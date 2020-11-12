بايدن يضع أول لبنة في إدارته بتعين كبير موظفي البيت الأبيض

أعلن جو بايدن الأربعاء (11 نوفمبر/تشرين الثاني) أنّه اختار رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد، لتولّي منصب كبير موظّفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يُقدم عليه الرئيس الأمريكي المنتخب الذي من المفترض أن يتولى السلطة في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن في بيان إنّ كلين، الديموقراطي المحنّك البالغ من العمر 59 عاماً والذي شغل اعتباراً من العام 2009 منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائباً للرئيس باراك أوباما، "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معاً". وأضاف أنّ "خبرته العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

ويعود مشوار كلين مع الرئيس المنتخب إلى ما قبل تولّي بايدن منصب نائب الرئيس، إذ إنّ الرجلين عملا سوياً حين كان بايدن رئيساً للجنة العدل في مجلس الشيوخ. كما كان كلين كبيراً لموظفي نائب الرئيس الديموقراطي السابق آل غور.

وفي عهد أوباما، تولّى رون كلين خصوصاً مهمة تنسيق إدارة البيت الأبيض لأزمة إيبولا في 2014.

ونقل البيان عن كلين قوله إنّ قرار تعيينه كبيراً لموظفي البيت الأبيض في الإدارة المقبلة منحه "شرف العمر". وأضاف "أتطلّع إلى مساعدتهما، هو (بايدن) ونائبة الرئيس المنتخبة، في جمع فريق موهوب ومتنوّع للعمل في البيت الأبيض، لتنفيذ مشاريعهما التغييرية الطموحة، والسعي إلى جسر الانقسامات في بلدنا".

ترامب يواصل التشكيل في نزاهة الانتخابات

مشاهدة الفيديو 21:41 شارك مسائية DW: البيت الأبيض: بين رفض ترامب التنازل وتهيئة بايدن لعهد جديد إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3l532 مسائية DW: البيت الأبيض: بين رفض ترامب التنازل وتهيئة بايدن لعهد جديد

يأتي هذا فيمالا يزال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمتهفي الانتخابات التي جرت في الثالث من الجاري وفاز بها بايدن وفقاً لتقديرات معظم وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد.

ومجددا نشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء/الخميس قال فيها "سنفوز"، مضيفا في تغريدة أخرى: "يتساءل الجميع لماذا كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة غير دقيقة عندما تعلق الأمر بي. لأنها مزيفة، تماما مثل الكثير من وسائط الإعلام التي عفا عليها الزمن".

ومضت حملة دونالد ترامب الأربعاء قدما في استراتيجية التقاضي الطويلة المدى، وتوجه فريق المرشح الجمهوري إلى محكمة اتحادية لمحاولة منع ولاية ميشيغان من التصديق على نتائج الانتخابات، فيما أمر سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر بإعادة فرز الأصوات بشكل كامل عن طريق اليد، حيث أشار إلى أن فارق الأصوات بين ترامب بايدن هو 14111 فقط. لكنّ هذه العملية لن تغيّر في النتيجة المعلنة للانتخابات الرئاسية من شيء، طالما ذهبت ولاية بنسلفانيا بعشرين صوت من المجمع الانتخابي إلى جو بايدن وبفارق يفوق 53 ألفا و244 صوت وفق أرقام شبكة "سي ان ان".

وفي سياق متصل حصد الجمهوريون الأربعاء مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ بفوز حزبهم في ولاية ألاسكا وأصبحوا بالتالي على مسافة مقعد واحد من نيل الغالبية المطلقة في الغرفة العليا للكونغرس . ولا يزال هناك مقعدان لم تُحسم نتيجتهما بعد في ولاية جورجيا.

وإذا نجح الديموقراطيون في الفوز بهذين المقعدين، ينقسم عندها مجلس الشيوخ إلى 50 سناتوراً جمهورياً و50 سناتوراً ديموقراطياً، لكنّ نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس التي يمنحها الدستور بحكم منصبها هذا صفة رئيسة مجلس الشيوخ يمكنها أن تحضر أي جلسة تريد وأن تصوّت فيها لترجّح كفّة حزبها.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)