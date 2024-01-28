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سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن

٢٨ يناير ٢٠٢٤

حمل الرئيس بايدن "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران" مسؤولية مقتل ثلاثة جنود أمريكيين بهجوم بطائرة مسيرة في الأردن، بالقرب من الحدود مع سوريا، متوعدا بالرد ومحاسبة المسؤولين عنه. والأردن يقول إن الهجوم وقع داخل سوريا.

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الرئيس الأمريكي جو بايدن
بايدن يتوعد بالرد ومحاسبة المسؤولين عن هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردنصورة من: Kent Nishimura/AFP

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولون أمريكيون اليوم الأحد (28 يناير/ كانون الثاني 2024) إن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا، وأصيب عشرات في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، متهما جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

وقال بايدن في بيان "في الوقت الذي لا نزال نجمع فيه الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه يجري تقييم حالة 34 عسكريا على الأقل للاشتباه في إصابات رضية بالدماغ. وذكر مسؤول آخر "بينما لا نزال نجمع الحقائق، فمن المؤكد أن هذا (الهجوم) من تنفيذ مجموعة مسلحة مدعومة من إيران".

ويشهد الهجوم أول قتلى للجيش الأمريكي بالمنطقة منذ نشوب حرب غزة، ويعد تصعيدا كبيرا للوضع المتوتر بالفعل.

وقال بايدن إن الهجوم وقع مساء السبت.

ورغم اتخاذ واشنطن موقفا رسميا مفاده أنها ليست في حالة حرب بالمنطقة، فقد شنت ضربات ضد أهداف لجماعات الحوثي اليمنية التي تهاجم سفنا تجارية بالبحر الأحمر.

ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله في البيان "سنظل ملتزمين بمحاربة الإرهاب. لا شك لدينا في أننا سنحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

في غضون ذلك، أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين الأحد أن الهجوم على القوات الأميركية الذي اسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وقال الوزير لقناة "المملكة" الرسمية إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن"، موضحا أن "الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا".

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، رويترز)

 

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