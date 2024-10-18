بايدن يستهل زيارته لبرلين بلقاء نظيره الألماني شتاينماير

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته لألمانيا، في آخر جولة رسمية خارجية له في منصبه، حيث استقبله الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير. وفي وقت لاحق يلتقي بايدن بشولتس قبل قمة رباعية تشارك فيها أيضا بريطانيا وفرنسا.

استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر "بليفو" الرئاسي في برلين اليوم الجمعة (18 تشرين الأول/أكتوبر 2024).

ووقع بايدن في سجل زوار القصر، وقبول بترحيب رسمي بمراسم عسكرية. كما منح شتاينماير الرئيس الأمريكي أعلى درجة من وسام الاستحقاق الألماني، المخصص لرؤساء الدول.

وقال شتاينماير لبايدن إن ألمانيا تمنحه الوسام لـ"تفانيك على مدار عقود من أجل التحالف عبر الأطلسي، ولقيادتك السياسية المتميزة في أكثر لحظة خطورة في أوروبا ولكونك مثالا أخلاقيا دائما للخدمة والإخلاص". كما وصف شتاينماير بايدن بأنه "منارة للديمقراطية" في وقت تعرضت فيه

للتهديد بسبب التطرف السياسي.

وبعد تلقي الجائزة، أشار بايدن 81/ عاما/ إلى التغييرات الهائلة في العلاقات الأمريكية مع ألمانيا على مدار حياته. وقال بايدن: "عندما ولدت، كانت الدولتان في حرب"، قبل أن يضيف أنه يتذكر زيارة برلين المنقسمة والمحتلة عندما كان شابا. وأضاف بايدن "مازال تحقيق ألمانيا حرة وكاملة، يتجاوز، حسبما اعتقد، توقعات الجميع. مازال حلم أوروبا حرة وكاملة، هو عمل زمننا. ليس هناك ما هو أكثر ضرورة لفعل ذلك من صد هجوم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا".



ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات مع المستشار أولاف شولتس في وقت لاحق اليوم، والتي من المرجح أن تدور حول دعم أوكرانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا والوضع في الشرق الأوسط.

من جانبه قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن نسق مع نظيره الألماني جهودا لدعم أوكرانيا وتهدئة الصراع في الشرق الأوسط. وذكر البيت الأبيض في بيان عقب اجتماع بايدن وشتاينماير "الرئيس (بايدن) أكد على العلاقة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الوثيقة بين الولايات المتحدة وألمانيا".



وتأتي زيارة بايدن بعد أكثر من أسبوع من إلغاء الرئيس الأمريكي لخططه الأصلية للسفر إلى ألمانيا بسبب إعصار ميلتون. وكان من المخطط في الأساس أن يحضر بايدن قمة أوكرانيا في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية الأسبوع الماضي.

وستكون زيارة اليوم أقصر مما كان مخططا لها في الزيارة السابقة المؤجلة، حيث ستقتصر مدتها الآن على 19 ساعة فقط.

وتأتي زيارة بايدن في نهاية فترة رئاسته وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أيضا عقد قمة رباعية في وقت لاحق بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ومن المرجح أيضا التركيز على موضوعي أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

يخصص لمسألتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.



خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)