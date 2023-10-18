بايدن يجدد دعمه لإسرائيل ويؤكد الالتزام بـ"حل الدولتين"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء (18 أكتوبر/تشرين أول 2023) إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل.

وفي تصريحات بعد اجتماعه مع زعماء إسرائيليين خلال زيارة سريعة للدولة العبرية هدفت لتقديم ضمانات لها في أعقاب هجوم حركة حماس عليها، قال بايدن إنه سيطلب من الكونغرس حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل هذا الأسبوع.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية عندما قال إن إسرائيل تحظى بدعم أصدقائها. وأضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئا مجددا. لا اليوم ولا غدا ولا أبدا".

وحث بايدن، الإسرائيليين على ألا يستبد بهم الغضب، وقال إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا ينتمون إلى حماس. وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعاني أيضا. يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وجدد بايدن التزامه بإقامة دولة فلسطينية رغم الحرب المستمرة بين حليفته إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بايدن "مهما بلغت صعوبته، علينا أن نستمر في مواصلة السعي نحو إحلال السلام، علينا أن نواصل السعي نحو مسار يمكِّن كلًا من إسرائيل والشعب الفلسطيني من العيش بأمان وكرامة وسلام". وأضاف في ختام زيارته "بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل وافقت على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة ، وقال "وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل "تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن".

وقال بايدن في وقت سابق إنه طرح "أسئلة صعبة" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما اليوم في تل أبيب، حيث ناقشا أيضا الاحتياجات الإنسانية والمساعدة الأمنية والمعلومات عن الأمريكيين المفقودين. وأضاف في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا، "طرحت أسئلة صعبة كصديق لإسرائيل. وسنواصل ردع أي طرف يريد توسيع هذا الصراع".

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة بدون إعادة الرهائن". بيد أنه استدرك قائلا: "بناء على طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية من مصر طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة".

ع.ج.م/أ.ح/ إ.م (رويترز، أ ف ب)