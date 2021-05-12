بايدن يطالب عباس بوقف إطلاق الصواريخ ويبدي قلقه حول أمن الصحفيين

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط استمرار الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتدمير مبنى يضم مؤسسات إعلامية.

وقصفت إسرائيل غزة السبت (15 مايو/ أيار 2021) ودمرت المبنى، بينما سقطت الصواريخ الفلسطينية على تل أبيب دون أي مؤشر على انتهاء الصراع المستمر منذ نحو أسبوع.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية في اليوم السادس من مواجهات عنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أوقعت عشرات القتلى والجرحى، أن بايدن أعرب عن "دعمه القوي" لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها "حماس وغيرها من الفصائل". إلا أن بايدن أعرب أيضاً عن قلقه إزاء أمن الصحفيين وسلامتهم، بعدما دمّرت طائرات إسرائيلية مبنى يضم مكاتب لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية وغيرها من وسائل الإعلام وسوّته بالأرض، وفق البيان.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب مسبقاً إخلاء المبنى. وبرر الجيش الإسرائيلي بأنّ المبنى كان "يحوي مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية لحماس"، مضيفاً: "توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر حماس من ورائها وتستخدمها دروعاً بشرية". وهذا ما كرره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أنّ نتنياهو "شدد على أن إسرائيل تبذل كل الجهود لتجنّب إلحاق الضرر بأشخاص غير منخرطين" في النزاع، وأكد أن إجلاء الأشخاص من المبنى "الذي كانت تتواجد فيه أهداف إرهابية" أنجز قبل تنفيذ الغارة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، قالت في تغريدة سابقة: "قلنا للإسرائيليين بشكل مباشر إن ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة هو مسؤولية ذات أهمية بالغة". وأعربت وكالة أسوشييتد برس عن "صدمتها وارتياعها"، إذ قال مديرها التنفيذي غاري برويت في بيان: "لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح".

هذا وتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي بايدن، هو الأول بينهما، ودعا عباس خلاله إلى "وقف الاعتداءات الإسرائيلية". وقال الرئيس الفلسطيني، وفق بيان الرئاسة الفلسطينية، إن "الأمن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي". في المقابل، أوضح البيت الأبيض أن بايدن قال لعباس إن على حماس "وقف استهداف إسرائيل بالصواريخ".

ومن المقرر وسط هذه التطورات أن يلتقي مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، مع القادة الإسرائيليين في القدس غداً الأحد، قبل التوجه إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين. وستكون لمجلس الأمن الدولي جلسة جديدة في اليوم نفسه.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الأعمال القتالية، أُطلق نحو 300 صاروخ من قطاع غزة ليل الجمعة/ السبت باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت السلطات العسكرية. وقُتل إسرائيلي السبت بعدما أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى منطقة قريبة من تل أبيب، وفق ما أفادت الشرطة ومصادر طبية. وقالت حركة حماس إنها شنت هجوماً صاروخياً رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت "نساءً واطفالاً" في غزة.

وقضى عشرة فلسطينيين فجراً، امرأتان وثمانية أطفال من أفراد أسرتين قريبتين، في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين. وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، على "تويتر" عن "صدمته" لما حصل، وأضاف: "لا يزال الأطفال ضحايا لهذا التصعيد الدامي. أكرر أن الأطفال يجب ألا يكونوا هدفاً للعنف أو أن يعرضوا للخطر".

وفي حين لا تظهر بوادر تهدئة بين إسرائيل وحماس في غزة، أشارت أحدث حصيلة فلسطينية رسمية إلى مقتل 145 شخصاً، من بينهم 41 طفلاً، وإصابة 1100 آخرين جرّاء القصف المستمر منذ الاثنين. وبدأت العملية الإسرائيلية، وهي الأكبر منذ 2014، رداً على صواريخ أطلقتها حركة حماس على إسرائيل "تضامناً" مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية وداخل المسجد الأقصى. وجرى منذ ذلك الوقت إطلاق أكثر من 2300 صاروخ على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560. واعترضت "القبة الحديدية" أكثر من نصف الصواريخ حسب الجيش الإسرائيلي.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد ضربات انتقامية إسرائيلية موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد شروق معمّد بالنار أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد نزوح يائس في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد دمار في قطاع غزة تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد صواريخ على تل أبيب حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد انتظار قلق لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد خطر داهم حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد يدان فوق الرأس من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

بالصور: دوامة العنف تصرب غزة وإسرائيل من جديد حجارة وغاز مسيل للدموع في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ



ف.ي/ي.أ (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)