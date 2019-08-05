بايدن يتهم ترامب بـ"تأجيج لهيب تفوّق العرق الأبيض"

اتّهم جو بايدن، أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات التمهيديّة الرئاسيّة الأميركيّة، الرئيس دونالد ترامب بأنّه "أجّج لهيب تفوّق العرق الأبيض"، وذلك بعد حادثة إطلاق النّار في إل باسو ودايتون.

واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه الأربعاء (7 آب/ أغسطس 2019) في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب "تبنّى علنًا وبدون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة (المتمثّلة بـ) الكراهية والعنصريّة والانقسام".

وندّد بايدن بالخطاب "السامّ" لترامب، قائلاً: "سواء بلغةٍ واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد". وأردف "لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه".

وكان الرئيس ترامب قد زار هو وزوجته الأربعاء بعض جرحى مجزرة دايتون، التي وقعت ليل السبت على الأحد، وخلفت تسعة قتلى، قبل أن يتوجه إلى مدينة إل باسو، التي شهدت السبت مذبحة قتل فيها 22 شخصاً.

وأكد ترامب مجدداً أن المجازر الأخيرة "لا علاقة له" بها وأن من يتهمونه بتأجيج الكراهية العنصرية يسعون إلى "الاستفادة سياسياً" من انتقاداتهم.

ص.ش/خ.س(أ ف ب)