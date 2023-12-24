بايدن يتصل بنتنياهو وجيش إسرائيل يعلن حصيلة قتلاه في غزة

بايدن يؤكد في محادثة هاتفية مع نتنياهو، على ضرورة حماية السكان المدنيين، بما في ذلك المتطوعين الإنسانيين، بأي ثمن. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه من العسكريين في غزة.

أعلن البيت الأبيض السبت (23 كانون الأول/ ديسمبر 2023) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة. وقال البيت الأبيض، عقب المحادثة، إن بايدن ونتنياهو ناقشا "أهداف ومراحل" الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتؤكد الحكومة الأمريكية على ضرورة قيام إسرائيل بأنشطة عسكرية أكثر استهدافا في قطاع غزة، بحيث تركز على قيادة حماس، المسؤولة عن الهجوم الدموي الذي تم شنه على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والذي أدى إلى اندلاع الحرب. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أيام قليلة إنه إذا حدث ذلك، فإن عدد الضحايا المدنيين سينخفض أيضا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد، في المحادثة الهاتفية مع نتنياهو، على أنه يجب حماية السكان المدنيين، بما في ذلك المتطوعين الإنسانيين، بأي ثمن. وأضاف البيان أنه من المهم السماح "للمدنيين بالابتعاد بأمان عن مناطق القتال المستمر". وقال البيت الأبيض كذلك إن بايدن ونتنياهو ناقشا أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 جنود، أثناء قتال عنيف، بجنوب ووسط غزة، أمس السبت ، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش، منذ بدء الهجوم البري في القطاع إلى 153 جنديا. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد عن الجيش القول إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات خطيرة في المعارك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت، أن العشرات من مقاتلي حركة حماس قتلوا بعد شن هجوم جوي على مبنى كانوا يحتمون به في قطاع غزة . وذكر التقرير أن القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار في وقت سابق على المجموعة وأجبرتهم على دخول المبنى. ووصفت المبنى بأنه مقر لحركة حماس الفلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي أنه تم أيضا تدمير مبان أخرى في المنطقة تستخدمها حماس. وذكر التقرير أنه تمت مواجهة مسلحين من حماس في أماكن أخرى بقطاع غزة. كما عثرت القوات الإسرائيلية على قذائف هاون ومتفجرات وصواريخ في إحدى دور الحضانة في الجنوب. ونشروا صور الاكتشاف.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد، في المحادثة الهاتفية مع نتنياهو، على أنه يجب حماية السكان المدنيين، بما في ذلك المتطوعين الإنسانيين، بأي ثمن. صورة من: Ashraf Amra/picture alliance/Anadolu

ولم يتسن التحقق من تلك التقارير بشكل مستقل. ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بالاحتماء خلف المدنيين، وهو ما تنفيه الحركة. ويذكر أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

وقُتل أكثر من 200 فلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء قصف الجيش الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس.

من جانبها أعربت السعودية مساء السبت عن أملها بأن يشكل القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي ، والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات بشكل موسَّع إلى قطاع غزة، إلى خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان "عن ترحيب المملكة بصدور قرار جلس الأمن رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار". وأكدت وزارة الخارجية السعودية" على تجديد المملكة مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها. وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار رقم (2720)، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ع.خ/ ع.غ/ز.أ.ب (ا ف ب، د ب ا، رويترز)