بايدن يعتزم تجميد السحب الجزئي لجنود أمريكيين من ألمانيا

أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكي، جاك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن سوف يقوم بتجميد إعادة انتشار القوات الأمريكية من ألمانيا الذى كان سلفه دونالد ترامب يعتزم القيام به.

وقال سوليفان للصحفيين في إفادة صحفية اليوم الخميس (الرابع من شباط/فبراير 2021): "سيعلن اليوم أنوزير (الدفاع لويد) أوستن سيقود مراجعة وضع القوة العالمي. وخلال فترة المراجعة تلك، سيجمد إعادة انتشار أي قوات من ألمانيا".

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وقال سولفيان إن "كل ما نقوم به في سياستنا الخارجية وأمننا القومي سيقاس بمقياس أساسي: هل تجعل الحياة أفضل، وأكثر أماناً، وأيسر للأسر العاملة".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن عن خطط لسحب حوالي 12 ألفاً من القوات الأمريكية من ألمانيا، في خضم خلاف طويل مع برلين بشأن الإنفاق الدفاعي.

ولدى الولايات المتحدة حالياً حوالي 34 ألفاً و500 جندي متمركزين في ألمانيا، الحليف الوثيق في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

يأتي الإعلان حيث يستعد بايدن لزيارة وزارة الخارجية اليوم الخميس، والإدلاء بأول كلمة عن السياسة الخارجية لفترته الرئاسية. ومن المتوقع أن يسلط الضوء على أهمية إعادة إحياء علاقة بلاده بحلفائها، وكذلك تعزيز "سياسة خارجية للطبقة المتوسطة".

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)