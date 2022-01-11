 بايدن يتعهد بتعيين ″أول امرأة سوداء″ في المحكمة العليا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.01.2022

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بايدن يتعهد بتعيين "أول امرأة سوداء" في المحكمة العليا

تقاعد القاضي الليبرالي ستيفن براير بعد 27 سنة قضاها في المحكمة العليا يتيح لبايدن تنفيذ واحد من وعوده الانتخابية. الرئيس الديمقراطي أكد أنه سيختار "أول امرأة سوداء" لتتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولايات المتحدة.

بايدن وخلفه القاضي المتقاعد ستيفن براير (27.01.2022)

اعتبر بايدن أن تعيين امرأة سوداء في أعلى منصب في السلطة القضائية الأمريكية الآن "جاء متأخراً جداً".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2022) إنه يعتزم اختيار المرشح الذي سيخلف قاضي المحكمة العليا  ستيفن براير الذي قرر التقاعد، وأكد مجدداً نيته ترشيح امرأة سوداء لتكون الأولى في أعلى هيئة قضائية أمريكية، في خطوة وصفها بأنها "متأخرة جداً".

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كما كان متوقعا، ورغم المعارضة "الديمقراطية"، رشح الرئيس الأمريكي ترامب القاضية المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا مكان الأيقونة الليبرالية غينسبورغ، في خطوة تعزز الأغلبية المحافظة في أعلى سلطة قضائية.

توفيت أيقونة القضاء الأمريكي، روث بادر غينسبورغ، لتفتح المجال أمام جدل واسع بين الجمهوريين والديمقراطيين عن خليفتها وسط توقعات بأن يسارع ترامب ومن ورائه مجلس الشيوخ إلى دعم وتعيين مقرب منهم.

وأعلن براير (83 عاماً) تقاعده رسمياً في رسالة إلى بايدن كُشف النقاب عنها الخميس، قائلاً إنه يخطط للتقاعد في نهاية الولاية الحالية للمحكمة العليا، والتي تمتد عادة حتى نهاية يونيو/ حزيران، وتوقع أن يكون مجلس الشيوخ سيكون قد وافق حينها على خلف له.

ويملك الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم بايدن، أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ، الذي يملك بحسب دستور الولايات المتحدة صلاحية المصادقة على تعيين المرشحين للمحكمة العليا.

وقال بايدن خلال ظهوره مع القاضي في البيت الأبيض: "إنه يوم سعيد وحزين بالنسبة لي"، مشيراً إلى أنه يعرف براير منذ السبعينيات. وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا هنا اليوم لأعبر عن امتنان الأمة للقاضي ستيفن براير على مسيرته الرائعة".

وذكر بايدن أنه لم يتخذ أي قرار بشأن من سيخلف براير سوى أنها ستكون سيدة تتمتع بمؤهلات استثنائية، مشيراً إلى أنها "ستكون أول امرأة سوداء تُرشح على الإطلاق للمحكمة العليا بالولايات المتحدة. إنه إجراء متأخر جداً في رأيي".

وتعيين امرأة سوداء في المحكمة العليا هو أحد وعود الحملة الانتخابية لبايدن.

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عيّن القاضي ستيفن براير في المحكمة العليا عام 1994.

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عيّن القاضي ستيفن براير في المحكمة العليا عام 1994.

ويتيح تقاعد القاضي براير، بعد 27 عاماً من توليه هذا المنصب، أول فرصة لبايدن لشغل فراغ في المحكمة، التي تضم تسعة أعضاء، والتي أظهر أغلبية قضاتها المحافظين، بنسبة ستة إلى ثلاثة قضاة، إصراراً متزايداً على إعادة صياغة القوانين في عدة قضايا، بينها الإجهاض والحق في حمل السلاح.

وتمكن سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، من تعيين ثلاثة قضاة خلال السنوات الأربع التي قضاها في المنصب. ولن يغير من يعينه بايدن التوازن الأيديولوجي للمحكمة، لكنه سيمكنه من تجديد جناحها الليبرالي بقاض أصغر سناً، في منصب يبقى فيه مدى الحياة.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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عن كثب - لعبة الانتخابات - نظام الانتخابات الأمريكي في أزمة

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