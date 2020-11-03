بايدن يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد مصوتين لمرشح رئاسي

حطم جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية الرقم القياسي لعدد المصوتين لمرشح في انتخابات رئاسية بحسب ما ذكرت شبكة سي بي اس الإخبارية.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 69589840 صوتاً (50.2 في المائة)، فيما كان الرقم السابق 69498516 والذي حصل عليه الرئيس السابق باراك أوباما ما يجعل رقم بايدن هو الأعلى على الإطلاق.

يقود بايدن حالياً التصويت الشعبي ضد الرئيس دونالد ترامب، الذي جمع 66706.923 صوتًا (48.1 بالمائة) اعتباراً من منتصف نهار الأربعاء.

ومع عدم احتساب الملايين من الأصوات حتى الآن خصوصاً التي وصلت عبر البريد العادي، فمن المحتمل أن يحطم كلا المرشحين الرقم القياسي لأوباما، الذي سجله في السباق أمام السناتور جون ماكين، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإقبال الكبير على التسجيل المبكر للناخبين بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولا يضمن الفوز بالتصويت الشعبي الفوز بالانتخابات، ففي عام 2016 فازت هيلاري كلينتون بالتصويت الشعبي بفارق يقترب من 3 ملايين صوت، لكنها مع ذلك خسرت الانتخابات لصالح ترامب.

وفي الساعة 21 بتوقيت وسط أوروبا أشارت توقعات وسائل الإعلام إلى فوز الجمهوري ترامب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز بها عام 2016. في حين ظفر بايدن بي 21 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وتعطي تلك النتائج الأولية بايدن 248 من أصوات المجمع الانتخابي وترامب 214. ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من أصوات المجمع الانتخابي.

وتجاوز ترامب التوقعات يوم الثلاثاء، حيث قام بتأمين العديد من الولايات الكبيرة، بما في ذلك أوهايو وفلوريدا وتكساس، والتي كان الديمقراطيون يأملون في أن تتحول إلى اللون الأزرق هذا العام.

ع.ح./خ.س. (ا ب)