 بايدن يتعهد بعودة الدبلوماسية ويطالب بإنهاء الحرب في اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.02.2021

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أخبار

بايدن يتعهد بعودة الدبلوماسية ويطالب بإنهاء الحرب في اليمن

في أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وكما هو متوقع أكد تجميد إعادة انتشار القوات الأمريكية من ألمانيا.

صورة من الأرشيف للرئيس الأمريكي جو بايدن

صورة من الأرشيف للرئيس الأمريكي جو بايدن

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة الخارجية اليوم الخميس (الرابع من فبراير/ شباط 2021) وألقى أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس. وسلط بايدن الضوء على الحاجة إلى إعادة بناء التحالفات الأمريكية واستعادة الولايات المتحدة بدورها "القيادي في العالم".

مختارات

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا صباح الثلاثاء لمناقشة الوضع في ميانمار بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش في البلاد. يتزامن ذلك مع بيان شديد اللهجة للرئيس الأمريكي بايدن يطالب فيه الجيش بإعادة السلطة "فورا".

الرئيس الأمريكي يضع حدّاً لسياسية سلفه دونالد ترامب حول الهجرة، موقعاً ثلاثة مراسيم من شأنها "إلغاء سياسيات خاطئة" ومحو "وصمة العار الأخلاقية والوطنية" الموروثة عن الإدارة السابقة، يقول جو بايدن.

في بيان مشترك، دعت فرنسا والولايات المتحدة السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة وتقديم نتائج التحقيقات في أسباب انفجار مرفأ بيروت، وهو الشرط المسبق لتوفير "دعم هيكلي وطويل الأمد" من المجتمع الدولي.

في ضوء مقارنة الأهداف والأولويات لكل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن، فإنها تتقاطع عند ثلاثة محاور، ما يطرح تساؤلا عن أوجه التغيير في سياسة أمريكا في الشرق الأوسط في عهد بايدن.

كماأعلن عن تجميد قرار سلفه دونالد ترامب بسحب جزء من القوات الأمريكية من ألمانيا. ولوحظ أن الرئيس الأمريكي لم يتطرق في خطابه لملف البرنامج النووي الإيراني وكذلك للحرب في سوريا، لكن اليمن احتل حيزاً كبيرا  منه.

فقد دعا الرئيس الأمريكي إلى "إنهاء" الحرب في اليمن، معلناً وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وأضاف بايدن: "نعمل على تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب تسببت في كارثة إنسانية واستراتيجية". وأشار إلى أن إدارته ستدعم مبادرة بقيادة الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار في اليمن واستئناف محادثات السلام.

 وفي إشارة إلى مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية قال بايدن: "يجب أن تنتهي هذه الحرب، ولتأكيد التزامنا، فإننا سننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب الدائرة في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة". في المقابل تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية و"مساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها"، دون أن يقدم تفاصيل أكثر.

اقرأ أيضاً: الثابت والمتغير في سياسة أمريكا في الشرق الأوسط في عهد جو بايدن

كما أكد بايدن خلال كلمته ما تم تسريبه من قيام وزير خارجيته بتعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن. ولم يكتف بذلك بل أشاد بمزايا هذا الدبلوماسي المخضرم.

ولم يأت كلام بايدن عن اليمن مفاجئا إذ كان مستشاره لشؤون الأمن القومي جاك سوليفان قد كشف في وقت سابق اليوم أن الرئيس الأمريكي "سيعلن انتهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن" التي "تسهم بإطالة الحرب الأهلية" و"تسببت بأزمة إنسانية".

وحسب سوليفان فإن الأمر يتعلق خصوصاً بـ"ببيع الذخيرة الدقيقة" المثيرة للجدل إلى السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً متهماً بارتكاب انتهاكات طالت مدنيين في تدخله دعماً للحكومة اليمنية ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وقال سوليفان إن واشنطن أبلغت السعودية والإمارات، المشاركة أيضاً في التحالف، بذلك القرار.

ويشكل هذا القرار، وهو أحد الوعود الانتخابية لبايدن، جزءاً من إعادة نظر شاملة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • USA Politiker Joe Biden

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

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  • USA | Joe Biden | Senator 1979

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    رجل السياسة الخارجية

    كسيناتور يمثل ولاية ديلاوير لم يعمل فقط من أجل قضايا ولايته، ولاسيما في السبعينات والثمانينات اكتسب الديمقراطي جو بايدن سمعة كسياسي محنك في الشؤون الخارجية. وفي عام 1979 التقى بالرئيس المصري أنور السادات الذي وقع قبلها بوقت وقصير بوساطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل.

  • USA | Joe Biden | Präsidentschaftskandidat 1988

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    المنافسة الأولى انتهت بسرعة

    المحاولة الأولى لشغل أعلى منصب في الدولة قام بها جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية في عام 1988. لكن اتهامات بالسرقة الأدبية لاحقته، إذ نقل فقرات بكاملها من خطب سياسيين آخرين دون الإعلان عنها. وعندما طُرحت أسئلة حول إنجازاته في فترة حياته الجامعية، سحب بعد ستة أسابيع فقط ترشحه.

  • USA | Joe Biden | 1991

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الظل الطويل للجنة القضائية

    كرئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ (1987 حتى 1995) ترأس جو بايدن في 1991 جلسات الاستماع لمرشح المحكمة العليا كلارونس توماس. واتهمت الموظفة أنيتا هيل توماس أمام اللجنة بالتحرش الجنسي، الأمر الذي لم يرد عليه جو بايدن. وفي 2019 قبل ترشحه الرئاسي طلب بايدن العفو عن ذلك ، حسب هيل بطريقة فاترة.

  • USA | Joe Biden | 2007

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الترشح للمرة الثانية: نهاية بجائزة ترضية

    بعد عشرين عاما من ترشحه الأول تقدم بايدن (الأول من اليسار) أمام الديمقراطيين العشرين مجددا كمرشح رئاسي. وفي الأثناء وطد سمعته كسياسي قوي في الشؤون الخارجية وترأس عدة مرات لجنة الشؤون الخارجية وتألق كرجل الوسط يتجاوب أيضا مع الجمهوريين. وفي النهاية بات أوباما ( الرابع من اليسار) رئيسا ليشغل بايدن منصب نائب الرئيس.

  • Joe Biden bei Donald Tusk

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    رجل أوباما للشؤون الدولية

    الرئيس باراك أوباما استعان بنائبه جو بايدن لاسيما في الأشياء التي يتقنها: التحدث مع شركاء خارجيين من أي قارة كانوا. ويُعتبر بايدن أيضا مؤمنا بالتعددية ويقنع الآخرين بها. وخلال السنوات الثمانية كنائب للرئيس التقى بايدن برئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك (الصورة)، وبجميع كبار السياسيين الأوروبيين تقريبا.

  • USA I Präsidentschaftswahl 2020 I Joe Biden - Donald Trump

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    الترشح للمرة الثالثة وتحقيق النجاح

    عاود جو بادن الكرة في سن الـ 77. وبعد الحملة الانتخابية للديمقراطيين عام 2019 بات واضحا بأنه سيمثل أمام دونالد ترامب وليس الاشتراكي بيرني ساندرس الذي يكبره بعام. وما ساعده في ذلك هو الأمل في أنه رجل التوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين الذي يقدم المشروع المضاد أمام الرئيس الذي يراهن بلا هوادة على الاستقطاب.

  • USA Washington | Amtseinführung: Joe Biden

    جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة

    وأخيرا في البيت الأبيض

    ترك جو بادين طوال نحو نصف قرن بصماته على السياسة الأمريكية. والآن في عمر الـ 78 يتوج مسيرته السياسية والمهنية بأعلى منصب في الدولة. ولم يكن أي رئيس أمريكي في هذا العمر عند توليه هذا المنصب. وربما يمنحه هذا الحكمة في تحقيق وحدة المجتمع الأمريكي المنقسم.


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