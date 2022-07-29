بايدن يدين الإعتداء على زوج نانسي بيلوسي

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الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشرعون من مختلف الأوساط السياسية يدينون الهجوم العنيف على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
كشف المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي عن الهدف الذي كان يبحث عنه الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي، فيما ندد الرئيس جو بايدن بالاعتداء "الدنيء" على زوج الزعيمة الديمقراطية. والشرطة تحقق في دوافع الهجوم "المتعمد".
في أوضح تصريح له حتى الآن بشأن تايوان، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بالدعم العسكري لتايوان في حال تعرضها لغزو من الصين. تايوان رحبت بذلك وقالت إنها ستواصل تعزيز الشراكة الأمنية بينها وبين الولايات المتحدة.
أحيت الولايات المتحدة اليوم الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. وبهذه المناسبة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تترد في استخدام قوتها العسكرية "ضد أي تهديدات إرهابية".
أعلن البيت الأبيض أن من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن تزور تايوان خلال جولتها الأسيوية، مرجّحًا أن تكون الصين في حالة "تموضع" لاستعراض قوة عسكري محتمل يتخلله إطلاق صواريخ.
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