بايدن يدين الإعتداء على زوج نانسي بيلوسي

بايدن في ذكرى هجمات سبتمبر: حربنا ضد الارهاب مستمرة

أحيت الولايات المتحدة اليوم الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. وبهذه المناسبة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تترد في استخدام قوتها العسكرية "ضد أي تهديدات إرهابية".