي تمنعنا من بيع السلع التي نتمتع فيها بقدرة تنافسية للغاية”.

ويحظى بايدن بحظوظ قوية للفوز، وأصبحت سيندي مكين أرملة السناتور الجمهوري جون مكين أحدث صوت جمهوري بارز يؤيد بايدن في سعيه للفوز. وكتبت سيندي مكين على تويتر الثلاثاء "عاش زوجي جون بمبدأ: البلد أولا". 

وأضافت "نحن جمهوريون نعم لكننا أمريكيون أولاً. هناك مرشح واحد فقط في هذا السباق يمثل قيمنا كأمة، إنه جو بايدن".

وستتمحور المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن حول ستّة ملفات من بينها جائحة كورونا كوفيد-19 والمحكمة العليا والاقتصاد و"القضايا العرقية والعنف"، وفق ما أعلنه مدير المناظرة المقرّرة الأسبوع المقبل بين الاثنين المرشّحين للرئاسة الأمريكية.

وهذه المناظرة الأولى بين ترمب (74 عاماً) وبايدن (77 عاماً) ستجري في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري بمدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي سترجّح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفّة من سيفوز في الانتخابات.

أما نائب ترامب، مايك بنس والمرشّحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس فسيتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في ليك سيتي بولاية يوتاه.

ووفقاً لأحدث متوسّط لاستطلاعات الرأي أجراه موقع "ريل كلير بوليتيكس"، فإنّ بايدن يتقدّم على ترمب في نوايا التصويت، فيما تشتد المواجهة بين الرجلين على المواقع الاجتماعية.

إ.ع/ ع.غ ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


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فيديو: بايدن يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي ويتعهد بطي صفحة "ظلام" ترامب  

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