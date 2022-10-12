 بايدن يتوعّد السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بايدن يتوعّد السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

توعد الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية بعواقب بعد الصفعة المتمثلة بقرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي خفض حصص الإنتاج. كما شدد بايدن على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين "أساء تقدير" قدرته على احتلال أوكرانيا.

بايدن في مقابلة مع شبكة سي إن إن: ستكون هناك عواقب على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك بلاس بخفض الإنتاج

بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك بلاس بخفض الإنتاج

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الثلاثاء (11 تشرين الأول/أكتوبر 2022) أنّه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.

مختارات

تعمل "أوبك+" على خفض إنتاج النفط العالمي لرفع الأسعار. وتُظهر هذه الخطوة أنه لا يزال بإمكان روسيا الاعتماد على هذا "التحالف"، الذي تقوده السعودية، لمساعدتها في تعزيز صندوقها الحربي والصمود في وجه العقوبات الغربية.

استعادة أوكرانيا أراض كانت روسيا قد احتلتها في بداية الحرب والتقارير عن بداية تشققات داخل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترسمان علامتي استفهام حول مصير مغامرة بوتين في أوكرانيا.

ولم يحدّد بايدن ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها إدارته للردّ على القرار السعودي، لكنّ المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال في وقت سابق الثلاثاء إنّ الرئيس يريد إجراء "إعادة تقييم" للعلاقة بين واشنطن والرياض بعد هذه الصفعة الدبلوماسية السعودية للولايات المتّحدة.

وقال كيربي لشبكة "سي إن إن" إنّه "على ضوء التطورات الأخيرة ومقرّرات أوبك بلاس، يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا أن نجري إعادة تقييم للعلاقات الثنائية مع السعودية". وأشار إلى انّ الهدف من هذه المراجعة هو "التأكّد من أنّ (العلاقة) تخدم مصالح أمننا القومي".

وأوضح أنّ بايدن "مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل"، مشيراً إلى أنّ الرئيس "يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن". ولفت المتحدث إلى أنّ هذه النقاشات لم تبدأ بعد وستجرى بادئ الأمر في إطار غير رسمي. وقال "لسنا بصدد الإعلان عن مراجعة رسمية لسياستنا مع فريق مكلّف ذلك".

وكان تحالف أوبك بلاس الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قرّر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، ما يهدد بارتفاع الأسعار.

وشكّل قرار الكارتيل النفطي إخفاقاً دبلوماسياً لبايدن الذي كان يطالب بزيادة الإنتاج، كما رأى فيها محللون انتصاراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحتاج إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وفي تصريح لقناة العربية مساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ "قرار أوبك بلاس اقتصادي بحت وتمّ اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء". وأضاف أنّ "دول أوبك بلاس تصرفت بمسؤولية واتّخذت القرار المناسب".

وإذ أكّد الوزير السعودي أنّ "دول أوبك بلاس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين" في آن معاً، شدّد على أنّ "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن المنطقة واستقرارها".

بدورها قالت السفارة السعودية في واشنطن إنّ العلاقة بين المملكة والولايات المتّحدة "استراتيجية" و"عزّزت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط". وأضافت أنّ التعاون العسكري الثنائي "يخدم مصالح البلدين".

شبكة مسيرات بحرية لمراقبة إيران... هل تحفظ أمن الخليج؟

بايدن: بوتين "أساء تقدير" قدرة قواته

وفي نفس المقابلة ولكن في سياق منفصل، شدّد بايدن الثلاثاء على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين "أساء تقدير" قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و"حساباته أخطأت تماماً" بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقّع أن يواجهها. وقال بايدن في المقابلة "أعتقد أنّه شخص عقلاني أساء التقدير بشكل كبير". وأضاف أنّ بوتين "كان يعتقد أنّه سيُستقبل بالأحضان (...) وأعتقد أنّ حسابته أخطأت تماماً".

وأعلنت روسيا الثلاثاء شنّ ضربات "كثيفة" على منشآت أوكرانية فيما تعهدت مجموعة السبع التي عقدت اجتماعا طارئاً "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الهجمات. وتعرّضت روسيا مؤخراً لنكسات عسكرية كثيرة في شمال شرق أوكرانيا وشرقها وجنوبها.

من جهة ثانية، أكّد الرئيس الأميركي أنّ ليست لديه "أيّ نيّة" للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين المقرّرة في أندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن من دون أن يستبعد تماماً هذه الإمكانية إذ قال إنّ "الأمر مرهون" بالظروف. وقال بايدن "أنظر، ليست لديّ أيّ نيّة للقائه".

وأضاف "لكن على سبيل المثال، إذا جاء إليّ في قمّة العشرين وقال إنّه يريد أن يتحدّث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أنّ الأمر مرهون" بالظروف.

لكنّ الرئيس الأميركي أكّد أنّه يرفض "التفاوض مع روسيا على أيّ شيء يتعلّق ببقائهم (الروس) في أوكرانيا أو احتفاظهم بجزء من أوكرانيا". وردّاً على سؤال بشأن تلويح بوتين بإمكانية استخدام السلاح النووي ضدّ أوكرانيا، أجاب بايدن "لا أعتقد أنّه سيفعل ذلك. لكنّني أعتقد أنّه أمر غير مسؤول من جهته أن يتحدّث عن ذلك".

خ.س/ع.ش (أ ف ب)

  • Saudi Arabia: Muslim warriors of Ibn Saud on camel backin Nejd, early 20th century

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1931: اعتراف أمريكي بدولة وليدة

    الولايات المتحدة تعترف بمملكة الحجاز ونجد، التي أعيد تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في العام التالي. وبعد عامين منحت المملكة امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. وحقق فرعها السعودي، الذي أعيد تسميته فيما بعد إلى أرامكو، أول اكتشاف تجاري في عام 1938. ولم تستكمل السعودية شراء 100 بالمئة من أسهم الشركة إلا في 1980.

  • Roosevelt und König Saud Archiv 1945

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1945: لقاء في قناة السويس

    الرئيس الأمريكي فرانكلين دي. روزفلت يلتقي مع الملك عبد العزيز على متن السفينة يو.إس.إس كوينسي في قناة السويس، مما مهد الطريق أمام علاقات وثيقة على مدى عقود من الزمن.

  • Saudi-Arabien | Ölnachfrage | Abqaiq-Ölanlage

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1950 – 1951: من النفط إلى السلاح

    أعادت السعودية التفاوض بشأن امتياز أرامكو لتحصل على مزيد من الإيرادات. وبعد عام من ذلك وقعت المملكة مع الولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادل، مما فتح الطريق أمام مبيعات هائلة من الأسلحة الأمريكية.

  • Prinz Faisal von Saudi-Arabien I 1967

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1973: حظر نفطي

    انضمت السعودية إلى حظر نفطي عربي على الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل في حرب 1973 مع مصر وسوريا، مما أدى إلى تضاعف أسعار النفط إلى أربع مرات تقريباً. رفع الحظر في 1974.

  • Afghanistan | Mujahedin Kämpfer in den frühen 80er Jahren

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1979: تمويل "المجاهدين" الأفغان

    بالتعاون مع الولايات المتحدة وباكستان، ساعدت المملكة السعودية في تمويل المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفييتي. وقام العديد من السعوديين، ومن بينهم أسامة بن لادن السعودي المولد، بتمويل المقاتلين الأفغان والانضمام إليهم.

  • Golfkrise - USA-Soldat spricht mit Beduinen

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1990: غزو الكويت

    بعد أن قام نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بغزو الكويت، استخدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة السعودية نقطة انطلاق لطرد القوات العراقية من الكويت. وشاركت القوات السعوية في العملية. وبعد ذلك غادرت معظم القوات الأمريكية المملكة، لكن الآلاف بقوا هناك.

  • Saudi-Arabien Dharan Khobar Towers Anschlag

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1996: تفجير الخبر

    أدى انفجار شاحنة مفخخة في مجمع عسكري أمريكي في الخبر إلى مقتل 19 جندياً أمريكياً. أعلن زعيم تنظيم القاعدة إسامة بن لادن "الجهاد" ضد الأمريكيين واصفاً القوات الأمريكية هناك بقوات احتلال.

  • USA Aufnahme vom 11. September 2001

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2001: هجمات سبتمبر الإرهابية

    قتل نحو ثلاثة آلاف في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي نفذها خاطفو طائرات من تنظيم القاعدة. ومن بين 19 خاطفاً، كان هناك 15 سعودياً. ونفت السعودية أي صلة أو معرفة بالهجمات. لم تجد لجنة حكومية أمريكية في 2004 أي دليل على أن السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر. وتُرك الأمر مفتوحاً بشأن ما إذا كان مسؤولون سعوديون قد فعلوا ذلك بصورة فردية أم لا.

  • Irak Sturz Regime Saddam Hussein

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2003: غزو العراق

    لم تشارك السعودية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وسحبت الولايات المتحدة جميع القوات القتالية المتبقية من المملكة. في هذا العام قتل ثلاثة مفجرين انتحاريين 35 شخصاً على الأقل، بينهم تسعة أمريكيين، في الرياض، وذلك في إطار هجمات ضد أجانب ومنشآت حكومية سعودية.

  • Ägypten | Proteste auf dem Tahrir Square in Kairo

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2011: الربيع العربي

    هزت الاضطرابات العالم العربي بسبب الانتفاضات والاحتجاجات التي سُميت بـ "الربيع العربي". وسرعان ما أبدت السعودية قلقها مما تعتبره تخلي الرئيس باراك أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك حليف الولايات المتحدة.

  • Barack Obama Indien Ansprache 27.1.

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2013: قلق وشكوى

    في حدث نادر أعلن أفراد العائلة المالكة للسعودية عن تذمرهم علناً من سياسات الحليف الأمريكي بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيير نهجه بلاده إزاء إيران وعدم تدخلها بقوة في الملف السوري الملتهب بخلاف تدخلها في إسقاط النظام بليبيا.

  • USA Iran Atomgespräche in Wien

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2015: الملف النووي الإيراني

    بعد أن توصلت القوى العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران لتخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، أعلنت الرياض عن خشيتها أن يقوي هذا الاتفاق الغريم الإيراني. وفي هذا العام شنت المملكة حملة عسكرية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن أبلغت واشنطن قبلها بساعات قليلة فقط. لكن الولايات المتحدة قدمت الدعم العسكري المطلوب.

  • USA | Terroranschlag am 11. September 2001

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2016: فيتو الكونغرس

    ألغى الكونغرس حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه أوباما ضد قانون يرفع الحصانة السيادية ويفتح الطريق أمام أقارب ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لمقاضاة السعودية بشأن الهجمات الإرهابية التي أوقعت الآلاف من القتلى والجرحى.

  • USA Donald Trump zum Atomdeal mit Iran

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2018: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

    أبدت السعودية ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أدانت الولايات المتحدة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

  • USA Aktivisten vor dem Weißen Haus

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2019: دور محمد بن سلمان

    قام مشرعون أمريكيون، مستشهدين بأدلة على دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية خاشقجي ومدفوعين بالغضب من الخسائر بين المدنيين في الغارات الجوية السعودية باليمن، بزيادة جهود منع بيع الأسلحة إلى الرياض. وقالت الرياض إن قتل خاشقجي ارتكبته مجموعة خالفت صلاحيات الأجهزة وتنفي أن يكون للأمير محمد بن سلمان أي دور.

  • USA | Unterzeichnung Abraham Accords in Washington NEU

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2020: دعم لاتفاقيات إبراهيم

    أعلنت السعودية دعمها لاتفاقيات إبراهيم التي أقام بموجبها حلفاؤها الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل. ولم تصل الرياض إلى حد الاعتراف بإسرائيل نفسها.

  • USA Washington Saudi-Arabien Journalist Jamal Khashoggi

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2021: سجل حقوق الإنسان

    تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا أكثر تشددا تجاه سجل السعودية في حقوق الإنسان. وتعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية بجعل الرياض "منبوذة" بسبب مقتل خاشقجي. كما أعلن بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

  • Kombobild Prinz Salman und Joe Biden

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2022: "قيادة شجاعة"

    في يونيو/ حزيران الماضي، قال بايدن إن المملكة أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال مساندة تمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن. ومع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، رحب البيت الأبيض بقرار دول أوبك+ زيادة الإمدادات النفطية.


مواضيع ذات صلة

Russia's President Vladimir Putin, right, shakes hands with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman during a meeting on the sidelines of the G20 Summit, Saturday, June 29, 2019, in Osaka, Japan. (Yuri Kadobnov/Pool Photo via AP)

خفض إنتاج النفط وأزمة الطاقة.. هل تدير السعودية ظهرها للغرب؟ 12.10.2022

بعد قرار مجموعة "أوبك بلس" بخفض إنتاجها من النفط، يبدو أن التحالف السعودي الأمريكي يمر بأزمة كبيرة، في الوقت الذي تستفيد فيه روسيا من زيادة عائداتها النفطية وتتمكن من تمويل عدوانها على أوكرانيا.

President Joe Biden speaks during a meeting of the reproductive rights task force in the State Dining Room of the White House in Washington, Tuesday, Oct. 4, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

البيت الأبيض: "كل الخيارات مطروحة" بعد قرار "أوبك بلس" خفض الإنتاج 06.10.2022

قال البيت الأبيض إن "كل الخيارات مطروحة" بعد قرار "أوبك+" خفض إنتاجه النفطي رغم التحذيرات الأمريكية من أن ذلك سيرفع سعر الوقود ويعرض اقتصادات العالم للخطر، ومع ذلك أكد الرئيس الأمريكي أنه ليس نادما على زيارته للسعودية.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman fist bumps U.S. President Joe Biden upon his arrival at Al Salman Palace, in Jeddah, Saudi Arabia, July 15, 2022. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

مسؤول أمريكي: بايدن يريد "إعادة تقييم" العلاقة مع السعودية 11.10.2022

يتصاعد الغضب في الولايات المتحدة بعد قرار تحالف اوبك+ بتخفيض حصص إنتاج البترول، ما جعل الرئيس الأمريكي يفكر في إعادة "إعادة تقييم" علاقة بلاده مع السعودية، فيما دعا نواب نافذون إلى وقف عمليات تسليم الأسلحة للرياض.