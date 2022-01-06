 بايدن يتوجه إلى جورجيا في رحلة تحفها الأخطار السياسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2022

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بايدن يتوجه إلى جورجيا في رحلة تحفها الأخطار السياسية

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية جورجيا في رحلة مشحونة رمزيا ومحفوفة بالأخطار السياسية، لتقديم وعد حاسم لرئاسته يتمثل في حماية وصول الأقليات، خصوصا الأمريكيين من أصل إفريقي، إلى حق التصويت.

USA Washington | Jahrestag Sturm auf das Kapitol 2021 | Joe Biden, Präsident

يتوجه جو بايدن إلى ولاية جورجيا الثلاثاء (11 كانون الثاني/يناير 2022) في رحلة مشحونة رمزيا ومحفوفة بالأخطار السياسية، لتقديم وعد حاسم لرئاسته يتمثل في حماية وصول الأقليات، خصوصا الأمريكيين من أصل إفريقي، إلى حق التصويت.

وبعد إلقاء خطاب قوي الأسبوع الماضي في ذكرى السادس من كانون الثاني/يناير عندما حاول أنصار لدونالد ترامب اقتحام مبنى الكابيتول بهدف منع مصادقة النواب على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، سيتحدث بايدن في عاصمة الولاية أتلانتا عن حاجة الكونغرس إلى إقرار قوانين لحماية الديموقراطية في البلاد.

مختارات

في تقليد قديم للرؤساء الأمريكيين، عفا الرئيس جو بايدن عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين "بينت بتر" و"جيلي". ويعد هذا التقليد فرصة للرؤساء الأمريكيين لإلقاء النكات وإعلان دخول موسم الأعياد.

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أوروبية "يستعد لها منذ خمسين عاما" بحسب المتحدثة باسمه، في إشارة إلى مدى أهميتها خاصة في هذه الظرفية. الجولة تختتم بلقاء مع بوتين ومن أبرز أهدافها معالجة الندوب التي خلفتها إدارة ترامب.

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الحد الأقصى للاجئين الذين تستقبلهم بلاده سنوياً إلى 62500 بعد أن كان 15 ألفاً في عهد ترامب. جاء القرار بعد انتقادات تعرض لها بايدن إثر قراره قبل أسبوعين الإبقاء على العدد السابق "مؤقتاً".

واتهم الديموقراطيون الهيئات التشريعية في الولايات الجمهورية بسن قوانين من شأنها تقييد حقوق تصويت الأقليات والحد من إمكان التصويت المبكر والتصويت بالبريد. وهذه المسألة تضع الديموقراطيين في مواجهة الجمهوريين في ما يصوره الجانبان على أنه معركة على الحرية نفسها.

كذلك، فإن الفرصة الوحيدة أمام الديموقراطيين لتمرير هذه الإصلاحات ستكون استخدام إجراء في مجلس الشيوخ، يحذر الجمهوريون من أنه سيقضي على ما تبقى من روح الثنائية الحزبية المتراجعة أصلا في المجلس التشريعي المنقسم.

وينضم الرئيس إلى المعركة فيما تتراجع شعبيته إلى ما دون ال 40 % وفيما يتوقع أن يتولى الجمهوريون رئاسة الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر. ويقول البيت الأبيض إن بايدن يشعر بأن الوقت قد حان للمراهنة على طموح ديموقراطي كبير.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي "هو يعتقد أنه يجب رفع الرهان. لم يكن سيذهب إلى جورجيا ... لو لم يكن مستعدا".

ويقول الديموقراطيون إن هناك حاجة وجودية إلى الإصلاحات عقب الفوضى غير المسبوقة في العام 2020 الناجمة عن محاولة ترامب تفادي الهزيمة.

وبحسب الديموقراطيين، فإن مشاريع القوانين قيد الدراسة من شأنها أن تمنع عمليات التزوير، بدءا من الترسيم الحزبي للدوائر الانتخابية إلى استخدام إجراءات أمنية كوسيلة لتثبيط عزيمة الناخبين للاقتراع في الدوائر المؤيدة للديموقراطيين. ومن شأنها أيضا إنهاء القدرة المحتملة لسلطات الولاية على التلاعب بنتائج الانتخابات في ظل قواعد غامضة قائمة.

وقال سيدريك ريتشموند كبير مستشاري البيت الأبيض لصحيفة "بوليتيكو"، "نحن ذاهبون إلى المركز من أجل وضع حد لمحاولات منع الناخبين من الوصول الى صناديق الاقتراع ومنع عمليات التخريب وعرقلة الانتخابات".

لكن المشكلة تكمن في أن الجمهوريين يعارضون ذلك الأمر بشدة، تاركين للديموقراطيين فقط ما يطلق عليه "الخيار النووي" لإنهاء المماطلة السياسية.

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بتوقيت برلين - تعثر بايدن: هل يعيد ترامب الى البيت الأبيض؟

ما هي المماطلة السياسية؟

مجلس الشيوخ منقسم بنسبة 50/50، مع تدخل نائبة الرئيس كامالا هاريس لمصلحة الديموقراطيين لكسر التعادل. وبموجب اتفاق غير رسمي، يمكن لأي من الجانبين إعلان ما يسمى المماطلة السياسية، ما يؤدي تلقائيا إلى رفع الأغلبية المطلوبة من 51 إلى 60 على الأقل. وهذا يعني القضاء على أي مشروع قانون لا يحظى بدعم كبير من المعارضة.

وكان الجمهوريون واضحين في أنهم سيستخدمون المماطلة السياسية للقضاء على مشاريع قوانين مرتبطة بحقوق التصويت يقولون إنها ستقوض الديموقراطية ولن تعززها، من خلال نقل السلطة من سلطات الولاية إلى الحكومة الفدرالية.

ويمكن للديموقراطيين أن يقرّوا تعليقا للمماطلة السياسية لمرة واحدة. يبدو ذلك سهلا، لكنه نادرا ما حدث في السابق بسبب الخوف من أن الطرف الآخر سيقوم بالأمر نفسه عندما يرى ذلك مناسبا.

وبايدن، وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ، عارض لفترة طويلة اللجوء إلى هذا الخيار. لكن في خطاب الثلاثاء، يتوقع أن يعطي موافقته عليه معتبرا أن إصلاحات قانون التصويت أمر حيوي للغاية.

أدت جورجيا دورا رئيسيا في رحلة الولايات المتحدة الملحمية من العبودية إلى النضال في سبيل الحصول على الحقوق المدنية في الخمسينات والستينات.

وظهرت مجددا نقطة محورية في الانتخابات الرئاسية للعام 2020 عندما حاول ترامب عبثا الضغط على مسؤولين محليين لعكس خسارته بفارق ضئيل في الولاية بطريقة أو بأخرى، وهي خسارة ساهمت في ترسيخ هزيمته الشاملة أمام بايدن.

وسترافق بايدن كامالا هاريس وهي أول نائبة رئيس سوداء وأول امرأة وشخص من أصل جنوب آسيوي يتولى المنصب. وهي رافقته أيضا عندما ألقى خطابه القوي في السادس من كانون الثاني/يناير. وقالت ساكي إن هدف بايدن هو "التأكد من أن السادس من كانون الثاني/يناير لا يمثل نهاية الديموقراطية بل بداية نهضة".

لكن بالنسبة إلى الجمهوريين، فإن الصورة معكوسة. وقال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "يريدون إسكات ملايين الأميركيين والسيطرة على مجلس الشيوخ حتى يتمكنوا من الاستيلاء على الانتخابات".

من جانبه، قال عضو جمهوري بارز آخر هو السناتور ليندسي غراهام "إنه انتزاع للسلطة". أما بالنسبة إلى كسر المماطلة السياسية، حذر غراهام من أن ترتد عليهم، مع تحرر الجمهوريين وقتها من تعليق حكم الأغلبية العظمى بمجرد استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ. وقال إن النتيجة ستكون نهاية الشراكة بين الحزبين مع "تأرجحات جامحة" بين "البرامج المتطرفة لليسار واليمين". وختم "هذا الجهد لتغيير قواعد مجلس الشيوخ... سيدمر أميركا مع الوقت".

خ.س/ع.أ. ج (أ ف ب)

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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