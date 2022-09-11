 بايدن يتعهد بالدفاع عن تايوان في حالة تعرضها لغزو صيني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بايدن يتعهد بالدفاع عن تايوان في حالة تعرضها لغزو صيني

في أوضح تصريح له حتى الآن بشأن تايوان، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بالدعم العسكري لتايوان في حال تعرضها لغزو من الصين. تايوان رحبت بذلك وقالت إنها ستواصل تعزيز الشراكة الأمنية بينها وبين الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن: القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حالة تعرضها لغزو صيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بثت أمس الأحد (18 سبتمبر/أيلول 2022) إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حالة تعرضها لغزو صيني وذلك في أوضح تصريح له حتى الآن بشأن هذه المسألة. ولدى سؤاله في مقابلة مع شبكة (سي. بي.إس) عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها قال "نعم، إذا حدث في الواقع هجوم غير مسبوق".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان يقصد أنه على عكس الوضع في أوكرانيا ستقوم القوات الأمريكية بالدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني قال بايدن "نعم".

وكانت هذه أحدث مرة يتجاوز فيها بايدن السياسة التي أعلنتها أمريكا منذ فترة طويلة بشأن تايوان ولكن تصريحاته خلال المقابلة كانت أوضح من التصريحات السابقة حول التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن الجزيرة.

مختارات

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير. وقال المتحدث إن "الرئيس قال هذا من قبل، بما في ذلك في طوكيو في وقت سابق من هذا العام. وقد أوضح أيضا وقتها أن سياستنا تجاه تايوان لم تتغير. ولا يزال هذا صحيحا".

وأبدت وزارة الخارجية التايوانية شكرها لبايدن لتأكيده مجددا "التزام الحكومة الأمريكية الأمني الصارم تجاه تايوان". وقالت في بيان إن تايوان ستواصل تعزيز قدراتها في الدفاع عن النفس وتعزيز الشراكة الأمنية الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة.

وأكد بايدن خلال مقابلته مع (سي. بي.إس) عدم دعم الولايات المتحدة استقلال تايوان وأنها لا تزال ملتزمة بسياسة "صين واحدة" التي تعترف فيها واشنطن رسميا ببكين وليس تايبه. وأجريت مقابلة شبكة (سي. بي.إس) مع بايدن الأسبوع الماضي. ويزور الرئيس بريطانيا لحضور جنازة الملكة اليزابيث اليوم الاثنين.

وتتمسك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بسياسة عدم توضيح ما إذا كانت سترد عسكريا على أي هجوم على تايوان. وكان لدى بايدن تصور بشأن هذه القضية، أثار حالة من الذعر خلال رحلة إلى اليابان في أيار/مايو الماضي، عندما قال إن الولايات المتحدة عليها "الالتزام" بالدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات مع الصين بشكل كبير، ووصلت ذروتها في آب/أغسطس الماضي عندما تسببت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في غضب بكين عندما زارت تايوان.

وترفض بكين الاتصالات الرسمية بين الدول والعاصمة التايوانية تايبيه لأنها تعتبر الجزيرة جزءا من الصين. كما هددت بكين باستعادة الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر. وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي ولطالما اعتبرت نفسها دولة مستقلة.

ز.أ.ب/ه.د (رويترز، د ب أ)

مواضيع ذات صلة

BEIJING, CHINA - FEBRUARY 4, 2022: Russia's President Vladimir Putin (L) and his Chinese counterpart Xi Jinping pose during a meeting. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

وجهة نظر: تراجع نفوذ الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم 11.09.2022

قبل عقد من الزمان، كان نفوذ الصين وروسيا يتوسع وبدا أن الاستبداد ينتشر في جميع أنحاء العالم، لكن المحلل السياسي البلغاري إيفغيني داينوف* يرى أن العكس هو ما يحدث الآن، وأن نفوذ الأنظمة الاستبدادية يتضاءل حول العالم.

11.09.2018, Russland, Wladiwostok: Wladimir Putin (r), russischer Präsident, und Xi Jinping, Präsident Chinas, stoßen bei einem gemeinsame Essen miteinander an. Xi nimmt zum ersten Mal an dem Wirtschaftsforum teil, mit dem sich Russland als Handelspartner und Investitionsziel im asiatischen Raum präsentiert. Foto: Sergei Bobylev/POOL TASS Host Photo Agency/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تنافس وتعاون.. هل تنجح الصين وروسيا في مواجهة نفوذ الغرب في آسيا؟ 14.09.2022

تأتي قمة الرئيسين الصيني والروسي في أوزبكستان في وقت يرغب فيه البلدان بتعزيز التعاون مع بلدان آسيا الوسطى لتشكيل جبهة موحدة ضد الغرب. لكن رغم تقاربهما وتعاونهما هناك تنافس أيضا بين بكين وموسكو على النفوذ في هذه المنطقة.

220804 -- NANJING, Aug. 4, 2022 -- The army of the Eastern Theater Command of the Chinese People s Liberation Army PLA conducts long-range live-fire drills in the Taiwan Strait, Aug. 4, 2022. The Eastern Theater Command on Thursday conducted joint combat exercises and training around the Taiwan Island on an unprecedented scale. Photo by /Xinhua CHINA-PLA-THE EASTERN THEATER COMMAND-DRILLS CN HongxWei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

على غير المتوقع الصين تواصل مناوراتها العسكرية حول تايوان 08.08.2022

رغم أنه كان من المقرر أن تنتهي مناوراتها العسكرية حول تايوان، واصلت الصين تدريباتها حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا منها، مؤكدة أن التدريبات "عادية"، كما وصفتها بـ"تحذير ضروري" لواشنطن وتايوان بعد زيارة بيلوسي إلى تايبيه.