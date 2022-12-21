بايدن يستقبل زيلينسكي ويتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا

استقبلالرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، حيث أكد له مجددا على مواصلة الدعم الأمريكي لبلاده مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا . وقال بايدن: "سنواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، خاصة في مجال الدفاع الجوي، ولذلك سنوفر لأوكرانيا بطاريات صواريخ باتريوت".

في المقابل، قال زيلينسكي للرئيس الأمريكي في اجتماع بالمكتب البيضاوي "شكرا لك أولا وقبل كل شيء. إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا". وعبّر الرئيس الأوكراني، الذي قال إنه كان يرغب في القدوم إلى الولايات المتحدة في وقت سابق، عن تقديره لبايدن والكونغرس الأمريكي والشعب الأمريكي على دعمهم جميعا.

وقلّد زيلينسكي بايدن ميدالية أوكرانية للاستحقاق العسكري، قدمها قبطان كانت مُنحت له. وقال بايدن لزيلينسكي عن قرار مجلة تايم اختياره شخصية عام 2022 "أنت رجل العام". وأضاف الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يصعد هجماته على المدنيين" ويحاول "استخدام الشتاء كسلاح".

وكان زيلينسكي قد قال لدى وصوله البيت الأبيض إنه سيجري محادثات مع بايدن لتعزيز قدرات كييف الدفاعية ضد الغزو الروسي المدمر. وسيشارك زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي ثم يذهب إلى الكونغرس في مبنى الكابيتول لإلقاء كلمة في اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء- قبيل وقت قصير من الاجتماع التاريخي بين بايدن وزيلينسكي، أن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار ويشمل ذلك أول عملية تسليم لنظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن نظام باتريوت "قادر على إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ البالستية قصيرة المدى، والطائرات التي تحلق على مستوى أعلى بشكل ملموس عما وفرته سابقا" أنظمة الدفاع الجوي.

ع.ش/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)