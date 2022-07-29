 بايدن يدين الإعتداء على زوج نانسي بيلوسي | DW الأخبار | DW | 29.10.2022

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DW الأخبار

بايدن يدين الإعتداء على زوج نانسي بيلوسي

الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشرعون من مختلف الأوساط السياسية يدينون الهجوم العنيف على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

المزيد من المركز الإعلامي

26.04.2022, China, Taiwanstraße, The U.S. Navy's Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Sampson (DDG 102) conducted a routine Taiwan Strait transit Tuesday, April 26, 2022. China protested Wednesday against the sailing of a U.S. Navy guided-missile destroyer through the Taiwan Strait the previous day, accusing the American side of hyping the maneuver.(U.S. Pacific Command via AP)

مسائيةDW : ملف تايوان.. هل ترضخ الولايات المتحدة لتحذيرات الصين؟ 29.07.2022

تايوان: مناورات عسكرية خوفا من غزو صيني محتمل

محادثات بي الرئيس الأمريكي والصيني بشأن التوترات حول تايوان 29.07.2022

انعقاد منتدى عالم للسفر للسياحة المستدامة في مدينة نيم الفرنسية

انعقاد منتدى "عالم للسفر" للسياحة المستدامة في مدينة نيم الفرنسية 29.10.2022

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يصف الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه نقطة تحول في التاريخ.

شتاينماير: غزو أوكرانميا حطم حلم الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف "بوطن أوروبي مشترك". 29.10.2022

المزيد DW الأخبار

العاصفة الاستوائية ناغله تضرب مناطق واسعة من الفلبين. مصرع ما لا يقل عن أربعين والسلطات تجلي مدنيين من مانيلا.

عاصفة استوائية تضرب الفلبين ومصرع العشرات 29.10.2022

CORRECTION / A crew member prepares a grain analysis for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC) onboard the Barbados-flagged ship Nord Vind coming from Ukraine loaded with grain and anchored in Istanbul, on October 11, 2022. - The grain deal between Russia and Ukraine establishing safe corridors along which Ukrainian ships can come in and out of three designated Black Sea ports in and around Odessa creates a traffic jam in Istanbul. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Yasin AKGUL has been modified in AFP systems in the following manner: [for a control made by members of the Joint Coordination Center (JCC)] instead of [as part of a UN inspection of]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

روسيا تلغي إتفاق الحبوب ردا على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية 29.10.2022

الفتاة إيما لاتوس أصغر لاعبة في فريق كولونيا النسائي لكرة القدم بعمر لم يتجاوز 15 عاما.

لاعبة ألمانية في الخامسة عشرة تنضم لفريق كولونيا النسائي 29.10.2022

الإيرانيون في أوكرانيا يستنكرون تسليم إيران طائرات مسيَرة لروسيا

الإيرانيون في أوكرانيا يستنكرون تسليم إيران طائرات مسيَرة لروسيا 29.10.2022

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June 30, 2022, ROME, ITALY: US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi and her husband Paul Pelosi at Villa Taverna, US Ambassador residence, to celebrate the Indipendence Day, Rome 30 June 2022..ANSA/FABIO FRUSTACI (Credit Image: © ANSA via ZUMA Press

السلطات تحقق في دوافع الاعتداء "المتعمد" على زوج رئيسة النوب الأمريكي 29.10.2022

كشف المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي عن الهدف الذي كان يبحث عنه الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي، فيما ندد الرئيس جو بايدن بالاعتداء "الدنيء" على زوج الزعيمة الديمقراطية. والشرطة تحقق في دوافع الهجوم "المتعمد".

15.09.2022 September 15, 2022, Washington, District of Columbia, USA: United States President Joe Biden announces that the rail companies and unions have reached a tentative agreement to avoid a rail strike in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 15 September 2022 Washington USA - ZUMAs152 20220915_zaa_s152_016 Copyright: xJimxLoScalzox-xPoolxviaxCNPx

بايدن يتعهد بالدفاع عن تايوان في حالة تعرضها لغزو صيني 19.09.2022

في أوضح تصريح له حتى الآن بشأن تايوان، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بالدعم العسكري لتايوان في حال تعرضها لغزو من الصين. تايوان رحبت بذلك وقالت إنها ستواصل تعزيز الشراكة الأمنية بينها وبين الولايات المتحدة.

11.09.2022, Washington DC**** President Joe Biden speaks during a ceremony at the Pentagon in Washington, Sunday, Sept. 11, 2022, to honor and remember the victims of the September 11th terror attack, as Defense Secretary Lloyd Austin, seated left, listens. (AP Photo/Susan Walsh)

بايدن في ذكرى هجمات سبتمبر: حربنا ضد الارهاب مستمرة 11.09.2022

أحيت الولايات المتحدة اليوم الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. وبهذه المناسبة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تترد في استخدام قوتها العسكرية "ضد أي تهديدات إرهابية".

24.11.2020 People attend the ceremony for the start of construction of a new submarine fleet in Kaohsiung, Taiwan, November 24, 2020. REUTERS/Ann Wang

زيارة بيلوسي لتايوان ـ واشنطن تتهم بكين باستعراض القوة 02.08.2022

أعلن البيت الأبيض أن من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن تزور تايوان خلال جولتها الأسيوية، مرجّحًا أن تكون الصين في حالة "تموضع" لاستعراض قوة عسكري محتمل يتخلله إطلاق صواريخ.