بايدن يدين بشدة الضربات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا

ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضربات الجوية الروسية التي خلّفت 36 قتيلاً على الأقلّ في أوكرانيا، متعهّداً باتّخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية لكييف. كما قُتل أربعة أشخاص في قصف أوكراني على منطقة حدودية روسية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات الصاروخية القاتلة الروسية في أوكرانيا بما في ذلك على مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف "تذكير مروع بوحشية روسيا". وقصفت روسيا مستشفى للأطفال في كييف بصاروخ في وضح النهار أمس (الاثنين الثامن من يوليو/ تموز 2024) وأمطرت مدن أخرى في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ مما أسفر عن مقتل 36 مدنيا على الأقل في أعنف موجة من الضربات الجوية منذ شهور. وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "الضربات الصاروخية الروسية التي أدت اليوم إلى مقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين وتسببت في أضرار وإصابات في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي تذكير مروع بوحشية روسيا".

وأضاف بايدن في بيانه مساء الاثنين أن واشنطن والأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي سيعلنون هذا الأسبوع عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. وقال بايدن "من المهم أن يواصل العالم الوقوف مع أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة وألا نتجاهل العدوان الروسي".

ونفت موسكو مرارا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لكن هجماتها أدت إلى مقتل آلاف المدنيين منذ أن شنت غزوها. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت هجمات على أهداف للصناعات الدفاعية وقواعد طيران في أوكرانيا.

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من جهة أخرى، قتل أربعة أشخاص على الأقل في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الحدودية الروسية في الساعات ال24 الماضية، حسبما أعلن حاكم المنطقة اليوم الثلاثاء. وقال فياتشسلاف غلادكوف في منشور على تلغرام "مرت 24 ساعة صعبة جدا على منطقة بيلغورود. قضى أربعة أشخاص وأصيب 20 بجروح لا يزال 17 منهم في مرافق طبية بينهم اثنان في حالة حرجة". وكان رئيس بلدية بيلغورود، العاصمة الإدارية للمنطقة، قد أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية شنت

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 38 مسيّرة أوكرانية ليلا في مناطق قرب الحدود. وقالت الوزارة في منشور على تلغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت ثلاث مسيرات فوق منطقة بيلغورود وسبع مسيرات فوق منطقة كورسك واثنتين فوق منطقة فورونيغ و21 فوق روستوف وخمس فوق منطقة أستراخان".

وبايدن الذي يستضيف في واشنطن اعتباراً من اليوم الثلاثاء قمّة لدول حلف شمال الأطلسي يشارك فيها خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في بيان "سنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية للمساعدة في حماية مدنها ومدنييها من الضربات الروسية". وتابع الرئيس الأميركي في بيانه "من المهمّ أن يواصل العالم الوقوف مع أوكرانيا في هذه اللحظة المهمّة وألا نتجاهل العدوان الروسي". وإذ أكّد بايدن أنّ "الولايات المتّحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني"، أوضح أنّه سيلتقي هذا الأسبوع زيلينسكي "لتوضيح أنّ دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع".

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب)