 بايدن يتهم ترامب بـ″تأجيج لهيب تفوّق العرق الأبيض″ | أخبار | DW | 08.08.2019

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أخبار

بايدن يتهم ترامب بـ"تأجيج لهيب تفوّق العرق الأبيض"

بعد مذبحتين بالولايات المتحدة قتل فيهما العشرات، وجه نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والذي يسعى للترشح للرئاسة الأمريكية أقوى اتهام حتى الآن لترامب وقال إنه "يؤجج لهيب التفوق الأبيض". وينفي ترامب عن نفسه التهمة.

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اتّهم جو بايدن، أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات التمهيديّة الرئاسيّة الأميركيّة، الرئيس دونالد ترامب بأنّه "أجّج لهيب تفوّق العرق الأبيض"، وذلك بعد حادثة إطلاق النّار في إل باسو ودايتون.

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واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه الأربعاء (7 آب/ أغسطس 2019) في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب "تبنّى علنًا وبدون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة (المتمثّلة بـ) الكراهية والعنصريّة والانقسام".

وندّد بايدن بالخطاب "السامّ" لترامب، قائلاً: "سواء بلغةٍ واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد". وأردف "لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه".

وكان الرئيس ترامب قد زار هو وزوجته الأربعاء بعض جرحى مجزرة دايتون، التي وقعت ليل السبت على الأحد، وخلفت تسعة قتلى، قبل أن يتوجه إلى مدينة إل باسو، التي شهدت السبت مذبحة قتل فيها 22 شخصاً.

وأكد ترامب مجدداً أن المجازر الأخيرة "لا علاقة له" بها وأن من يتهمونه بتأجيج الكراهية العنصرية يسعون إلى "الاستفادة سياسياً" من انتقاداتهم.

ص.ش/خ.س(أ ف ب)

  • Colin Kaepernick (picture-alliance/epa/J. G. Mabanglo)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    كولين كيبرنيك

    في 2016 جلس كولين كيبرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، على ركبة واحدة بدلا من الوقوف وترديد النشيد الوطني، احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة. وانضم للاحتجاج لاعبون بأندية أخرى لكرة القدم الأمريكية. ومنذ ذلك أصبح كيبرنيك عاطلاً عن العمل فقد تدخل ترامب لدى الأندية لطرد أي لاعب لا يقف خلال النشيد الوطني في بداية المباريات. ومن خلال وسم #ImWithKap (أنا مع كاب) يدعم رياضيون اللاعب للحصول على عمل من جديد.

  • Houston NFL Super Bowl New England Patriots vs Atlanta Falcons Julian Edelman (USA Today Sports/John David Merce)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    لاعبو نيو إنغلاند باتريوتس

    بعد فوز فريق نيو إنغلاند باتريوتس بلقب "سوبر بول 2017". قاطع عدد من اللاعبين زيارة البيت الأبيض التقليدية. وذلك لأسباب سياسية؛ احتجاجا على مواقف الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل. ومن هؤلاء اللاعبين: ديفين ماكورتي (يمين الصورة) ودونتا هايووتر وألين برانش وكريس لونغ ومارتيلوس بينيت وليغاريت بلونت.

  • USA Super bowl 2018 (picture-alliance/Newscom/S. Smuda)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    فريق باتريوتس مرة أخرى

    حتى بعد الفوز بلقب هذا العام، فإن بعض لاعبي نيو إنغلاند باتريوتس يعارضون زيارة البيت الأبيض، احتجاجاً على ترامب. وإلى جانب الأخوين جيسون وديفين ماكورتي، يرفض أيضا دورون هارمون (الصورة) الذهاب إلى هناك ويبرر قراره بالقول: "إنهم لا يريدونني في البيت الأبيض".

  • Stephen Curry (picture-alliance/AP Photo/J. McCauley)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ستيفن كاري وفريق غولدن ستيت ووريورز

    أعلن ستيفن كاري، نجم فريق غولدن ستيت ووريورز، رفضه زيارة البيت الأبيض بعد فوزه باللقب في عام 2017. وجاء رد ترامب بإلغاء دعوة الفريق بأكمله. وكبرنامج بديل، زار اللاعبون بصحبة أطفال المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية.

  • LeBron James (picture-alliance/AP Photo/G. Bull)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ليبرون جيمس يدعم كاري

    نجم كرة السلة ليبرون جيمس هاجم ترامب بعد رفضه دعودة فريق غولدن ستيت ووريورز للبيت الأبيض، فكتب على تويتر: "أنت أبله، لقد أعلن ستيفن كاري قبلا أنه لن يذهب، لذلك لم تكن الدعوة ضرورية أساسا. زيارة البيت الأبيض كانت شرف عظيم، قبل جيئك إليه!". وعاد جيمس لينتقد ترامب مرة أخرى بسبب أحداث تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

  • USA Basketball Hall of Fame in Springfield | Steve Nash, Rede (picture-alliance/AP Photo/E. Amendola)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ستيف ناش وأحداث تشارلوتسفيل

    عندما سُئِل الرئيس الأمريكي ترامب عما إذا كان سيزور تشارلوتسفيل بعد المظاهرة اليمينية المتطرفة والانفجارات العنيفة، كان جواب ترامب بأنه يمتلك شركة خمور هناك. ورد النجم السابق بدوري كرة السلة (NBA) ستيف ناش على موقع تويتر قائلاً: "الدفاع عن المتطرفين اليمينيين ثم المجيء مع عصيره اللعين من العنب... هذا يلخص حقيقة هذا الرجل بشكل جيد للغاية".

  • USA Football NFL Malcolm Jenkins (picture-alliance/AP Photo/M. Rourke)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    فيلادلفيا إيغلز

    أيضا بعد فوزه بسوبر بول في عام 2018، رفض لاعبون من بينهم مالكولم جينكينز (رقم 27 الذي يرفع يده في الصورة) و كريس لونغ (الذي سبق له مقاطعة حفل الاستقبال في العام السابق) وتوري سميث زيارة البيت الأبيض. و كرد على ذلك ألغى الرئيس الأمركي الدعوة هذه المرة أيضاً. ويقال إن اثنين أو ثلاثة لاعبين فقط هم من وافقوا على الدعوة.

  • USA MLB Houston Astros v Los Angeles Dodgers Finale (picture-alliance/USA Today Sports/J. Kamin-Oncea)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    كارلوس كوريا وكارلوس بلتران

    بعد الفوز بلقب بطولة العالم 2017 ، تخلى نجما البيسبول البورتوريكيان كارلوس كوريا وكارلوس بيلتران عن زيارة ترامب. إنهما غير راضيين عما وعده ترامب من دعم لضحايا إعصار "ماريا" في وطنهم، بورتوريكو، حيث لقي هناك آلاف الأشخاص مصرعهم.

  • Sport USA l Athletics Red Sox Baseball - Hector Velazquez (picture alliance/AP Images/C. Krupa)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    هيكتور فيلازكويز وريد سوكس

    أعلن ثمانية لاعبين من فريق ريد سوكس غيابهم عن لقاء الرئيس دونالد ترامب بعد الفوز في بطولة العالم 2018. حيث أوضح المدرب جوي كورا، المنحدر من بورتوريكو، أنه لن يكون مرتاحا إذا ما اضطر للاحتفال في البيت الأبيض. كما رفض أيضا اللاعب المكسيكي الأصل، هيكتور فيلازكويز (يمين الصورة) الذهاب للبيت الأبيض، فقد كان لا يريد أن يشعر المكسيكيون بالإهانة بسبب زيارته لترامب.

  • USA NHL Stanley Cup Finale Washington Capitals - Vegas Golden Knights (Reuters/Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    برادن هولتبي

    تجنب حارس مرمى هوكي الجليد بفريق واشنطن كابيتالز الذهاب إلى البيت الأبيض بعد فوزه عام 2018 بلقب الدوري الأمريكي لمحترفي الهوكي "NHL". وقال برادن هولتبي إنه أراد بذلك أن "يبقى وفياً لقيمه". إعداد: كاي فروسترلينغ بلتران/ ادونيس الخالد


مختارات

نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

منذ انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة انقسم المجتمع الأمريكي بسبب أرائه المثيرة للجدل. وينعكس ذلك أيضا في الرياضة. فعندما تأتي الدعوات التقليدية لزيارة البيت الأبيض يرفضها رياضيون كثيرون بسبب ترامب. (10.05.2019)  

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