بايدن يشيد بدور مصر بالنسبة لغزة وأوكرانيا.. وملف حقوق الإنسان يخيم على لقائه بالسيسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار قضية حقوق الإنسان في اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر. وأضاف البيت الأبيض في بيان "الرئيس أثار أهمية حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية". كما جاء في البيان أن بايدن والسيسي أكدا التزامهما بالتصدي لأزمة تغير المناخ وناقشا مجموعة من القضايا من بينها الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي.

وأبلغ الرئيس المصري نظيره الأمريكي، اليوم الجمعة (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، أن مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان ولديها لجنة للعفو الرئاسي للنظر في "القوائم التي تستحق الإفراج". وأضاف الرئيس المصري خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي على هامشقمة المناخ بشرم الشيخ (كوب27) أن مصر أطلقت أيضا مبادرة للحوار الوطني.

وقد أعربت واشنطن مساء الخميس عن "قلقها العميق" حيال وضع سجين الرأي الأبرز في البلاد، علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام. والذي تطرق إلى ملفه قادة دول أخرى خلال الأسبوع الحالي في كوب27.

في المقابل، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصر، وقال إن القاهرة تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا، مضيفا أيضا أن مصر وسيط رئيسي في غزة.

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إلى شرم الشيخ في محطة قصيرة للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ في مصر متسلحا بإنجازات محلية كبيرة حققها في مكافحة الاحترار المناخي إلا أنه يتعرض لضغوط لبذل المزيد باتجاه الدول التي ترزح تحت وطأة كوارث طبيعية.

ويمضي بايدن ساعات قليلة في المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، بعد ثلاثة أيام على انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة التي طُرحت أسئلة حول تداعيات نتائجها على السياسة الأميركية في مجال المناخ.

وتشكل الزيارة الخاطفة إلى مصر بداية جولة تمتد على أسبوع يشارك خلالها في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن ينتقل إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.

ع.ش/ ف.ي (رويترز، أ ف ب، د ب أ)