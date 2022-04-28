بايدن يريد تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس (28 نيسان/أبريل 2022) استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي لهذا البلد. وقال البيت الأبيض في بيان إن من شان ذلك ان يسمح "بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق (بأوكرانيا) جراء العدوان الروسي".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن البيت الأبيض أن بايدن طلب اليوم الخميس من الكونغرس منحه سلطات جديدة لمصادرة أصول أوليغارشيين روس وإعادة توظيفها كجزء من طلب تمويل جديد لمساعدة أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.

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وبحسب البيان، سيطلب بايدن من المشرعين اعتبار "امتلاك الشخص عن قصد أو عمداً لعائدات تم الحصول عليها مباشرة من التعاملات الفاسدة مع الحكومة الروسية" جريمة، ومضاعفة عقوبة جرائم غسل الأموال الأجنبية إلى 10 سنوات، وتوسيع تعريف "الابتزاز'' بموجب القانون الأمريكي ليشمل التهرب من العقوبات.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن سيطلب رسمياً مليارات الدولارات كأموال إضافية لدعم الجيش الأوكراني وتعزيز اقتصاد أوكرانيا ومساعدة ملايين اللاجئين الذين فروا من الغزو الروسي قبل شهرين. ويأتي طلب التمويل الجديد بعد موافقة الكونغرس الشهر الماضي على تخصيص 13.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في خطاب افتراضي إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، إلى استخدام عائدات الممتلكات الخاضعة للعقوبات واحتياطيات البنك المركزي لتعويض أوكرانيا عن خسائرها. وقال إن الأصول الروسية المجمدة "يجب استخدامها لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب وكذلك لدفع ثمن الخسائر التي لحقت بالدول الأخرى".

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في ذلك الوقت إنه من الضروري أن يتخذ الكونغرس إجراء للسماح بمثل هذه الخطوات. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأسبوع الماضي إن الحرب في أوكرانيا تسببت في أضرار بأكثر من 60 مليار دولار للمباني والبنية التحتية.

م.ع.ح/ز.أ.ب (أ ف ب، إ ب)