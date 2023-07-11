بايدن يعتزم المضي قدماً في صفقة بيع مقاتلات إف -16 لتركيا

قال مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء (11 تموز/يوليو 2023)، إن بايدن يعتزم المضي قدماً في بيع مقاتلات "إف16-" لتركيا.

وأضاف سوليفان للصحفيين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تنطلق في وقت لاحق اليوم قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن بايدن أوضح قبل عدة أشهر أنه يدعم صفقة بيع المقاتلات لأنقرة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن من مصلحة كل من الولايات المتحدة والناتو أن تحصل تركيا على تلك المقاتلات.

وأشار سوليفان إلى أن المضي قدماً في الصفقة، ليس مرتبطاً بإنهاء تركيا معارضتها لسعي السويد لنيل عضوية الناتو، رغم أن بايدن ربط في السابق بين القضيتين.

ويتعين على الحكومة الأمريكية إخطار الكونغرس رسمياً بصفقة بيع الأسلحة. وقال عدد من النواب في وقت سابق إنهم سيستخدمون حق النقض (الفيتو) ضد صفقة البيع حال استمرار تركيا في تعطيل انضمام السويد للناتو.

ولتوضيح معارضتها انضمام السويد إلى الحلف، اتهمت أنقرة ستوكهولم بعدم القيام بما يكفي تجاه من تعتبرهم تركيا إرهابيين، لا سيما أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وأفاد بيان أصدرته تركيا والسويد أمس الاثنين أن السويد أكدت أنها لن تدعم جماعات كردية وستدعم بشكل متواصل الجهود الرامية لإحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

خ.س/ ف.ي (د ب أ، رويترز)