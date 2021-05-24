بايدن يدين الهجمات "المقيتة" ضد اليهود في بلاده وخارجها

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الاثنين 24 مايو/ أيار 2021) أعمال عنف ضد الجالية اليهودية داخل بلاده وخارجها، وذلك بعد سلسلة من الهجمات في ظل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة. وجرى تسجيل اعتداءات جسدية ولفظية ضد اليهود في نيويورك ولوس إنجليس وساوث فلوريدا خلال أحد عشر يوما من القتال.

وكتب بايدن على تويتر يقول "الهجمات التي تعرضت لها الجالية اليهودية في الآونة الأخيرة مشينة ويجب أن تتوقف. أُدين هذا السلوك الكريه في الداخل والخارج، علينا جميعا ألا ندع للكراهية ملاذا آمنا".

أما سفير إسرائيل إلى الولايات المتحدة جلعاد إردان فوجه الشكر عبر تويتر إلى بايدن ردا على تغريدته، وقال إنه يأمل بالإسراع بتقديم المهاجمين إلى العدالة وردع جرائم الكراهية. وكتب إردان "من الواضح أن شيطنة إسرائيل تزيد منالأعمال المعادية للسامية، يجب لذلك أن يتوقف".

وكانت خمس جماعات يهودية كبرى قد حثت بايدن يوم الجمعة على إدانة معاداة السامية وطالبت باتخاذ إجراءات معينة، بما فيها مكافحة الكراهية في الجامعات وتعزيز الإجراءات الأمنية للمؤسسات الدينية.

وذكرت تلك الجماعات في خطاب أن هناك العديد من حوادث معاداة السامية وقعت في العالم وفي الولايات المتحدة، ومن بينها حوادث شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بدء الصراع في غزة.

ح.ز/ خ.س (أ.ف.ب، رويترز، د ب أ)