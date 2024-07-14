بايدن يدعو إلى الوحدة الوطنية بعد محاولة اغتيال ترامب

في أعقاب محاولة اغتيال ترامب، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات قوية يدعو فيها الشعب الأمريكي إلى الوحدة والتكاتف. وأعرب بايدن عن سروره لنجاة منافسه مؤكدا أن هذا النوع من العنف يتعارض مع القيم الأمريكية.

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن محاولة اغتيال منافسه الجمهوري دونالد ترامب، معربًا عن سروره لنجاة ترامب من الحادث. في تصريحاته من البيت الأبيض، أعلن بايدن أنه سيلقي خطابًا يدعو فيه الشعب الأمريكي للوحدة.

وأضاف بايدن أنه أمر بإجراء تحقيق شامل لمعرفة ما حدث خلال تجمع ترامب الانتخابي في بنسلفانيا، مؤكدًا أن "لا مكان فيأمريكا لهذا النوع من العنف أو أي عنف آخر. محاولة الاغتيال تتعارض مع كل ما نمثله".

وأكد بايدن أنه أجرى "محادثة قصيرة لكن جيدة" مع ترامب بعد محاولة الاغتيال، مشددًا على ضرورة توحيد الأمة في مثل هذه الأوقات العصيبة. ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابًا مساء اليوم من البيت الأبيض ليدعو إلى الوحدة ويحث الشعب الأمريكي على التكاتف.

وقال بايدن، الذي يخوض حملة انتخابية صعبة أمام ترامب قبل انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، إنه سيلقي خطابا على الشعب الأمريكي في وقت لاحق الأحد بشأن ضرورة الوحدة.

في سياق متصل، قال بايدن إنه لا توجد معلومات حتى الآن عن دوافع منفّذ الهجوم، داعيًا الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن مراجعة مستقلة للترتيبات الأمنية خلال التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا حيث جرت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن المحققين بحاجة إلى معرفة ما حدث بالضبط. وسيتم نشر نتائج التحقيق بعد ذلك.

من جانبه أعلن الرئيس الأسبق دونالد ترامب أنه سيتوجه الأحد إلى مدينة ميلووكي التي تستضيف مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيعلنه مرشحا للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعد نجاته السبت من محاولة اغتيال.

وكتب الرئيس السابق على منصته الاجتماعية "بسبب الأحداث الرهيبة بالأمس، كنت قررت أن أؤخر رحلتي إلى ميلووكي ليومين. لكنني لن أدع قناصا أو قاتلا يفرض عليّ تغيير البرنامج" الزمني.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب ا، رويترز)