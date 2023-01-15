 بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.04.2023

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بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024

على وقع خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء، الرئيس الأمريكي جو بايدن يكشف عن رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثانية، لكنه في الوقت ذاته لا يريد الإعلان عن ذلك رسميا بانتظار"الوقت المناسب".

جو بايدن وزوجته جيل يظهران على شرفة البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح (10 أبريل 2023)

ردّا على سؤال الصحفي: يقول بايدن: "أخطط لإقامة ما لا يقل عن ثلاث أو أربع فعاليات لدحرجة بيض عيد الفصح، وربما خمس وربما أيضا ست فعاليات.  لا أدري"!

على هامش احتفاليات عيد الفصح في حديقة البيت الأبيض، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين (العاشر من أبريل/ نيسان 2023)، عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية وخوض الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقابلة مع برنامج "توداي" لمحطة "إن بي سي" الأمريكية، موضحا أنه "لم يحن الأوان بعد للإعلان عن ذلك رسميا". 

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ومؤخرا أعلن جو بايدن (80 عاما)، مرارا أن لديه النية لخوضالانتخابات الرئاسية في 2024 من أجل إعادة الترشح، لكنه إلى غاية اللحظة لم يصدر أيّ إعلان رسمي بهذا الخصوص.

ونقلت شبكة (إن.بي.سي) عن عدة مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إنه من المقرر أن يتخذ كبار المستشارين في البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة لإعادة انتخاب بايدن. وقال مصدر مطلع للشبكة "الجانب المتعلق باتخاذ القرار انتهى، لكنه (بايدن) مستاء من الضغط عليه لدفعه إلى إعلان ما قرره بالفعل".

وجاء حديث بايدن اليوم خلال الحفل التقليدي الذي يقام في حديقة البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح ويتم فيه دحرجة بيض الفصح وهي المناسبة التي يدعو فيها البيت الأبيض مئات الأطفال كل عام. وتحدث بايدن وزوجته جيل خلال المناسبة عن عطلتهما خلال عيد الفصح.

وسأل الصحفي بايدن عن عدد فعاليات عيد الفصح التي يعتزم إقامتها في البيت الأبيض، ورد بايدن قائلا وهو يبتسم:" أخطط لإقامة ما لا يقل عن ثلاث أو أربع فعاليات لدحرجة بيض عيد الفصح، وربما خمس وربما أيضا ست فعاليات. لا أدري".

وعقب الصحفي مازحا أنه يريد إعداد بعض الأخبار ومعها إعلان واضح بخصوص انتخابات 2024، لكن بايدن ردّ قائلا:" لا، لا، لا"، وقال إنه ينوي الترشح مجددا في 2024 " لكن لم يحن الأوان لنا بعد لإعلان هذا".

يشار إلى أن هناك تحفظات حيال هذه الخطوة داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن بسبب تقدمه في السن، إذ تحوم شكوك في مدى قدرته على تولي كرسي الرئاسة وهو في الواحدة والثمانين.

و.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز) 

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