 بايدن يسقط عن دراجته الهوائية .. فماذا حدث له؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2022

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بايدن يسقط عن دراجته الهوائية .. فماذا حدث له؟

وقع الحادث عندما كان بايدن، أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا، يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في ديلاوير. واندفعت إليه عناصر الجهاز السري، لينهض مباشرة ويقول: "أنا بخير".

بايدن يسقط عن دراجته الهوائية بدون أن يصاب بأذى (18.06.2022)

نهض بايدن مباشرة بعد سقوطه، وقال أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا: "أنا بخير".

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية صباح السبت (18 يونيو/ حزيران 2022)، لكنه لم يصب بأذى، حسب تأكيده للصحفيين.

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وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول "أنا بخير".

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى أشخاص تجمعوا لالتقاط صور له.

وقال الرئيس لجمع من الأشخاص الذين تجمهروا حوله متمنين له السلامة وبعض الصحافيين إنه فقد توازنه بينما كان يحاول إخراج قدمه من رباط الدواسة (البدّال).

وأورد بيان للبيت الأبيض أن النتيجة كانت "تدافعا مجنونا من عناصر الجهاز السري والصحافة"، مؤكدا أن الرئيس لم يصب بخدوش أو كدمات.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض أنه "لا حاجة لعناية طبية"، وأن "الرئيس يتطلع لقضاء بقية اليوم مع عائلته".

عناصر أمن يساعدون الرئيس بايدن على النهوض بعد سقوطه عن دراجته الهوائية (18.06.2022).

عناصر أمن يساعدون الرئيس بايدن على النهوض بعد سقوطه عن دراجته الهوائية.

وباعتباره أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا، فإن صحة بايدن موضع اهتمام بشكل متواصل، خصوصا في ما يتعلق بالتكهنات حول سعيه لولاية ثانية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 وبعد وقت قصير على انتخابه تعرض بايدن لكسر في قدمه بينما كان يلاعب كلبه. وبعد عام أعلن طبيبه أنه "قوي" و"يتمتع بصحة جيدة".

وفي موضوع آخر وردا على أسئلة لصحافيين السبت، قال بايدن إنه "بصدد اتخاذ قرار" بشأن تخفيف بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي فرضت في عهد سلفه دونالد ترامب من أجل تخفيف التضخم.

وأضاف أنه سيتحدث إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ قريبا.

كما سئل عما إذا كان راضيا عن التقدم المحرز في قانون مراقبة الأسلحة بعد حوادث إطلاق النار الجماعية في تكساس ونيويورك وغيرها، فاكتفى بالإجابة أنه سعيد بالقرار الذي اتخذته ولايته ديلاوير بحظر اقتناء الأسلحة الهجومية.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

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  • USA | Joe Biden | Senator 1979

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  • USA | Joe Biden | Präsidentschaftskandidat 1988

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  • USA | Joe Biden | 1991

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  • USA | Joe Biden | 2007

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  • Joe Biden bei Donald Tusk

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  • USA I Präsidentschaftswahl 2020 I Joe Biden - Donald Trump

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

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  • USA Washington | Amtseinführung: Joe Biden

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    وأخيرا في البيت الأبيض

    ترك جو بادين طوال نحو نصف قرن بصماته على السياسة الأمريكية. والآن في عمر الـ 78 يتوج مسيرته السياسية والمهنية بأعلى منصب في الدولة. ولم يكن أي رئيس أمريكي في هذا العمر عند توليه هذا المنصب. وربما يمنحه هذا الحكمة في تحقيق وحدة المجتمع الأمريكي المنقسم.


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