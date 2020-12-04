 بايدن يسعى لبحث بقاء قوات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان مع طالبان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.03.2021

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بايدن يسعى لبحث بقاء قوات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان مع طالبان

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التباحث مع طالبان حول الإبقاء على قوة أمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، حسبما ذكر عضو بارز في مجلس النواب الأمريكي.

جنود أمريكيون في أفغانستان

بايدن يسعى للتفاوض مع طالبان حول بقاء قوات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان

قال عضو بارز في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء (24 مارس/آذار 2021) إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الموعد النهائي المقرر في الأول من مايو/ أيار بينما تبحث اتفاقا تسمح فيه طالبان لقوة أمريكية لمكافحة الإرهاب بالبقاء في البلاد لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقدمت تصريحات رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث تفاصيل جديدة عن رؤية بايدن لعملية السلام في أفغانستان التي بدأتها إدارة سلفه دونالد ترامب. وأحالت وزارة الخارجية الأسئلة إلى البيت الأبيض.

مختارات

أعلنت حركة طالبان الأربعاء أنّ مفاوضيها سيلتقون مبعوثين أميركيين لإجراء مباحثات هذا الشهر في إسلام أباد بالإضافة للقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن إدارة دونالد ترامب تتابع معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين عرضت دفع أموال إلى جهات فاعلة غير حكومية في أفغانستان لمهاجمة الجنود الأمريكيين. مزاعم طالت في السابق أيضا ضباطا روسيين.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعد على طلبات للتعليق. وقال مسؤولون أمريكيون إن بايدن لم يتخذ أي قرار بشأن الموعد النهائي لسحب آخر مجموعة من القوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها واشنطن.

وقال بايدن إنه سيكون من "الصعب" الوفاء بالموعد النهائي المحدد في الاتفاق المبرم مع طالبان في فبراير شباط 2020. وقال سميث، أمام منتدى لمجلة فورين بوليسي على الإنترنت إنه تحدث إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن بشأن الانسحاب.

وأضاف "أعتقد أن هناك شعورا عاما بأن موعد الأول من مايو سابق لأوانه، فقط من الناحية اللوجستية... لدينا نحو 3500 جندي في أفغانستان. وحلفاؤنا لديهم حوالي 7000". وأضاف "لا يمكنك سحب أكثر من عشرة آلاف جندي بأي حال من الأحوال خلال ستة أسابيع". وذكر أن "المهمة الأولى" للإدارة هي التحدث مع طالبان بشأن السماح للقوات التي تقودها الولايات المتحدة بالبقاء لفترة أطول قليلا.

وتابع سميث "ما تريد إدارة بايدن القيام به هو التفاوض بعد الأول من مايو ثم على الأقل استكشاف الخيار: هل غيرت طالبان رأيها بينما... تقاتل داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بقدر ما تقاتل الحكومة الأفغانية". وتابع: "هل سيتغير موقفهم بشأن الوجود الأمريكي؟ أنا أشك في ذلك. لكن أظن أن الإدارة تعتقد أن الأمر يستحق الحديث".

ع.ش/ و.ب (رويترز)

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