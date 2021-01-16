بايدن يخطط لأوامر تنفيذية منها رفع الحظر عن دخول مواطني دول إسلامية

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لبدء فترة ولايته بسلسلة من الإجراءات، حيث ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنه سيوقع على العشرات من الأوامر التنفيذية في أول بضعة أيام له في المنصب.

وأشارت الشبكة إلى أن اليوم الأول لبايدن في المنصب سيكون يوما مزدحما، حيث يخطط آنذاك للتوقيع على ما يقرب من عشرة أوامر تنفيذية، يشمل بعضها إلغاء تحركات اتخذتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتشمل الأوامر، وفقًا لمذكرة من رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد رون كلاين، إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء حظر السفر المفروض على دول ذات أغلبية مسلمة، ووقف عمليات الإخلاء ومدفوعات قروض الطلاب أثناء تفشي فيروس كورونا، والإلزام بارتداء الكمامات في جميع المقار الفيدرالية.

وكتب كلاين، في المذكرة: "خلال الحملة، تعهد الرئيس المنتخب بايدن باتخاذ إجراءات فورية لبدء معالجة هذه الأزمات وإعادة البناء بشكل أفضل. كرئيس، سيحافظ على تلك الوعود ويوقع العشرات من الأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية والتوجيهات وفاء بالوعود التي قطعها".

إلى جانب الإجراءات التنفيذية في أيامه الأولى في المنصب، توضح المذكرة أن بايدن يخطط لإرسال خطة هجرة واسعة النطاق إلى الكونغرس خلال أول 100 يوم له في منصبه. وستوفر الخطة طريقا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة.

وطرح بايدن أولوياته التشريعية الأولى مؤخرا، حيث أعلن عن حزمة إغاثة بقيمة 9.1 تريليون دولار من فيروس كورونا شملت مدفوعات مباشرة للأمريكيين. وأوضح بايدن خلال خطاب حول الخطة أنه يريد أن تكون القضية الأولى التي يتناولها الكونغرس بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ع.ش/ع.غ (د ب أ)