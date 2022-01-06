بايدن يتهم ترامب بتهديد الديمقراطية والأخير ينعته بـ"الفاشل"

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس (السادس من يناير/كانون الثاني 2022) سلفه دونالد ترامب، دون أن يذكره بالاسم، بأنه يشكل تهديدا مستمرا للديمقراطية الأمريكية، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة مرور عام اقتحام على أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لقلب هزيمته في انتخابات 2020.

وقال بايدن "الرئيس السابق وأنصاره قرروا أن السبيل الوحيد لهم للفوز هو كتم أصواتكم وتخريب انتخاباتنا".

واتهم الرئيس الديمقراطي سلفه ترامب بالسعي لترسيخ "كذبة كبيرة"، وقال إننا "نعيش منعطفا تاريخيا، سواء في الداخل أو الخارج. نخوض مجددا معركة بين الديموقراطية الاستبداد". وأضاف "لن أسمح لأي كان بطعن الديموقراطية. سأصمد أمام هذا الخرق وسأدافع عن هذه الأمّة".

وفي حديثه في مبنى الكابيتول ذي القبة البيضاء، الذي شهد أعمال الشغب في السادس من يناير كانون الثاني 2021 ، قال "يجب أن نكون واضحين تماما بشأن ما هو حقيقي وما هو كذب. إليكم الحقيقة: نسج رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية شبكة من الأكاذيب حول انتخابات 2020 وعمل على نشرها. لقد فعل ذلك لأنه يضع السلطة فوق المبادئ". وأضاف "لا يمكنه قبول حقيقة خسارته".

وحذر بايدن في خطابه من أنه "علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل بأن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ هل سنكون أمة تسمح لمسؤولين رسميين محازبين بأن يطيحوا الرغبة التي عبر عنها الشعب بشكل قانوني؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة إنما في ظل الكذب؟". وأضاف الرئيس الأمريكي "لا يمكننا تحمل أن نصبح أمة من هذا النوع".



ولم ينتظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كثيرا، فقد اعتبر في بيان أن خطاب خلفه، الذي تراجعت شعبيته إلى مستوى منخفض جدًا، ليس إلا "هذه المسرحية السياسية ليست إلا محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة أن بايدن فشل بشكل تام وكامل". واضاف بايدن "استخدم اسمي اليوم في محاولة لتعميق الانقسام في الولايات المتحدة"، على الرغم من أن بايدن لم يذكر اسم سلفه مطلقا خلال الخطاب.

ولم يغيّرالرئيس الجمهوري السابق من لهجته الهجومية ووصف مرة جديدة فوز بايدن بأنه "مزوّر"، في اتّهام لطالما أطلقه بدون تقديم أي دليل يثبته.

وكان أربعة أشخاص قد لقوا حتفهم في الفوضى التي استمرت لساعات قبل عام ، وحدثت بعد أن حث ترامب أنصاره على الزحف إلى مبنى الكابيتول. وتوفي ضابط شرطة في اليوم التالي لاشتباكه مع مثيري الشغب كما انتحر أربعة آخرين في وقت لاحق. وأصيب نحو 140 ضابط شرطة في الأحداث.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)