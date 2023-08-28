 بايدن يدين هجوم فلوريدا العنصري ويعتبره "إرهابا داخليا" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2023

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بايدن يدين هجوم فلوريدا العنصري ويعتبره "إرهابا داخليا"

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم العنصري الذي نفذه مسلح بدافع الكراهية والعنصرية، والذي ذهب ضحيته ثلاثة مواطنين سود في ولاية فلوريدا قبل انتحاره. وشدد بايدن على أنه "لا مكان لتفوق العرق الأبيض" في بلاده.

USA Kriminalität l Schießerei in Jacksonville l Polizei

سلطات فلوريدا تقول إن رجلا وبدافع العنصرية قام بقتل ثلاثة أشخاص سود قبل أن يقتل نفسه (26 آب/ أغسطس 2024).

أدان الرئيس الأمريكي  جو بايدن الهجوم العنصري الذي أطلق فيه رجل أبيض النار على ثلاثة من السود وقتلهم في متجر في جاكسونفيل يوم السبت- وهو نفس اليوم الذي احتفلت فيه البلاد بالذكرى الستين لمسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن. ونقلت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية عن بيان لبايدن الأحد (27 آب/ أغسطس 2024)، جاء فيه :"حتى ونحن نواصل البحث عن إجابات، يجب أن نقول بوضوح وقوة إن تفوق العرق الأبيض ليس له مكان في أمريكا". وتابع "يجب أن نرفض العيش في بلد حيث تذهب عائلات السود إلى المتجر أو يذهب الطلاب السود إلى المدرسة في خوف من التعرض لإطلاق النار بسبب لون بشرتهم".

وقال بايدن إن سلطات إنفاذ القانون تتعامل مع إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية محتملة وعملا من أعمال الإرهاب الداخلي. 

جاءت تعليقاته بعد يوم من إعلان السلطات قيام مسلح بإطلاق الناروقتل ثلاثة أشخاص سود في جاكسونفيل بولاية فلوريدا السبت قبل أن يقتل نفسه، وذلك بدافع من الكراهية العنصريّة.

وقال الشريف تي كاي ووترز عن المسلّح "لقد استهدف مجموعة معيّنة من الناس وهؤلاء كانوا من السود. أولئك هم من قال إنّه يريد قتلهم. وهذا واضح جدا". وأضاف ووترز في مؤتمر صحافي أن رسائل تركها المسلّح الأبيض الذي كان في العشرينات من عمره "تُظهر بالتفصيل أيديولوجيّة الكراهية المثيرة للاشمئزاز لديه".

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

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