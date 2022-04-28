بايدن يريد تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس (28 نيسان/أبريل 2022) استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي لهذا البلد. وقال البيت الأبيض في بيان إن من شان ذلك ان يسمح "بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق (بأوكرانيا) جراء العدوان الروسي".
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن البيت الأبيض أن بايدن طلب اليوم الخميس من الكونغرس منحه سلطات جديدة لمصادرة أصول أوليغارشيين روس وإعادة توظيفها كجزء من طلب تمويل جديد لمساعدة أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.
وبحسب البيان، سيطلب بايدن من المشرعين اعتبار "امتلاك الشخص عن قصد أو عمداً لعائدات تم الحصول عليها مباشرة من التعاملات الفاسدة مع الحكومة الروسية" جريمة، ومضاعفة عقوبة جرائم غسل الأموال الأجنبية إلى 10 سنوات، وتوسيع تعريف "الابتزاز'' بموجب القانون الأمريكي ليشمل التهرب من العقوبات.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن سيطلب رسمياً مليارات الدولارات كأموال إضافية لدعم الجيش الأوكراني وتعزيز اقتصاد أوكرانيا ومساعدة ملايين اللاجئين الذين فروا من الغزو الروسي قبل شهرين. ويأتي طلب التمويل الجديد بعد موافقة الكونغرس الشهر الماضي على تخصيص 13.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في خطاب افتراضي إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، إلى استخدام عائدات الممتلكات الخاضعة للعقوبات واحتياطيات البنك المركزي لتعويض أوكرانيا عن خسائرها. وقال إن الأصول الروسية المجمدة "يجب استخدامها لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب وكذلك لدفع ثمن الخسائر التي لحقت بالدول الأخرى".
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في ذلك الوقت إنه من الضروري أن يتخذ الكونغرس إجراء للسماح بمثل هذه الخطوات. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأسبوع الماضي إن الحرب في أوكرانيا تسببت في أضرار بأكثر من 60 مليار دولار للمباني والبنية التحتية.
م.ع.ح/ز.أ.ب (أ ف ب، إ ب)
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت الشراعي
تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت "لينا"
فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
اليخت "دلبار" في هامبورغ
هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
نقل ملكية دلبار
لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
الهروب إلى تركيا
يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.
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في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة
"شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟
يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع